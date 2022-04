Taille, part, analyse et opportunités de croissance du marché de l’apprentissage automatique 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de l’apprentissage automatique. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur l’apprentissage automatique présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs de croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

L’apprentissage automatique (ML) est l’application de l’intelligence artificielle (IA) pour développer la capacité des systèmes à apprendre automatiquement et à améliorer leurs performances globales grâce à l’expérience, sans être programmés explicitement. En Inde, le ML est identifié comme une technologie émergente et est largement adopté par les secteurs de la vente au détail, du transport et des services financiers, entre autres. À l’heure actuelle, il y a une augmentation de la demande de professionnels qualifiés en ML dans tous les secteurs.

Aperçu du marché :

Le marché de l’IA en Inde était évalué à 472,73 milliards INR en 2020. Il devrait atteindre 2113,60 milliards INR d’ici 2027, avec une croissance à un TCAC d’environ 24,17 % au cours de la période 2021-2027. Le marché mondial de l’apprentissage automatique était évalué à 839,55 milliards INR en 2020. Il devrait atteindre 7632,45 milliards INR d’ici 2027, avec une croissance à un TCAC d’environ 37,16 % au cours de la période 2021-2027. L’adoption de l’IA est devenue importante dans diverses entreprises, les employés issus de milieux non technologiques intégrant des processus d’IA dans leurs rôles fonctionnels.

Impact du COVID-19 :

Le COVID-19 a eu un impact sur les entreprises, les économies ainsi que les stratégies de gestion employées par les entreprises. Les entreprises ont du mal à répondre aux attentes des clients concernant l’optimisation des processus et les problèmes de sécurité accrus en raison de l’augmentation des problèmes de connectivité.

Influenceurs du marché :

Facteurs de marché:

La demande d’outils de collaboration basés sur le cloud, de solutions de gestion de contenu et de plateformes de streaming en ligne a augmenté. Toutes les organisations utilisent l’analyse pour améliorer la prise de décision et automatiser les processus pour une productivité et une rentabilité accrues. Pour répondre aux demandes des clients, les nouveaux entrants utilisent l’apprentissage automatique pour des activités allant de la conception de jeux, de la traduction de langage, de la prévision des tendances futures du marché, de la composition de musique, ainsi que du diagnostic de maladies.

Principaux facteurs de dissuasion à la croissance du marché :

Les clients s’inquiètent souvent du partage d’informations, car leurs données sensibles peuvent être divulguées, ce qui complique la mise en œuvre d’applications ML basées sur le cloud pour la plupart des entrepreneurs. L’infrastructure de l’industrie informatique dans les pays du tiers monde n’est pas suffisamment développée pour améliorer les activités commerciales basées sur le cloud. Lorsque les exigences du système sont omises ou ne sont pas entièrement satisfaites en raison de l’intervention d’une erreur humaine dans les processus de développement, de test ou de vérification, des défauts du système dans le flux de données se produisent.

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

