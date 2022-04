Taille, part, acteurs clés, tendance de croissance et prévisions du marché mondial des excipients de sucre, 2028    

Le marché mondial des excipients de sucre a observé une croissance incessante au cours des dernières années et a des perspectives de croissance encore plus loin jusqu’en 2028. L’étude fournit une vue et des informations complètes, mettant en évidence les principaux résultats de l’industrie. Ces informations aident les personnes ou les individus intéressés à élaborer de meilleures stratégies commerciales et à prendre des décisions éclairées pour une rentabilité supérieure. De plus, les prévisions aident les acteurs privés ou à risque à évaluer les entreprises et à emprunter la meilleure route disponible pour optimiser leurs options.

Ce rapport d’étude mondial est une analyse complète de l’industrie offrant une évaluation historique et prévisionnelle du marché mondial. Outre l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, le rapport couvre également l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement. Les principales données statistiques ont été organisées en graphiques, diagrammes, graphiques à barres, figures et autres représentations graphiques. Le rapport propose également des recommandations stratégiques aux acteurs clés et aux nouveaux entrants pour surmonter les défis et acquérir une assise solide sur le marché.

Ce document donne les dernières informations sur la pandémie de COVID-19 en cours et ses conséquences. La pandémie de coronavirus a massivement affecté tous les aspects de l’industrie mondiale et a entraîné divers changements dans le scénario du marché. Le paysage commercial en constante évolution et l’évaluation initiale et future de l’impact sont également examinés dans le rapport. Le rapport traite des aspects importants du marché et comprend des avis d’experts sur l’état actuel, ainsi que des données historiques.

La croissance de l’industrie alimentaire et des boissons est principalement attribuée à l’augmentation de la population mondiale, à la forte croissance de la demande alimentaire, à l’augmentation des activités agricoles dans le monde et à l’augmentation des ventes d’aliments emballés et transformés. La croissance des revenus de l’industrie est en outre stimulée par des facteurs tels que la demande croissante de produits alimentaires biologiques, la demande croissante d’ingrédients et d’additifs alimentaires naturels et l’augmentation des importations et des exportations d’aliments et de boissons dans le monde. Les progrès technologiques dans les solutions de transformation et d’emballage des aliments, le nombre croissant d’entreprises de livraison de nourriture en ligne et l’augmentation des revenus disponibles des consommateurs du monde entier contribuent davantage à la croissance de cette industrie.

Marché mondial des excipients de sucre – Perspectives

régionales : L’aperçu du marché régional est l’un des éléments les plus essentiels du rapport. Cette section met en évidence les ratios de production et de consommation, les ratios d’offre et de demande, les activités d’importation / exportation, les modèles de consommation, les tendances actuelles et émergentes, les taux de croissance des revenus, les facteurs de croissance macro-économiques et micro-économiques et les principaux acteurs de chaque marché régional.

L’analyse régionale comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Latin Amérique (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Principales entreprises sur le marché mondial des excipients de sucre :

Parmi les principaux acteurs du marché des excipients de sucre figurent DFE Pharma, Archer Daniels Midland Company, Ashland Inc. , Groupe Roquette, The Lubrizol Corporation, Associated British Foods PLC, Cargill, Inc., Colorcon Inc., FMC Corporation, Meggle AG.

Segments couverts dans le rapport :

par produit (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018 – 2028)

Sucres réels

Alcools

Édulcorants artificiels

par type (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Poudres/granulés

Sucres à compression directe

cristaux

Sirops

par application (chiffre d’affaires, USD Million ; 2018 – 2028)

remplissage et diluants

Agents aromatisants Agents

de tonicité

