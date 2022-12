Taille, part, croissance, demande, défis, opportunités et perspectives concurrentielles du marché des meubles de salle de bain d’ici 2029

« L’ étude de marché sur les meubles de salle de bain aide les acheteurs à comprendre les différents moteurs et contraintes ainsi que leur impact sur le marché au cours de la période de prévision. Nous mettons également en lumière les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions. Il prend également en compte la présence et la disponibilité des marques mondiales, les défis rencontrés par une concurrence forte ou insuffisante des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente et fournit une analyse prédictive des données pays. L’analyse des études de marché et les données du rapport sur le marché des meubles de salle de bain de classe mondiale aident les entreprises à planifier la production, le lancement de produits, les coûts, les stocks, les achats et les stratégies de marketing.

Analyse et taille du marché

Avec la popularité croissante des salles de bains modulaires, les projets de rénovation et de restauration de salles de bains se multiplient. En outre, la demande d’articles multifonctionnels et adaptables et l’intérêt croissant pour l’esthétique de la salle de bain devraient accélérer rapidement la croissance du marché. Par conséquent, le marché devrait croître rapidement au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des meubles de salle de bain était évalué à 21963,20 millions USD en 2021 et devrait atteindre 29145,64 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,60% au cours de la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs.

définition du marché

Les meubles de salle de bain sont essentiellement un équipement portable plus grand couramment utilisé pour meubler une cuisine. Ils sont connus sous le nom de meubles et accessoires de cuisine et comprennent des produits utilisés pour décorer les cuisines. Utilisé dans la cuisine pour contenir de la nourriture, des ustensiles de cuisine et, dans certains cas, des ustensiles et des assiettes pour le service à table.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Ventes (millions USD), quantité (unités), prix (USD) segment couvert Par type (meuble-lavabo de salle de bain, meuble-lavabo console, dessus de meuble-lavabo, miroir de salle de bain, autre), matériau (verre, céramique, pierre et bois), prix (bas, moyen, haut/haut de gamme), par application (maison, commercial, autre) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Singapour , Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique acteurs du marché cible Al Meera (EAU), American Woodmark Corporation (États-Unis), Ballingslöv International AB (Suède), Black Red White (Pologne), Boffi SpA (Italie), Bulthaup (Allemagne), Cabico Inc (Canada), Cabinetworks Group (États-Unis), Godrej Interio (Inde), Golden Home Cabinets (Chine), Häcker Küchen (Allemagne), Haier Inc., (Chine), Hanssem Co. Ltd., (Corée), Howdens Joinery Ltd., (Royaume-Uni), IKEA (Suède) ), Interwood (Inde), Itatiaia (Brésil), Lixil (Japon) opportunité de marché Accent permanent sur le développement de produits et l’innovation

Augmentation de la demande des consommateurs pour des matériaux respectueux de l’environnement

Dynamique du marché des meubles de salle de bain

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous.

chauffeur

Demande croissante de meubles de salle de bain

La prise de conscience croissante de la propreté et le désir croissant d’utiliser des vanités de salle de bain modernes devraient stimuler la demande de vanités de salle de bain. Il y a un nombre croissant de projets de logements en cours de construction à travers le monde, ce qui augmentera la demande pour l’un des aspects les plus importants d’une maison – les vanités de salle de bain.

De plus, des facteurs tels que l’augmentation des dépenses mondiales pour le remodelage et la rénovation de la salle de bain stimulent le marché mondial des vanités de salle de bain. De plus, les tendances de l’industrie sont susceptibles de conduire à une expansion positive du marché. À mesure que le monde s’urbanise, la demande de nouveaux projets de développement résidentiel augmente considérablement, ce qui stimule la demande du marché mondial pour les vanités de salle de bain.

chance

Développement de matériaux et de produits respectueux de l’environnement

De plus, la demande croissante des consommateurs pour des matériaux respectueux de l’environnement pour les vanités de salle de bain élargit encore les opportunités lucratives pour les acteurs du marché de 2022 à 2029. De plus, l’accent continu des fabricants sur le développement de produits et l’innovation augmentera encore la croissance future du marché des meubles de salle de bain. .

Quelles idées et concepts sont abordés dans le rapport sur le marché Meubles de salle de bain?

– L’évaluation décrite par toutes les régions et la part de marché enregistrée dans chaque région sont mentionnées dans le rapport sur le marché des meubles de salle de bain.

– Cette étude résume le taux de croissance de la consommation de produits et la part de marché de la consommation de meubles de salle de bain dans la région.

– Les données sur les taux de consommation du marché de l’industrie dans toutes les provinces en fonction de leur géographie et du type de produit sont incluses dans le rapport.

Analyse par région du marché des meubles de salle de bain industriels:

– En ce qui concerne la portée provinciale, le marché de l’industrie est segmenté aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Le rapport comprend également des informations sur l’utilisation du produit dans les zones géographiques.

«