Taille et prévisions du marché des microbiens nourris directement | Chr. Hansen Holding A/S, Lallemand Inc., BASF SE

Data Bridge Market Research analyse que le marché des microbes à alimentation directe projettera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,60 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Taux de croissance de la population, en particulier dans les économies en développement telles que la Chine et l’Inde, concentration croissante sur les dernières tendances du marché, application croissante de pratiques agricoles et agricoles avancées et modernes, forte croissance dans les pays émergents associée à une forte adoption de technologies innovantes , en plein essor la demande d’aliments pour animaux traités en raison d’une grande population consommant un régime carnivore et la compétitivité croissante de l’industrie sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des microbes alimentés directement.

Les microbes à alimentation directe sont les ingrédients utilisés pour fournir un équilibre microbien au tube digestif. Les microbes alimentés directement aident à améliorer la digestion et les infections liées à la digestion. Les microbes nourris directement sont utilisés pour fournir de nombreux avantages nutritionnels, sanitaires et médicinaux aux animaux.

La prise de conscience croissante des avantages des microbes nourris directement pour les animaux, l’augmentation de la prévalence des maladies et des troubles chez les animaux, l’augmentation de la demande de viande de volaille en raison de sa teneur élevée en protéines et l’augmentation de la population de bétail dans le monde apparaîtront comme les principaux facteurs favorisant la croissance du marché des microbes alimentés directement. En outre, les préoccupations croissantes concernant la sécurité alimentaire, le changement de mode de consommation en raison du rythme rapide du mode de vie, le taux croissant d’industrialisation, l’interdiction croissante des antibiotiques en tant que promoteurs de croissance et l’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement en ce qui concerne les lancements de nouveaux produits sont d’autres facteurs importants favorisant la croissance du marché des microbes alimentés directement. Une sensibilisation accrue à la qualité et à la sécurité des aliments pour animaux et l’augmentation du remplacement des promoteurs de croissance antibiotiques par des microbes à alimentation directe créeront davantage d’opportunités de croissance lucratives et rémunératrices pour le marché des microbes à alimentation directe. Cependant, les inquiétudes concernant la disponibilité des matières premières en raison de la pandémie de COVID-19 sont un facteur majeur qui posera un défi majeur à la croissance du marché des microbes à alimentation directe. En outre, les coûts fluctuants des matières premières, le manque de sensibilisation, les divergences dans les réglementations concernant la consommation de microbes dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et le manque d’infrastructures nécessaires dans les économies sous-développées ralentiront davantage le taux de croissance du marché des microbes alimentés directement. En outre, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les réglementations strictes imposées sur les approbations des produits d’alimentation animale entraveraient la les inquiétudes concernant la disponibilité des matières premières en raison de la pandémie de COVID-19 sont un facteur majeur qui posera un défi majeur à la croissance du marché des microbes à alimentation directe. En outre, les coûts fluctuants des matières premières, le manque de sensibilisation, les divergences dans les réglementations concernant la consommation de microbes dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et le manque d’infrastructures nécessaires dans les économies sous-développées ralentiront davantage le taux de croissance du marché des microbes alimentés directement. En outre, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les réglementations strictes imposées sur les approbations des produits d’alimentation animale entraveraient la les inquiétudes concernant la disponibilité des matières premières en raison de la pandémie de COVID-19 sont un facteur majeur qui posera un défi majeur à la croissance du marché des microbes à alimentation directe. En outre, les coûts fluctuants des matières premières, le manque de sensibilisation, les divergences dans les réglementations concernant la consommation de microbes dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et le manque d’infrastructures nécessaires dans les économies sous-développées ralentiront davantage le taux de croissance du marché des microbes alimentés directement. En outre, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les réglementations strictes imposées sur les approbations des produits d’alimentation animale entraveraient la l’écart dans les réglementations concernant la consommation de microbes dans l’alimentation humaine et animale et le manque d’infrastructures nécessaires dans les économies sous-développées ralentiront encore le taux de croissance du marché des microbes alimentés directement. En outre, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les réglementations strictes imposées sur les approbations des produits d’alimentation animale entraveraient la l’écart dans les réglementations concernant la consommation de microbes dans l’alimentation humaine et animale et le manque d’infrastructures nécessaires dans les économies sous-développées ralentiront encore le taux de croissance du marché des microbes alimentés directement. En outre, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les réglementations strictes imposées sur les approbations des produits d’alimentation animale entraveraient lataux de croissance du marché des microbiens à alimentation directe .

Premier fabricant leader couvert dans ce rapport : Chr. Hansen Holding A/S, Lallemand Inc., BASF SE, Bio-Vet, ADM, Danisco, Novozymes A/S, Dow, DuPont, DSM, Novus International, Biomin Holding GmbH, Kemin Industries, Inc., Bayer AG, Cargill, Incorporated, Alltech., American Biosystems, Inc., The Fertrell Company, calpis co., Ltd., et Micron Bio-Systems, entre autres.

Ce rapport sur le marché des microbiens à alimentation directe fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des microbes à alimentation directe, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des microbiens alimentés directement et taille du marché

Le marché mondial des microbes à alimentation directe est segmenté en fonction du type, de la forme et du bétail. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des microbes à alimentation directe est segmenté en bactéries lactiques , bacillus subtilis, levure et autres. Les bactéries lactiques sont sous-segmentées en lactobacilles, bifidobactéries et streptococcus thermophilus.

Sur la base de la forme, le marché des microbes à alimentation directe est segmenté en sec et en liquide.

Le marché des microbes nourris directement est également segmenté en fonction du bétail. Le segment de l’élevage est segmenté en ruminants , volailles , porcs et autres.

Analyse régionale pour le marché Microbiens nourris directement

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Les objectifs du rapport sont :

– Analyser et prévoir la taille du marché de l’industrie Microbiens à alimentation directe sur le marché mondial.

– Pour étudier les acteurs clés mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des principaux acteurs.

– Pour déterminer, expliquer et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

– Analyser le potentiel et les avantages du marché, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques des régions clés du monde.

– Pour découvrir les tendances et les facteurs importants qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

– Analyser les opportunités du marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance.

– Analyser de manière critique chaque sous-marché en termes de tendance de croissance individuelle et de leur contribution au marché.

– Comprendre les développements concurrentiels tels que les accords, les extensions, les lancements de nouveaux produits et les possessions sur le marché.

– Décrire stratégiquement les acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance.

