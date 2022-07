Taille, part, analyse et projection du marché de l’oxycodone, application et prévisions mondiales de la région jusqu’en 2028

L’incidence croissante de troubles chroniques tels que le cancer et la neuropathie diabétique sévère, l’intégration rapide de la thérapie aux opioïdes dans la gestion des soins contre le cancer et le besoin croissant de gérer la douleur postopératoire sont quelques-uns des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance du marché

La taille du marché mondial oxycodone devrait atteindre 7,49 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’attention croissante portée à la gestion efficace des accès douloureux paroxystiques chez les patients cancéreux, l’augmentation de l’application de la thérapie aux opioïdes pour gérer la douleur chronique associée aux maladies graves et la disponibilité d’un solide portefeuille de traitements à base d’oxycodone sont des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, l’accessibilité et la disponibilité croissantes des solutions orales d’oxycodone en vente libre sont un autre facteur clé qui devrait contribuer à la croissance des revenus du marché à l’avenir.

L’oxycodone est un agoniste opioïde utilisé en clinique depuis 1917 pour le traitement et la gestion de la douleur liée au cancer et de la douleur chronique non liée au cancer. L’oxycodone agit en se liant à un récepteur, en inhibant l’adénylyl-cyclase, en hyperpolarisant les neurones et en diminuant l’excitabilité. L’oxycodone a été largement administrée par voie orale, mais peut également être administrée par différentes voies telles que la voie intramusculaire, sous-cutanée, intraveineuse et rectale. L’introduction de l’oxycodone à libération contrôlée a stimulé son utilisation dans la douleur chronique non maligne. L’oxycodone est préférée pour la gestion de la douleur en raison de sa biodisponibilité plus élevée par rapport à la morphine. Plus de 60 à 80 % de la dose d’oxycodone conserve ses propriétés analgésiques et a été largement utilisée dans le traitement des douleurs arthrosiques et des lombalgies chroniques. L’oxycodone est l’un des opioïdes les plus couramment prescrits dans le monde, ce qui a stimulé la demande et devrait continuer à stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sont

Johnson & Johnson, Sanofi, Pfizer, Purdue Pharma, Endo International, Teva Pharmaceuticals, Hikma Pharmaceuticals, Mallinckrodt, Mylan, Sun Pharmaceutical, Impax Laboratories et Indivior.

Le rapport est une étude d’investigation qui détermine la croissance du marché et la portée du marché sur la base des tendances du marché, des changements de comportement des consommateurs, des modèles de consommation et de production, du portefeuille de produits offert par le marché, le taux de croissance, les moteurs et les contraintes, les situations financières et les défis et limites existants du marché Oxycodone.

Le rapport traite en détail de la capacité de production mondiale, du rapport entre l’offre et la demande, de la dynamique du marché et d’une analyse complète du paysage concurrentiel. Il fournit une analyse à l’échelle de l’industrie de la part de marché de chaque acteur ainsi que de son portefeuille d’activités, de sa capacité de production et de fabrication, de son portefeuille de produits, de ses plans d’expansion commerciale, de sa situation financière et de ses alliances stratégiques telles que fusions et acquisitions, coentreprises et collaborations, entre autres.

La bifurcation régionale du marché analyse des segments de marché clés tels que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport examine en détail la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des revenus, la part de marché, la production et la consommation, la demande et l’offre, les tendances actuelles et émergentes et les développements technologiques dans chaque région.

Les régions géographiques clés analysées dans le rapport de marché sont :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

L’Europe  (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Segmentation du marché de l’oxycodone basée sur les types:

Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Oxycodone à courte durée d’action Oxycodone

à longue durée d’action

Voie d’administration Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Orale

Intramusculaire

Intraveineuse

cutanée

Rectale

Intranasale

, milliards USD ; 2018-2028

–

Dépendance Sous ) Application Perspectives



Revenus2028)

Pharmacies hospitalières Pharmacies de

détail

Autres

Quelques faits saillants du rapport : Le

segment de l’oxycodone à courte durée d’action devrait enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision, en raison de l’application croissante de l’oxycodone à courte durée d’action pour le traitement de la douleur transitoire en raison de leur courte durée de activité analgésique et apparition rapide des actions.

Le segment oral devrait dominer le segment des autres voies d’administration en termes de partage des revenus au cours de la période de prévision, en raison de la disponibilité croissante des solutions orales d’oxycodone, de l’utilisation croissante des comprimés d’oxycodone à libération prolongée en raison de leur biodisponibilité plus élevée et de l’utilisation croissante pour le traitement de douleur modérée à intense.

Le segment de la gestion de la douleur devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante de la thérapie aux opioïdes pour gérer la douleur chronique et aiguë chez les patients souffrant de maladies chroniques et de la prévalence croissante de la douleur chronique dans la population générale.

Le segment des pharmacies de détail devrait représenter une part considérable des revenus au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du réseau de pharmacies de détail à travers le monde, de la disponibilité croissante des médicaments en vente libre et sur ordonnance et de l’accès accru à un certain nombre de médicaments opioïdes.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision en raison de l’incidence croissante de la douleur chronique chez les individus, des approbations de la FDA pour les thérapies opioïdes, des progrès dans les activités de R&D et de la présence solide d’acteurs clés dans la région.

Merci d'avoir lu notre rapport.

