Taille, part, croissance du marché des tumeurs neuroendocrines, par tendances émergentes, stratégies commerciales, technologies en développement et paysage concurrentiel

Ce rapport d’analyse de marché englobe les facteurs de croissance du marché mondial en fonction des utilisateurs finaux. En outre, les facteurs changeants de l’industrie pour les segments de marché sont explorés dans ce rapport. Le rapport prévoit les applications innovantes du marché des produits sur la base de plusieurs estimations. Ce rapport de l’industrie fournit également une analyse des prix du marché et des caractéristiques de la chaîne de valeur. L’étude de marché réalisée ici a été fournie pour le statut de croissance de premier plan, y compris les développements, la segmentation, l’analyse du paysage, les types de produits et les applications.

Le marché des tumeurs neuroendocrines devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 10,4 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 5 300 USD.53 millions d’ici 2028. L’augmentation de l’incidence des cas de tumeurs neuroendocrines agit comme un moteur pour le marché des tumeurs neuroendocrines

Développement du marché

En janvier 2021, Sandoz a déclaré avoir signé un contrat juridiquement contraignant pour l’acquisition envisagée d’Aspen Global Incorporated (AGI), une filiale à 100 % d’Aspen Pharmacare Holdings Limited, entreprise japonaise. L’acquisition envisagée comprend les actions Aspen Japan KK détenues par AGI et les actifs connexes. Selon les termes de l’accord, Sandoz paiera une contrepartie initiale en espèces de 300 millions d’euros à la clôture.

Pour le traitement des patients adultes atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) qui a progressé vers d’autres régions du corps, la FDA américaine a autorisé Tabrecta (capmatinib) en mai 2020. Le premier traitement approuvé par la FDA pour le NSCLC avec certaines mutations est tabrecta (ceux qui conduisent à la transition mésenchymateuse-épithéliale ou au saut de l’exon 14 de MET).

Les progrès technologiques pour la détection des tumeurs neuroendocrines dans le monde devraient stimuler le taux de croissance du marché

À des fins de diagnostic, les nouvelles techniques d’imagerie diagnostique et les biomarqueurs deviendraient un facteur de soutien pour accroître les partenariats et les collaborations de recherche. Les nouvelles méthodes d’imagerie diagnostique entraîneraient un traitement définitif des patients. L’utilisation de l’imagerie diagnostique aiderait au diagnostic précoce et élargirait la portée des applications cliniques. Il y aurait une augmentation des collaborations entre les industries de la recherche et les industries du diagnostic. Par conséquent, il augmentera les investissements et les fonds des organisations publiques-privées, garantissant la sécurité de la santé des patients.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

F. Hoffmann-La Roche SA

Société Bristol-Myers Squibb

Viatris inc.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Novartis AG

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Eli Lilly et compagnie

LUPIN

Société des sciences exactes

Pfizer inc.

Ipsen Pharma

Advanced Accelerator Applications (filiale de Novartis AG)

BioSynthema inc.

Merck Sharp & Dohme Corp., une filiale de Merck & Co., Inc.

Bionano Génomique

callistopharma

Illumina, Inc.

GlaxoSmithKline plc

Hutchison China MediTech Limited

Analyse sectorielle :

Le marché mondial des tumeurs neuroendocrines est classé en sept segments notables qui sont basés sur la classification, le site, le grade, le type, la voie d’administration, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Sur la base de la classification, le marché mondial des tumeurs neuroendocrines est segmenté en filet fonctionnel et en filet non fonctionnel. En 2021, le segment net non fonctionnel domine le marché mondial des tumeurs neuroendocrines avec une part de marché de 71,9 % en raison de la facilité d’identification et de diagnostic et de l’utilisation d’une nouvelle méthode de diagnostic pour supprimer le filet non fonctionnel.

Sur la base du site, le marché mondial des tumeurs neuroendocrines est segmenté en poumon, pancréas et tractus gastro-intestinal (GI). En 2021, le segment du tractus gastro-intestinal (GI) domine le marché mondial des tumeurs neuroendocrines avec une part de marché de 52,71 % en raison de la prévalence accrue du cancer gastrique et de la présence d’un solide pipeline de produits qui devrait dominer le marché.

Sur la base du grade, le marché mondial des tumeurs neuroendocrines est segmenté en grade 1 (tumeur de bas grade), grade 2 (tumeur de grade intermédiaire) et grade 3 (tumeur de haut grade). En 2021, le segment de grade 2 (tumeur de grade intermédiaire) domine le marché avec une part de marché de 53,32 % car il peut être facilement guéri par des traitements thérapeutiques et l’augmentation des cas de grade 2 (tumeur de grade intermédiaire) devrait dominer le marché. marché.

Sur la base du type, le marché mondial des tumeurs neuroendocrines est segmenté en diagnostic et traitement. En 2021, le segment du diagnostic domine le marché mondial des tumeurs neuroendocrines avec une part de marché de 56,22 % en raison de l’incidence accrue des tumeurs cancéreuses du pancréas et de l’adoption accrue du diagnostic automatisé au point de service sur le marché.

Sur la base de la voie d’administration, le marché mondial des tumeurs neuroendocrines est segmenté en voie orale et parentérale. En 2021, le segment oral domine le marché mondial des tumeurs neuroendocrines avec une part de marché de 58,94 % en raison de la disponibilité des médicaments sous forme orale, d’une plus grande observance des patients et de la facilité d’absorption.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des tumeurs neuroendocrines est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de radiothérapie, soins à domicile et autres. En 2021, le segment des hôpitaux domine le marché mondial des tumeurs neuroendocrines avec une part de marché de 40,34 % en raison de la disponibilité de machines de diagnostic pour détecter les tumeurs neuroendocrines avec la disponibilité de politiques de santé.

Une analyse complète couvrant les points suivants sera fournie dans le rapport sur le marché des tumeurs neuroendocrines:

Résumé exécutif du marché

Principales conclusions et recommandations

Opportunités de croissance et d’investissement

Analyse de la chaîne de valeur / chaîne d’approvisionnement du marché des tumeurs neuroendocrines

Proposition d’investissement attrayante pour le marché des tumeurs neuroendocrines

Paysage concurrentiel et analyse SWOT

Perspectives de segmentation du marché des tumeurs neuroendocrines

Perspectives régionales

Profils d’entreprise des acteurs clés

Analyse régionale

Géographiquement, les pays couverts dans le rapport sur le marché des tumeurs neuroendocrines sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research :

L’Amérique du Nord est la région dominante du marché des tumeurs neuroendocrines au cours de la période de prévision 2021-2028

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des tumeurs neuroendocrines en termes de part de marché en raison de l’infrastructure de soins de santé bien établie et l’existence de technologies de soins de santé avancées dans cette région est une autre raison de la domination de cette région sur le marché mondial. Les États-Unis dominent le marché des tumeurs neuroendocrines en Amérique du Nord, car les États-Unis ont les dépenses des ménages les plus élevées pour les urgences médicales.

On estime que l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide sur le marché des tumeurs neuroendocrines pour la période de prévision 2021-2028

L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population de patients, de l’augmentation des dépenses privées et publiques pour le développement des infrastructures du secteur de la santé et de l’augmentation du revenu par habitant. La Chine domine le marché des tumeurs neuroendocrines en Asie-Pacifique en raison de la disponibilité de politiques de rémunération de la santé qui se traduiraient par la prise en charge de toutes les dépenses pour une tumeur neuroendocrinienne et de certains privilèges offerts aux personnes âgées de la région.

Il est dans votre intérêt de prendre ce rapport en considération car :

Des méthodes de recherche solides et approfondies ont été utilisées pour construire cette étude. La minutie et la précision des rapports de marché produits par Data Bridge Market Research leur ont valu une grande réputation.

Une image complète du scénario concurrentiel du marché des tumeurs neuroendocrines est décrite dans ce rapport.

Le large éventail de recherches sur la manière dont ces innovations peuvent affecter l’expansion du marché à l’avenir.

Les conclusions du rapport sont présentées dans un format accessible, avec des visuels d’accompagnement (tels que des histogrammes, des graphiques à barres, des diagrammes circulaires, etc.) qui rendent les données facilement assimilables.

Il donne une évaluation globale du comportement anticipé du marché futur et de l’évolution des conditions du marché.

Cette étude fournit un certain nombre d’approches commerciales stratégiques pour vous aider à prendre des décisions commerciales éclairées.

Objectif fondamental de ce rapport de marché

Dans l’industrie, chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants, vous permettant d’avoir un aperçu de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles qui peuvent augmenter considérablement vos ventes.

-Facteurs influençant la taille et le taux de croissance de ce marché.

-Modifications majeures au Ce marché dans un proche avenir.

– Rivaux notables du marché dans le monde entier.

-Portée future et perspectives du produit

-Des marchés émergents porteurs d’avenir.

-Le marché présente des défis et des menaces difficiles.

Principaux points saillants de ce rapport de marché :

-Taux de croissance

-Prédiction de la renumération

-Graphique de consommation

-Taux de concentration du marché

-Concurrents de l’industrie secondaire

-Structure compétitive

-Contraintes majeures

-Facteurs de marché

-Bifurcation régionale

-Hiérarchie concurrentielle

-Tendances actuelles du marché

-Analyse de la concentration du marché

