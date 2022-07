Taille, part, analyse et projection, application et région du marché des dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux non invasifs – Prévisions mondiales jusqu’en 2027

L’augmentation des cas de troubles neurologiques, la sensibilisation croissante aux nouvelles procédures de traitement associées aux traumatismes cérébraux, la croissance des progrès des dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux, la préférence croissante pour les diagnostics non invasifs sont des facteurs clés contribuant au TCAC élevé des dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux non invasifs. pendant la période de prévision.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux non invasifs était évalué à 10,19 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 18,35 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 7,7%. La croissance prévue est principalement due aux applications des dispositifs de surveillance non invasifs des traumatismes cérébraux dans les neurotraumatismes et autres troubles cérébraux. Le neurotraumatisme est un problème de santé publique dangereux qui mérite l’attention de la communauté mondiale de la santé.

La charge croissante de traumatismes crâniens peut être une des principales explications des troubles neurodégénératifs comme les maladies d’Alzheimer et de Parkinson. En conséquence, diverses initiatives ont été prises aux niveaux régional et mondial pour former une prise de conscience qui a accéléré un taux de désignation significatif, régissant ainsi l’expansion des dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux non invasifs. L’OMS a mené des recherches qui ont montré que les lésions cérébrales traumatiques (TCC) nécessitent généralement des soins de longue durée et entraînent donc un coût économique pour les systèmes de santé. Pour cette raison, divers pays doivent développer des systèmes de surveillance et mener des études épidémiologiques pour estimer l’impact des traumatismes neurologiques parmi leur population afin de guider le développement de méthodes préventives plus efficaces. Plusieurs méthodes ont déjà prouvé leur efficacité, comme l’utilisation de casques de moto, de supports de tête dans les véhicules ou d’équipements sportifs. Le progrès technologique dans la région concerne la précision et l’abordabilité qui soutiennent la croissance du commerce. Par exemple, les moniteurs de pression intracrânienne non invasifs récemment disponibles, comme le physicien transcrânien (TCD), sont corrects dans le positionnement et la création d’un gradient de pression bien meilleur et en plus le transport avec une précision supplémentaire dans le cadre du traitement. Les chirurgies mini-invasives sont moins traumatisantes pour les patients et facilitent une récupération plus rapide avec moins d’obstacles. Dans les cabinets médicaux mini-invasifs, les dispositifs d’observation des traumatismes cérébraux non invasifs jouent un rôle important. Ainsi, le volume croissant de MIS propulse la croissance de l’industrie des dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux non invasifs.

Les principales entreprises décrites dans le rapport comprennent

Natus Medical, Inc., Nihon Kohden Corporation, Philips Healthcare, GE Healthcare, Advanced Brain Monitoring, CAS Medical Systems, Inc., Siemens, Inc., Compumedics Ltd., Medtronic PLC., Integra Lifesciences

Le rapport est une étude d’investigation qui détermine la croissance du marché et la portée du marché sur la base des tendances du marché, des changements de comportement des consommateurs, des modèles de consommation et de production, du portefeuille de produits offert par le marché, le taux de croissance, les moteurs et les contraintes, la situation financière et les défis et limites existants du marché Dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux non invasifs.

Le rapport examine en détail la capacité de production mondiale, le rapport entre l’offre et la demande, la dynamique du marché et une analyse complète du paysage concurrentiel. Il fournit une analyse à l’échelle de l’industrie de la part de marché de chaque acteur ainsi que de son portefeuille d’activités, de sa capacité de production et de fabrication, de son portefeuille de produits, de ses plans d’expansion commerciale, de sa situation financière et de ses alliances stratégiques telles que fusions et acquisitions, coentreprises et collaborations, entre autres.

La bifurcation régionale du marché analyse des segments de marché clés tels que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport examine en détail la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des revenus, la part de marché, la production et la consommation, la demande et l’offre, les tendances actuelles et émergentes et les développements technologiques dans chaque région.

Les régions géographiques clés analysées dans le rapport de marché sont :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

L’Europe  (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Segmentation du marché des dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux non invasifs basée sur les types:

Type (chiffre d’affaires, millions USD; 2017-2027)

Dispositifs de surveillance IRM CT scanner PET scanner EEG MEG Autres

accessoires Électrodes Capteurs Autres



applications (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

Lésions cérébrales traumatiques

Parkinson

Céphalées

Épilepsie

Autres applications

Utilisation finale (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

hospitaliers

Centres neurologiques

Laboratoires de diagnostic

de soins d’

Autres

urgence

Unités-Le marché des dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux invasifs croît à un TCAC de 8,1 % en Asie-Pacifique, suivi de l’Europe et de l’Amérique du Nord, avec un TCAC de 7,9 % et 7,8 %, respectivement. Les cas de traumatismes cérébraux élevés à travers le monde sont le facteur clé pour accélérer la croissance du marché des dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux non invasifs au cours de la période de prévision dans toutes les régions

. 26% du marché mondial des dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux non invasifs. Le marché de l’Asie-Pacifique est la principale source de revenus pour ce segment de produits, suivi des régions d’Amérique du Nord et d’Europe.

Les centres neurologiques devraient être le segment de marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2019-2027, avec un TCAC de 8,3 %. La disponibilité de professionnels qualifiés et d’équipements de pointe dans les centres aidera à prendre de l’ampleur sur le marché des dispositifs de surveillance non invasifs des traumatismes cérébraux.

Les autres segments d’application (qui incluent l’autisme, la schizophrénie, la dépression, la démence et la dyslexie) ont été évalués à 1,88 milliard de dollars et devraient atteindre 3,31 milliards de dollars d’ici 2027

. marché. Le vieillissement de la population et la disponibilité des dernières procédures de traitement disponibles dans le système de santé aideront à assister à la croissance des dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux non invasifs dans la région.

Le coût élevé associé au mécanisme, le manque de disponibilité d’équipements et de professionnels qualifiés dans les régions en développement sont susceptibles d’entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou de questions sur la personnalisation, veuillez nous contacter pour en savoir plus. Notre équipe dissipera vos doutes et s’assurera que le rapport est personnalisé pour répondre à vos exigences.

