Taille, Part, Croissance, Tendance, Facteurs et Restrictions du Marché des Thérapies Numériques sur ordonnance (PDTx) 2022-2027 // Omada Health, Inc., ResMed, SAMSUNG, GAIA AG

Les thérapies numériques sur ordonnance sont des programmes de programmation que les médecins recommandent comme type de traitement le poste clarifié. Le produit capte les données des patients sur des indications ou des avancées qui peuvent ensuite être partagées ou obtenues à distance par leurs fournisseurs. Ils sont créés en utilisant une grande pratique d’assemblage standard administrative. Ils ont besoin d’un remède d’un service médical compétent. Ils permettent aux fournisseurs de dépister les patients tout au long du continuum de prise en compte.

Les thérapies numériques sur ordonnance sont gérées comme des gadgets cliniques. Ils sont le plus souvent organisés par les services administratifs comme un sous-ensemble de Logiciels en tant que Dispositif Médical, un système créé par le Forum International des Régulateurs des Dispositifs Médicaux. La portée finale du guide maintient des définitions de longue date en place les produits et technologies de télésanté sont des applications médicales mobiles prudentes si elles sont envisagées pour être utilisées soit comme accessoires à d’autres dispositifs médicaux contrôlés, soit pour transmuter les plates-formes technologiques mobiles en dispositifs contrôlés.

Acteurs clés-

Omada Santé, Inc., ResMed, SAMSUNG, GAIA AG, Pear Therapeutics, Inc., Bluestar de Welldoc, Réseau Solera, Akili Interactive Labs, Inc., Better Therapeutics, LLC, BigHealth, Biofourmis, Click Therapeutics, Inc., <url>, Inc., Santé Limbix, Inc., Naturalcycles Nordic AB, NuvoAir AB, Sensyne Health plc, Voluntis et Xealth

Le rapport contient en outre de brèves informations sur les personnes focales de l’industrie des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) qui s’attaquent au marché. Le rapport fournit des informations complètes sur le diagramme d’activité, les salaires, les mises à niveau, les durcissements et les acquisitions et les cadres clés. Le rapport de la même manière rejoint une évaluation complète de l’avancement des choses et du cours du client. Le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) a été divisé en types d’effets accessoires, clients finaux, avancées, secteurs d’activité et régions.

Analyse des Segments de Marché des Thérapies Numériques sur Ordonnance (PDTx):

Par Mécanisme (Mécanismes D’Entrée, Mécanismes De Sortie), Catégorie (Augmentation Du Médicament, Remplacement Du Médicament), Traitement (Traitement Ambulatoire, Monothérapie)

Par Logiciel (Logiciel pour les Affections Respiratoires, Logiciel pour la Santé Mentale, Logiciel pour les Troubles liés à l’Utilisation d’Opioïdes, Logiciel pour le Diabète, Autres)

Par Services (Microservices Comportementaux, Microservices Médicaux), Accessibilité des Applications (Android, iOS, Windows)

Par Type D’Application (Applications Natives, Applications Web), Application (Trouble de Consommation de Substances (SUD), Trouble De Consommation d’Opioïdes (OUD), Trouble Déficitaire de l’Attention / Hyperactivité (TDAH), Maladie d’Alzheimer, Trouble Dépressif Majeur (TDM), Insomnie, Épilepsie, Trouble du Mouvement, Sclérose En Plaques, Migraine, Trouble Du Spectre De L’Autisme, Oncologie, Inflammation, Respiratoire, Cardiovasculaire, Gestion de la Douleur, Conditions Métaboliques, Autres)

Par régions géographiques Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et Reste de l’Asie-Pacifique), Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France et Reste de l’Europe), Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada), (Amérique latine: Brésil et Reste de l’Amérique Latine), Moyen-Orient et Afrique (Pays du CCG et Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Le Marché De La Thérapie Numérique Sur Ordonnance (PDTx) Du rapport D’analyse Comprend Des Points Cruciaux:

Le présent rapport donne un aperçu détaillé des éléments changeants de la truite fardée.

Il donne un point de vue prospectif sur diverses variables conduisant ou contrôlant le développement du secteur des entreprises.

Il donne un chiffre sur six ans étudié en fonction de la manière dont le marché devrait se développer.

Il aide à comprendre l’élément clé, la taille du marché authentique, actuelle et projetée en ce qui concerne la somme et le coût.

Il donne aux organisations manufacturières, pour indiquer, expliquer et décomposer la somme, la valeur et la part du gâteau, la scène de la concurrence sur le marché, l’enquête SWOT et les plans d’avancement pour l’avenir.

Il aide à établir des choix commerciaux éclairés en ayant une connaissance complète de l’évolution du marché, des plans d’action, des envois de nouveaux articles et en examinant de haut en bas les sections du marché

Le rapport de marché de Remedy Digital Therapeutics (PDTx) est un examen spécifique de l’entreprise qui explique la définition du marché, les plans de match, les applications, la responsabilité et les conceptions globales de l’industrie. Ce rapport d’enquête statistique constitue un fragment extrêmement rare du cadre commercial. De magnifiques modèles de pratique et stratégies de recherche utilisés lors de la création de ce rapport sur l’industrie révèlent les meilleures chances de s’épanouir à l’affût. Avec les informations sur le marché de ce rapport, les tendances qui se dessinent aux côtés de facteurs importants, de difficultés et de portes ouvertes à l’affût de l’industrie des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) peuvent être reconnues et ventilées. Le rapport sur le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) présente le potentiel du marché pour chaque région topographique – en fonction du taux de développement, des limites macroéconomiques, des comportements d’achat des clients, de leurs inclinations pour des articles spécifiques, des situations d’intérêt et d’approvisionnement du marché.

Table des Matières-

* Résumé du Marché

* Analyse de l’impact économique de la concurrence par les Acteurs

* Production, Chiffre d’affaires (Valeur) par segmentation géographique

* Taille du marché des Thérapies Numériques sur Ordonnance (PDTx) par Type et application

* État et perspectives du Marché régional

* Analyse et perspectives du Marché des Thérapies Numériques sur Ordonnance (PDTx)

* Prévisions du marché par Région, Type et Application

* Étude des Coûts, Dynamique du Marché

* Compréhension de la stratégie Marketing, Distributeurs et Commerçants

* Analyse Factorielle des Effets de Marché

* Constatation/ Conclusion de la recherche

* Annexe du Marché

