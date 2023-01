Taille, part, croissance, tendances actuelles, analyse concurrentielle et perspectives d’avenir du marché des protéines d’insectes en Europe

Le Global European Insect Protein Business Report comprend un chapitre sur le marché mondial et toutes les entreprises connectées dont les profils fournissent des données précieuses relatives à leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement, de marketing et de stratégies commerciales . Ce rapport d’étude de marché permet non seulement de gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité à votre travail. Avec l’utilisateur final comme point focal, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

Le marché européen des protéines d’insectes était évalué à 46,75 millions USD en 2021 et devrait atteindre 826,76 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 28,70% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le compte de l’alimentation animale, qui représente le plus grand segment d’application dans chaque aliment du marché, est la seule industrie dans d’autres pays européens qui permet l’application d’insectes ou de protéines à base d’insectes. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

définition du marché

Les protéines d’insectes font généralement référence à des matières premières de haute qualité obtenues à partir d’insectes. Ces matières premières peuvent être utilisées comme ingrédients alimentaires pour les animaux, les poissons et les animaux de compagnie. Ces produits sont considérés comme de nouvelles sources d’alimentation humaine et animale et une initiative visant à s’éloigner des sources de protéines traditionnelles, notamment le soja et la viande.

Obtenez un exemple de copie du rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-insect-protein-market

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Ventes (millions USD), quantité (unités), prix (USD) segment couvert Espèces d’insectes (coléoptères, chenilles, abeilles, guêpes et fourmis, sauterelles, criquets, criquets, chenilles, merles, cigales, chenilles, larves, cochenilles, termites, libellules, mouches, vers de farine, etc.), applications (alimentation animale, alimentaire et boissons) , pharmacie, cosmétique), circuits de distribution (directs, indirects) Pays de destination Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe acteurs du marché cible AgriProtein (Afrique du Sud), Enterra Feed Corporation (Canada), Aspire Food Group (Canada), Beta Hatch (États-Unis), BIOFLYTECH (Espagne), Chapul Cricket Protein (États-Unis), Entobel (Vietnam), Entocycle (Royaume-Uni), Entomo Farms (France), Bugs (Thaïlande), Haocheng Mealworms Inc. (Chine), Hexafly (Irlande), Innovafeed (France), Insectum (Norvège), nextProtein (France), Protenga Pte Ltd (Singapour), Protify (Suède), PROTIX (Pays-Bas), Seek Food (USA), Thailand Unique (Thaïlande), Ynsect (France), etc. opportunité de marché Présence de réglementations définies et de soutien gouvernemental

Consommation croissante de produits animaux dans la région

Augmentation des aliments fonctionnels

Dynamique du marché européen des protéines d’insectes

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les forces, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous.

chauffeur

forte consommation de produits animaux

L’augmentation de la consommation de produits d’origine animale dans les régions est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des protéines d’insectes. La demande croissante de produits animaux de haute qualité tels que la viande due à la croissance démographique a un impact positif sur le marché.

Inclination vers un mode de vie sain

La préférence croissante des consommateurs pour les améliorations alimentaires est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des aliments et boissons de spécialité. La tendance croissante à adopter des modes de vie sains à tous les âges et à adopter des approches saines et innovantes a un impact positif sur l’industrie.

Demande croissante d’aliments fonctionnels

L’augmentation des aliments fonctionnels a un impact supplémentaire sur la croissance du marché. En outre, le nombre croissant de consommateurs à la recherche d’options alimentaires saines et durables ainsi que l’augmentation du nombre d’amateurs de sport et de gym contribuent à élargir le marché.

De plus, les changements de mode de vie, l’augmentation du revenu disponible et la prise de conscience croissante des avantages de la planification nutritionnelle ont un impact positif sur le marché des protéines d’insectes.

chance

De plus, des réglementations définies et le soutien du gouvernement élargissent les opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. La coopération entre les fabricants de produits à base de protéines d’insectes et les détaillants élargira encore le marché.

rachat/défi

D’autre part, le coût élevé associé au produit, ainsi que les risques microbiens et les réactions allergiques devraient entraver la croissance du marché. De plus, la réticence des consommateurs et les tendances végétaliennes croissantes devraient défier le marché des protéines d’insectes au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des protéines d’insectes détaille les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, l’analyse des opportunités en termes de poches de revenus émergentes et les changements de marché. renseignements. Réglementation, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir des informations détaillées sur le marché des protéines d’insectes, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

Le marché des protéines d’insectes est segmenté en fonction du type d’insecte, de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

types d’insectes

scarabée

larve

abeille

guêpes et fourmis

Sauterelle

Sauterelle

criquet

vrai bogue

mouche soldat noire

cigale

perche

trémie de plantes

cochenilles

termite

libellule

mouche

Vers de farine

Autre

appliquer

nourrir

Nourriture et boisson

Restrictions

produits de beauté

canal de distribution

directement

indirect

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché européen des protéines d’insectes sont:

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché européen des protéines d’insectes sont:

AgriProtein (Afrique du Sud)

Enterra Feed Corporation (Canada)

Groupe alimentaire Aspire (Canada)

Beta Hatch (États-Unis)

BIOFLYTECH (Espagne)

Protéine de grillon vert (États-Unis)

Entobel (Vietnam)

Entocycle (Royaume-Uni)

Ferme Entomo (France)

Bucks mondiaux (Thaïlande)

Haocheng Mealworms Inc.(중국)

Hexaply (Irlande)

Innovapid (France)

Insectes (Norvège)

suivantProtéine (France)

Protenga Pte Ltd (Singapour)

Protifier (Suède)

PROTIX (Pays-Bas)

Trouver de la nourriture (États-Unis)

Originaire de Thaïlande (Thaïlande)

Insecte (France)

Entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Parcourir plus d’informations @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-insect-protein-market

Attractivité du rapport sur le marché européen des protéines d’insectes: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces et les risques de développement.

Les données prévisionnelles du marché européen des protéines d’insectes aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Ce rapport sert de guide complet pour la micro-surveillance de tous les marchés européens importants des protéines d’insectes.

Une perspective concise du marché facilitera la compréhension.

Marché de l’huile de noix Une perspective de marché compétitive aidera les joueurs à aller dans la bonne direction.

Quels avantages les études DBM offrent-elles ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénarios de développement

ouvrir de nouveaux marchés

Saisir une opportunité de marché forte

Décisions clés dans la planification et l’expansion future de la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Environnement du marché européen des protéines d’insectes

Partie 04 : Taille du marché européen des protéines d’insectes

Partie 05: Segmentation du marché européen des protéines d’insectes par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Demander la table des matières @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-insect-protein-market

Plus de rapports :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-glass-tableware-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cheddar-cheese-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-food-packaging-technology-equipment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tapioca-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-phytonutrient-ingredients-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hemp-beer-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-frozen-food-preservatives-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-goat-milk-oligosaccharides-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-omega-3-for-food-ingredients-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-frozen-novelty-market

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est positionné comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser une intelligence efficace pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et à lancer facilement le processus de prise de décision. Data Bridge est le résultat d’une pure sagesse et d’une expérience formulée et encadrée à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons abrité plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge est doué pour créer des clients satisfaits qui pensent à nos services et comptent sur nos efforts en toute confiance. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- Corporatesales@databridgemarketresearch.com