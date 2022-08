Taille et part du marché du stockage des données de santé | Rapport de l’industrie, 2022-2029

En créant le rapport sur le marché mondial du stockage des données de santé , les attributs clés qui ont été adoptés incluent le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, l’innovation, des approches intégrées et la technologie la plus récente. De nombreux marchés, stratégies marketing, tendances, produits futurs et opportunités de croissance ont été pris en compte lors de l’étude du marché pour préparer ce rapport d’analyse de l’industrie. Ce rapport crédible a été produit grâce aux efforts vigilants d’une équipe innovante, enthousiaste, compétente et expérimentée d’analystes, de chercheurs, d’experts de l’industrie et de prévisionnistes. Amenez l’entreprise au plus haut niveau de croissance avec un rapport d’étude complet sur le marché du stockage des données de santé.

Taille et analyse du marché

Le marché mondial du stockage des données de santé devrait croître en raison de l’utilisation accrue des dossiers médicaux électroniques et de la saisie automatisée des commandes des fournisseurs pour gagner du temps et accroître l’efficacité. Selon un rapport publié par les Centers for Disease Control and Prevention en 2017, environ 86,9 % des médecins de cabinet ont utilisé les systèmes EMR (Electronic Medical Record) en 2017. De plus, à mesure que la charge de données augmente, des cliniques de soins de santé, des hôpitaux, des centres de diagnostic et entreprises de fabrication de soins de santé, le besoin de solutions de stockage augmentera.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du stockage des données de santé, qui était de 3,5 milliards de dollars en 2021, monterait en flèche pour atteindre 9,67 milliards de dollars d’ici 2029, et devrait connaître un TCAC de 13,55 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus aux informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’étude de marché de Data Bridge Market comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix , et cadre réglementaire.

Les principaux acteurs analysés dans le rapport sur le marché du stockage des données de santé sont:

Dell (États-Unis)

IBM (États-Unis)

NetApp (États-Unis)

Hewlett Packard Enterprise Development LP (États-Unis)

Pure Storage, Inc. (États-Unis)

Hitachi, Ltd. (Japon)

Toshiba Corporation (Japon)

Western Digital Corporation (États-Unis)

Évolutivité (États-Unis)

Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)

Fujitsu (Japon)

Samsung (Corée du Sud)

Drobo Inc. (États-Unis)

Tintri (États-Unis)

Nuageux (États-Unis)

Schneider Electric (France)

….

Dynamique du marché du stockage des données de santé

Conducteurs

Utilisation des élévations numériques

Au cours de la période prévue de 2022 à 2029, les élévations numériques telles que les résolutions de blockchain pour guérir ou récupérer le support de données ont considérablement étranglé la germination commerciale des logiciels de sauvegarde et de restauration des centres de données. La menace croissante de la cybercriminalité et de la fraude aux données a exacerbé les circonstances désastreuses de la sécurité des données dans les entreprises ; par conséquent, la gestion de telles situations contribue à la croissance du marché. Au cours de la saison de croissance de sept ans, l’entreprise est vulnérable à plusieurs contraintes, telles que l’amélioration de la compréhension des silos de données et la concurrence féroce des professionnels alternatifs, qui peuvent avoir un impact sur les coûts.

Augmentation du stockage de données

L’industrie du stockage des données de santé est susceptible de croître rapidement à l’avenir en raison de l’adoption récente de systèmes de stockage de données. Les solutions d’entreposage de données de santé permettent aux organisations de soins de santé de collecter, d’organiser et d’analyser des données qui peuvent ensuite être utilisées pour prendre des décisions éclairées et améliorer les opérations. . Selon divers rapports de recherche, les données sur les soins de santé vont croître à un rythme rapide à l’avenir, ce qui rendra difficile pour le secteur des soins de santé la gestion d’énormes quantités de données. Cela devrait augmenter la demande de solutions de stockage de données de santé, ce qui stimulera l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

Introduction d’un système interopérable et d’un système informatique basé sur le cloud

L’avènement des systèmes interopérables et des systèmes informatiques basés sur le cloud pour la détection des maladies est l’un des principaux moteurs du marché du stockage des données de santé. À l’échelle mondiale, il existe une demande croissante pour la détection précoce des maladies. Le cloud computing, qui utilise des logiciels, une infrastructure et une plate-forme en tant que services, est le résultat de la révolution informatique.

Opportunités

Segments du rapport sur le marché mondial du stockage des données de santé

Ce rapport prévoit la croissance des revenus dans la position du pays et fournit une analyse des dernières tendances de l’industrie dans chacun des segments de 2022 à 2029.

Marché du stockage des données de santé par type

stockage magnétique Stockage Flash et Solid State

Marché du stockage des données de santé par application

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, CRO et CMOS Centres de recherche, instituts universitaires et gouvernementaux et cliniques Laboratoires de recherche Hôpitaux, Cliniques et ASC Laboratoires cliniques et diagnostiques Autre

Analyse régionale de l’industrie du marché Stockage de données de santé

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

