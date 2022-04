Taille, part, croissance des revenus, développement et prévision de la demande du marché de la pharmacie électronique 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de la e-pharmacie. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché de la pharmacie électronique présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Au cours des dernières années, la pharmacie en ligne est apparue comme une approche meilleure et plus pratique qui répondait aux problèmes rencontrés par les consommateurs et offrait des solutions client supérieures à ses homologues physiques. Le marché de la pharmacie en ligne était évalué à 50,71 milliards INR en 2020. Il devrait atteindre 458,14 milliards INR d’ici 2026, en expansion à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 44,99 % au cours de la période 2021-2026.

Informations sectorielles :

Le marché est classé en deux segments de thérapie chronique et aiguë. En 2020, le segment des thérapies chroniques dominait le marché, représentant 63,42 % des revenus. Il devrait dominer au cours de la période de prévision. Cependant, sa part de marché devrait chuter à 53,92 % en 2026. Le segment de la thérapie aiguë devrait connaître une croissance prometteuse au cours de la période de prévision. Sa part de marché devrait passer de 36.58 % en 2020 à 46.08 % en 2026, avec un TCAC de 50.56 % au cours de la période 2021-2026.

Les consommateurs souffrant de maladies chroniques ont besoin d’un traitement à long terme et ont donc un besoin répété de médicaments. Les gens préfèrent les plateformes de pharmacie en ligne, en raison de la disponibilité d’une large gamme de médicaments à des prix réduits. Les clients pourraient de plus en plus préférer ces plateformes pour gérer des affections aiguës telles que le rhume dans les années à venir.

Aperçu du marché :

Le marché a gagné du terrain ces dernières années; la pénétration accrue d’Internet et des smartphones, la prévalence des maladies liées au mode de vie et les initiatives gouvernementales ont alimenté sa croissance. Les remises impactant la rentabilité, les violations de données et la cybercriminalité, la pharmacovigilance et le goulot d’étranglement dans le réseau d’approvisionnement sont quelques-uns des facteurs qui entravent son développement.

Plusieurs start-ups, des sociétés de commerce électronique de premier plan et des magasins physiques traditionnels sont entrés sur le marché, attirés par son immense potentiel de croissance. En 2020, il a vu l’entrée d’acteurs majeurs tels qu’Amazon, Reliance et Tata.

Le 10 juin 2021, Tata Digital a racheté l’acteur clé de la e-pharmacie, 1mg. Le même mois, PharmEasy a acquis une participation de 66 % dans Thyrocare.

Impact du COVID-19 :

La pandémie de COVID-19 a perturbé le système de santé national et a gravement affecté la pharmacie en ligne. Avec le début de la deuxième vague, les plateformes de commerce électronique telles que la pharmacie en ligne se sont davantage développées dans cette situation. Le marché a connu une énorme augmentation des ventes au cours de la deuxième vague. On s’attend à ce qu’il augmente à nouveau lorsque la troisième vague frappera. La création d’une alliance avec les détaillants pharmaceutiques locaux a permis aux acteurs clés de combler les lacunes dans leurs livraisons du dernier kilomètre. En outre, des mesures telles que la collaboration avec des plates-formes de paiement électronique ont été prises pour garantir des transactions sûres et pratiques, attirant ainsi des remises en argent, des remises et des options de remboursement dans les zones reculées, ce qui a également aidé à attirer l’attention des clients des zones rurales.

Entreprises couvertes

91Streets Media Technologies Private Limited (PharmEasy)

1mg

MedPlus Health Services Private Limited

Netmeds Marketplace Limited

Medlife

Apollo Pharmacies Pvt. Limited

Healthkart

mCHEMIST Global Private Limited

Medsonway Solutions Pvt Ltd

Truemeds

