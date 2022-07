Taille, part, croissance, analyse des tendances, segmentation, perspectives et prévisions régionales du marché de l’acide benzoïque en Amérique du Nord, 2021-2028

Selon une nouvelle étude de marché sur le «marché de l’acide benzoïque en Amérique du Nord», les prévisions jusqu’en 2028 – par application et par pays devraient atteindre 230 631,53 milliers de dollars américains d’ici 2028 contre 161 024,79 milliers de dollars américains en 2021. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,3 % de 2021 à 2028. Le rapport présente les tendances qui prévalent sur le marché nord-américain de l’acide benzoïque ainsi que les moteurs et les contraintes liés à la croissance du marché. La demande croissante d’acide benzoïque de l’industrie alimentaire et des boissons est le principal facteur de croissance du marché de l’acide benzoïque en Amérique du Nord. Cependant, les problèmes associés à la volatilité croissante instable des prix des matières premières sont à l’origine de la croissance du marché nord-américain de l’acide benzoïque.

L’acide benzoïque est couramment utilisé comme conservateur alimentaire dans différents produits alimentaires, tels que les confitures, la gelée, la marmelade, l’extrait de café, le porc cuit, la sauce et différents sirops, car il peut empêcher la croissance de bactéries et de champignons. De plus, la conservation des aliments est nécessaire pour augmenter la durée de conservation des produits alimentaires.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Compagnie chimique Eastman.

• Foodchem International Corporation.

• A.M Food CHEMICAL Co. Limited.

• OASIS FINE CHEM.

• Produits chimiques du spectre.

• LANXESS.

• MERCK KGaA.

• Tiajin Dongda Chemical Groupe Co.

De plus, le benzoate de sodium est dérivé de l’acide benzoïque et il est couramment utilisé comme conservateur alimentaire. Le benzoate de sodium est le plus efficace dans les aliments et les boissons peu acides et les produits de boulangerie comme le pain, les gâteaux et les tartes. Le benzoate de sodium est de plus en plus utilisé comme conservateur efficace dans divers produits de boulangerie en raison de son activité contre les moisissures responsables de la détérioration de la plupart des produits de boulangerie. La demande de différents produits de boulangerie augmente en raison de la commodité, de l’accessibilité et du profil nutritionnel associés à ces produits. De plus, avec le lancement de produits innovants, l’industrie de la boulangerie est en constante évolution. Ces facteurs contribuent à la forte demande de benzoate de sodium comme agent de conservation pour divers produits de boulangerie.

De plus, avec la préférence croissante pour une alimentation saine, les développements économiques rapides et l’augmentation du revenu par habitant, la demande de différents produits alimentaires transformés et emballés augmente. Ainsi, le marché nord-américain de l’acide benzoïque se développe avec l’importance croissante de l’acide benzoïque dans l’industrie alimentaire et des boissons.

Le marché nord-américain de l’acide benzoïque est divisé en applications et pays. Sur la base de l’application, le marché nord-américain de l’acide benzoïque est segmenté en conservateurs alimentaires, inhibiteurs de corrosion, résines alkydes, intermédiaires de synthèse, plastifiants, additifs alimentaires et autres. Le segment des intermédiaires de synthèse a dominé le marché en 2020. Selon les pays, le marché nord-américain de l’acide benzoïque s’est segmenté aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les États-Unis ont dominé le marché en 2020.

