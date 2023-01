Taille, part, croissance du marché des spiromètres en Europe, par tendances émergentes, stratégies commerciales, technologies en développement et paysage concurrentiel

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des spiromètres affichera un TCAC d’environ 9,15 % pour la période de prévision 2022-2029. La prévalence croissante des troubles respiratoires et cardiovasculaires , l’accent accru sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de soins de santé avancées, la croissance de la population gériatrique et l’augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de soins de santé, en particulier dans les économies en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des spiromètres.

Nouveaux développements du marché des spiromètres

En novembre 2018, MIR Medical International Research a annoncé le lancement d’un spiromètre qui améliore la qualité de l’air et contrôle les allergènes tels que l’asthme et les maladies respiratoires. Le lancement du produit augmentera le portefeuille de l’entreprise et les solutions clients.

Analyse du marché et aperçu du marché des spiromètres

Le spiromètre est un dispositif médical utilisé dans le processus de spirométrie. La spirométrie est un test médical qui est effectué pour évaluer le fonctionnement des poumons d’un individu. Cela se fait en mesurant la quantité d’air que les poumons d’un individu peuvent inspirer et expirer.

La montée en puissance des compétences en recherche et développement de l’ industrie des sciences de la vie est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. La croissance de la population de patients dans les économies en développement et l’augmentation de la demande d’appareils pour diagnostiquer diverses maladies respiratoires telles que la tuberculose sont d’autres déterminants de la croissance du marché. L’occidentalisation croissante, l’augmentation de l’incidence de l’asthme, de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et d’autres affections respiratoires et l’augmentation du tourisme médical sont d’autres facteurs importants qui généreront davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché.

Cependant, un scénario de remboursement inapproprié et défavorable dans les économies en développement et sous-développées fera dérailler le taux de croissance du marché. De plus, les coûts élevés associés aux compétences en recherche et développement et le long temps requis pour effectuer les tests poseront d’autres défis pour le marché. La pénurie de professionnels qualifiés dans les économies arriérées et le risque d’inexactitude entraveront également le taux de croissance du marché.

Portée du marché des spiromètres en Europe et taille du marché

Le marché des spiromètres est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie, du mécanisme, de la maladie, des composants jetables, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché des spiromètres est segmenté en spiromètre de table, spiromètre portable et spiromètre sur PC.

Sur la base de la technologie, le marché des spiromètres est segmenté en spiromètre de mesure de volume, spiromètre de mesure de débit et débitmètre de pointe.

Sur la base du mécanisme, le marché des spiromètres est segmenté en spiromètres à détection de débit et débitmètres de pointe.

Sur la base de la maladie, le marché des spiromètres est segmenté en asthme, bronchite, emphysème, maladie pulmonaire obstructive chronique, cancer du poumon et autres.

Sur la base de composants jetables, le marché des spiromètres est segmenté en filtres, capteurs et tubes.

Sur la base de l’application, le marché des spiromètres est segmenté en diagnostic et thérapeutique .

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des spiromètres est segmenté en hôpitaux, cliniques et soins à domicile.

Sur la base du canal de distribution, le marché des spiromètres est segmenté en vente libre et en appel d’offres direct.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché du spiromètre jusqu’en 2026

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

BD

Koninklijke Philips NV

Schiller

Welch Allyn

Diagnostic SDI

Cardiotech

MIR Medical International Research Srl

Vitalographe

MGC Diagnostics Corporation

NDD Technologies Médicales

Société d’instruments médicaux Jones

Agentur Ledermann+Zeitgeist

Systèmes médicaux Thor

Fukuda Sangyo Inc.

Société Nihon Kohden

nSpire Santé Inc.,

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des spiromètres vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des spiromètres, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché des spiromètres. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2020.

