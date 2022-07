Taille, part, croissance, projections de l’industrie, analyse SWOT, tendances et prévisions du marché des mousses coiffantes pour les cheveux d’ici 2028

Le rapport sur le marché des mousses coiffantes fournit un aperçu de base du marché, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse du marché des mousses coiffantes pour les cheveux est fournie pour le marché international, y compris l’historique du développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des principales régions.

La mousse capillaire, également connue sous le nom de mousse coiffante, est un produit coiffant utilisé pour protéger, raidir et coiffer les cheveux. Le mot « mousse » vient d’un mot français qui signifie « mousse ». Il est généralement appliqué sous forme de mousse aérosol ou de lotion. La mousse capillaire ajoute du volume aux cheveux tout en les hydratant et en les maintenant en place sans laisser de grumeaux ni d’accumulation. C’est un produit coiffant qui enrobe les cheveux de résines synthétiques pour aider les cheveux à prendre une forme spécifique. La mousse capillaire peut être utilisée pour accentuer les boucles et minimiser les frisottis dans les cheveux naturellement bouclés ou permanentés.

Principaux acteurs clés : – Loreal Paris, Garnier, Kenra Professional, Kao, Redken, Shu uemura art of hair, Mielle organics, The Ouai, Unilever, Kevin Murphy

La demande accrue de produits coiffants chez les milléniaux est un facteur déterminant pour le marché des mousses capillaires. L’influence des médias numériques a accru le besoin des jeunes de bien paraître et, plus important encore, de ressembler aux autres influenceurs de la mode. Les entreprises introduisent des produits aux qualités distinctives afin de conserver leur clientèle et d’attirer l’attention d’un plus grand nombre de clients. La transition vers des produits naturels et clean label a considérablement progressé, les grandes entreprises prenant les devants et fabriquant des produits étiquetés «propre» et «nature». L’utilisation excessive de produits cosmétiques entraîne des cheveux crépus et abîmés, entraînant une perte de cheveux de son éclat et de sa force, est une déception majeure associée à ces produits cosmétiques.

Le rapport met en évidence les stratégies de croissance clés adoptées par ces acteurs de Mousses coiffantes spécialisées, y compris des détails tels que l’aperçu financier, les produits / services offerts, les développements notables et l’analyse SWOT.

Le marché mondial des mousses coiffantes est segmenté en fonction des utilisateurs finaux et du canal de distribution. Sur la base des utilisateurs finaux, la mousse coiffante mondiale est segmentée en hommes, femmes et unisexes. Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, commerce de détail en ligne, autres.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché de la mousse coiffante du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir : Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché de la mousse coiffante dans ces régions.

