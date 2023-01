Taille, part, croissance, demande, segment et prévisions du marché des statines jusqu’en 2029

Dans son rapport intitulé Global Statins Market, Data Bridge Market Research fournit des informations complètes et une étude détaillée de ce marché. Le rapport couvre les facteurs clés qui alimentent la croissance du marché des statines, les opportunités rentables inexploitées pour les fabricants, les dernières tendances et les derniers développements façonnant la croissance du marché, et d’autres informations précieuses sur différents segments de marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des statines devrait connaître un TCAC de 4,20 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande passera de 14,69 milliards de dollars en 2021 à 20,41 milliards de dollars en 2029. « Hôpital » domine le segment des utilisateurs finaux du marché des statines en raison de la demande croissante pour le traitement des maladies cardiovasculaires et inflammatoires. guérir. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Les statines sont des médicaments administrés aux patients pour réduire le taux de cholestérol dans le corps. Les statines réduisent le cholestérol des lipoprotéines de basse densité dans le corps et peuvent être prises à la fois par les patients à haut risque et par les patients souffrant déjà des effets indésirables d’un taux de cholestérol élevé.

Un taux de cholestérol élevé dans le corps peut favoriser diverses maladies dans le corps. Des niveaux élevés de cholestérol chez les individus peuvent entraîner des problèmes cardiaques en raison du développement de dépôts de graisse dans les vaisseaux sanguins. Il existe de nombreux médicaments sur le marché pour réduire le cholestérol . Les statines en font partie.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des statines comprennent:

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Pfizer (États-Unis)

Merck Sharp & Dohme Corp. (Allemagne)

Aurobindo Pharmaceuticals (Inde)

Amgen (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Biocon (Inde)

Concord Biotech (Inde)

Novartis AG (Suisse)

Abbott (États-Unis)

Siemens Healthineers AG (Allemagne)

Quidel Corporation (États-Unis)

F. Hoffman-La Roche SA (Suisse)

Danaher. (Nous)

BD (États-Unis)

Diagnostic ChemBio (États-Unis)

Diagnostic EKF (Royaume-Uni)

Trinity Biotech plc (Irlande)

Laboratoire de métrologie (États-Unis)

Nova Biomedical (États-Unis)

Diagnostic PTS (États-Unis)

Diagnostic Sekisui (États-Unis)

Thermo Fisher Scientific, Inc. (États-Unis)

bioMérieux SA (France)

DiaSorin SpA (Italie)

AccuBioTech Co., Ltd. (Chine)

Meridian Bioscience (États-Unis)

Biocartis Biosciences (Europe)

GeneSTAT Molecular Diagnostics, LLC (États-Unis)

Terumo Corporation (Japon)

Grifols, SA (Espagne)

Le paysage concurrentiel du marché des statines fournit des détails par concurrent. Comprend un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits et la dominance des applications. .

Principaux avantages des statines par rapport à leurs concurrents mondiaux :

Ce rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances du marché des statines, des prévisions et de la taille du marché pour déterminer de nouvelles opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence les forces des acheteurs et des fournisseurs qui permettent aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans une industrie.

Les facteurs ayant la plus grande influence et les principales poches d’investissement sont mis en évidence dans l’étude.

Il analyse les principaux pays de chaque région et mentionne leur contribution au chiffre d’affaires.

Le segment de positionnement des acteurs du marché permet de comprendre le positionnement actuel des acteurs du marché opérant sur le marché des statines.

Faits saillants de la table des matières: marché mondial des statines

Aperçu du marché mondial des statines Concurrence sur le marché mondial des statines par les fabricants Capacité mondiale de statine, production, revenus (valeur) par région Offre mondiale de statine (production), consommation, exportation, importation par région Production mondiale de statine, revenus (valeur), tendance des prix par type Analyse du marché mondial des statines par application Profil / analyse des fabricants mondiaux de statines Analyse des coûts de fabrication des statines Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval Analyse de la stratégie marketing, Distributeur/Trader Analyse des facteurs d’effet de marché Résultats et conclusions de la recherche annexe

Pays étudiés :

Amérique du Nord (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, États-Unis, Reste des Amériques) Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Reste de l’Europe) Moyen-Orient et Afrique (Égypte, Israël, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, autres AME) Asie-Pacifique (Australie, Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Thaïlande, Taïwan, Reste de l’Asie-Pacifique)

Questions fréquemment posées

Quelle est la valeur marchande future du marché des statines? Quel est le taux de croissance du marché des statines ? Quelles sont les principales entreprises opérant sur le marché des statines? Quelles données pays sont couvertes par le marché des statines ? Quels sont les points de données clés couverts dans le rapport sur le marché des statines?

