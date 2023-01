Taille, part, croissance du marché des logiciels de facturation médicale, par tendances émergentes, stratégies commerciales, technologies en développement et paysage concurrentiel

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des logiciels de facturation médicale qui devrait subir un TCAC de 12% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, le marché acteurs et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Aperçu du marché de Marché des logiciels de facturation médicale :

Le logiciel de facturation médicale est utilisé par les codeurs et les facturiers médicaux pour fournir des services administratifs et déposer des réclamations médicales. Les facturiers médicaux utilisent un logiciel de facturation médicale pour fournir des services administratifs et soumettre des réclamations médicales. De plus, les organisations et les professionnels utilisent le logiciel pour gérer les dossiers cliniques, l’admission des patients, la facturation et le cycle de revenus. Les professionnels de la santé utilisent un logiciel de facturation médicale qui peut gérer automatiquement les suivis patient-hôpital en surveillant les informations du patient, le paiement, les informations de facturation et le dépôt des réclamations. Grâce aux interfaces Web, plusieurs entreprises fournissent également des informations complètes sur le portail.

La facturation médicale est une méthode de paiement pour les services, tels que les tests, les traitements et les opérations, un professionnel de la santé doit soumettre et faire appel des réclamations auprès des compagnies d’assurance maladie. La facturation et le recouvrement des paiements sont spécifiquement automatisés par un logiciel de facturation médicale. Cela comprend la création de factures pour les commandes, la création de modèles pour différents types de factures, la facturation électronique des clients et la rationalisation de la procédure de réclamation.

Développement récent

En novembre 2021, une startup de logiciels et de facturation de services médicaux d’urgence basés sur le cloud, MP Cloud Technologies / MTech, a annoncé son produit pour établir une division dans le comté de Spartanburg, en Colombie. Partout aux États-Unis, MP Cloud Technologies/MTech soutient des centaines de prestataires de soins médicaux d’urgence privés et municipaux en proposant des solutions logicielles basées sur le cloud et une gestion du cycle de revenus (RCM).

En juin 2022, Health iPASS, une société Sphere, a conclu un partenariat stratégique avec Atlus Neighbors Emergency Centers (NEC), un groupe de centres de soins d’urgence affiliés à des hôpitaux desservant la région de Houston, au Texas. Le partenariat repose sur l’utilisation du produit Advanced eBilling de Health iPASS.

Portée du marché mondial des logiciels

de facturation médicale Le marché des logiciels de facturation médicale est segmenté en fonction du type, de l’application, du composant, de l’option de tarification et du déploiement. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type

Récurage des réclamations Saisie des

codes et des frais

Suivi de la conformité

Facturation professionnelle Composante de facturation

institutionnelle Solution Gestion du cycle des revenus Gestion du cabinet

Services de gestion des réclamations

Services

professionnels Services

gérés

Application

Hôpitaux

Cliniques

Autre

option de tarification

Unique

Annuel

Mensuel

Autres

Déploiement

Cloud

Sur site

Utilisateur final

Pharma

Médical

Le paysage concurrentiel du marché des logiciels de facturation médicale fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des logiciels de facturation médicale.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des logiciels de facturation médicale sont :

Kareo Inc. (États-Unis)

WebPT (États-Unis)

ChiroTouch (États-Unis)

NXGN Management, LLC. (États-Unis)

Practice Fusion Inc. (États-Unis)

Brightree LLC (États-Unis)

General Electric (États-Unis)

CentralReach, LLC (États-Unis)

EZ Claim (États-Unis)

AdvancedMD Inc. (États-Unis)

PointClickCare (Canada)

DrChrono Inc. (États-Unis)

Phreesia (États-Unis)

