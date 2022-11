Taille, part, croissance, demande, tendances émergentes et prévisions du marché des prothèses orthopédiques jusqu’en 2029

Le marché des prothèses orthopédiques est un document utile pour tous les passionnés du marché, les décideurs politiques, les investisseurs et les acteurs du marché. Ce rapport de marché analyse les principaux développements en cours concernant les accords, les partenariats, les collaborations et les coentreprises, les acquisitions et les fusions, les lancements de nouveaux produits, les expansions et d’autres stratégies clés. Il étudie également le profil détaillé de l’entreprise. Les aperçus, l’analyse SWOT et les stratégies de chaque fournisseur couverts dans le rapport d’étude de marché sur les prothèses orthopédiques permettent de comprendre les forces du marché et comment elles peuvent être exploitées pour créer de futures opportunités.

Un excellent rapport sur les prothèses orthopédiques est le rapport d’étude de marché complet qui étudie les défis, les structures du marché, les opportunités, les forces motrices, les tendances émergentes et le paysage concurrentiel de l’industrie des prothèses orthopédiques. En outre, le rapport examine les conditions générales du marché, estime la part de marché et le volume de ventes possible de l’industrie Prothèses orthopédiques, détermine le marché probable pour le lancement d’un nouveau produit et découvre la méthode la plus appropriée pour la distribution d’un produit donné. En tenant compte de l’année de base spécifique et de l’année historique, des calculs ont été effectués dans le rapport qui interprètent les performances du marché au cours des années de prévision en donnant un aperçu de la définition du marché, des classifications,

Data Bridge Market Research analyse que le marché des prothèses orthopédiques devrait connaître un TCAC de 7,70 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 780 millions USD en 2021, monterait en flèche pour atteindre 3,23 milliards USD d’ici 2029. Les « prothèses des membres inférieurs » dominent le segment des types de produits du marché des prothèses orthopédiques en raison de l’incidence croissante de conditions médicales telles que le diabète. . qui sont responsables de rendre le bas du corps symptomatique et vulnérable. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des prothèses orthopédiques

Conducteurs

Croissance de la population en surpoids

Le taux croissant d’obésité dans le monde en raison de divers facteurs tels que la consommation élevée de malbouffe, un mode de vie malsain, etc. est l’un des principaux facteurs qui alimentent la croissance du marché. L’obésité a un impact direct sur les genoux, ce qui entraîne le développement de difficultés à marcher, à s’asseoir et à courir.

Compétences en recherche et développement.

L’augmentation des dépenses consacrées à la recherche et au développement des compétences, en particulier dans les économies développées et en développement liées aux instruments et appareils médicaux, créera des opportunités de croissance du marché encore plus lucratives. Les concours de recherche et développement qui se déroulent dans le domaine des sciences des matériaux stimulent également le taux de croissance du marché.

Des investissements croissants pour les centres de santé

L’attention croissante portée à l’amélioration des conditions des établissements de santé et à l’amélioration de l’infrastructure globale des soins de santé est un autre facteur important qui alimente la croissance du marché. Le nombre croissant de partenariats stratégiques et de collaborations entre acteurs publics et privés liés au financement et à l’application de technologies nouvelles et améliorées crée des opportunités de marché encore plus lucratives.

Opportunités

En outre, l’augmentation des financements public-privé pour des activités de recherche ciblées, la croissance Les développements dans le domaine de la technologie CAD/CAM et de la science des matériaux, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation des innovations et du développement de produits en raison des avancées technologiques dans le monde élargiront les opportunités rentables. pour les acteurs du marché dans la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, le nombre croissant d’accidents de la circulation, le taux croissant de pénétration d’Internet, la promotion croissante de l’Internet des objets dans le développement de prothèses, la large accessibilité de dispositifs orthopédiques techniquement innovants prothèses, le besoin croissant de personnalisation. Les prothèses orthopédiques faites à la main et l’augmentation des dépenses de santé par habitant amplifieront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Contraintes / Défis Marché mondial des prothèses orthopédiques

D’autre part, les coûts élevés associés aux compétences en R&D, les infrastructures limitées et le manque de sensibilisation dans les économies à la traîne devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence d’un scénario de remboursement favorable et la pénétration de la technologie dans les économies en développement, les coûts élevés associés aux prothèses et le manque d’infrastructures adéquates dans les pays à revenu faible et intermédiaire devraient défier le marché au cours de la période de prévision. de 2022-2029.

Acteurs du marché couvert

Blatchford Group (Royaume-Uni), Touch Bionics Inc. (Royaume-Uni), The Ohio Willow Wood Co. (États-Unis), Össur (Islande), Fillauer LLC. (États-Unis), Advanced Arm Dynamics, Inc. (États-Unis), Stryker (États-Unis), Exactech, Inc (États-Unis), Globus Medical Inc (États-Unis), RTI Surgical Inc. (États-Unis), Wright Medical Group NV (États-Unis), Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis), Arthrex Inc. (États-Unis), AlloSource (États-Unis) ), Braun Melsungen AG (Allemagne), Smith & Nephew plc (Allemagne), Zimmer Biomet (États-Unis), Hanger Inc, (États-Unis) et Otto Bock Healthcare GmBH (Allemagne)

Pays étudiés :

Amérique du Nord (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, États-Unis, Reste de l’Amérique) Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Reste de l’Europe) Moyen-Orient et Afrique (Égypte, Israël, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, reste de la MEA) Asie-Pacifique (Australie, Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Thaïlande, Taïwan, Reste de l’Asie-Pacifique)

Faits saillants des principaux moteurs suivants du marché mondial des prothèses orthopédiques

Description de l’activité

Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

Stratégie corporative

Résumé d’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

Historique de l’entreprise

Progression des événements clés associés à l’entreprise

Principaux produits et services

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

Concurrents clés

Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

Emplacements importants et affiliés

Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire.

TABLE DES MATIÈRES

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04 : Aperçu du marché

Partie 05 : Analyse de la tuyauterie

Partie 06 : Taille du marché

Partie 07 : Analyse des cinq forces

Partie 08 : Segmentation du marché

Partie 09 : Paysage client

Partie 10 : Paysage régional

Partie 11 : Cadre décisionnel

Partie 12 : Moteurs et défis

Partie 13 : Tendances du marché

Partie 14 : Paysage des fournisseurs

Partie 15 : Analyse des fournisseurs

Partie 16 : Annexe

Étendue du marché mondial des prothèses orthopédiques

Le marché des prothèses orthopédiques est segmenté en fonction du type de produit, du type de technologie et du type d’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

membre supérieur

prothèse

Prothèse des membres inférieurs

revêtements

bouchons

Composants modulaires

En fonction du type de produit, le marché des prothèses orthopédiques est segmenté en membres supérieurs, prothèses, prothèses des membres inférieurs, doublures, emboîtures et composants modulaires.

type de technologie

Conventionnel

Électrique

Prothèses hybrides

En fonction du type de technologie, le marché des prothèses orthopédiques est segmenté en prothèses conventionnelles, électriques et hybrides.

Type d’utilisateur final

hôpitaux

cliniques prothétiques

Centres de réadaptation

Les autres

Le rapport peut répondre aux questions suivantes :

Qui sont les principaux acteurs mondiaux de l’industrie des prothèses orthopédiques? Quelle est votre situation d’exploitation (capacité, production, prix, coût, brut et revenu) ? Quels sont les types et les applications des prothèses orthopédiques ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ? Quelles sont les matières premières et les équipements de fabrication en amont des prothèses orthopédiques ? Quel est le processus de fabrication des prothèses orthopédiques ? Impact économique sur l’industrie des prothèses orthopédiques et tendance de développement de l’industrie des prothèses orthopédiques. Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des prothèses orthopédiques? Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché du raffermissement de la peau? Quels sont les défis du marché des prothèses orthopédiques pour la croissance du marché? Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des prothèses orthopédiques auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale des prothèses orthopédiques?

