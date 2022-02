Taille et part du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS), 2022 – Aperçu de l’industrie mondiale, croissance, analyse de l’industrie, tendances et prévisions 2029

Le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est en croissance avec des facteurs tels que la diminution du coût du séquençage génétique par base, l’augmentation de l’adoption de la pharmacologie axée sur le génome, le large portefeuille de produits offert par un acteur majeur agit également comme un facteur majeur pour la croissance du marché. En outre, l’utilisation du séquençage de nouvelle génération dans le développement de médicaments et la tendance croissante à la personnalisation des médicaments ont également donné un essor au marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS).

Cependant, des facteurs tels que le coût élevé des instruments et la difficulté d’analyse des données cliniques NGS entravent la croissance du marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS).

Le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 17,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et est devrait atteindre 29 307,13 millions USD d’ici 2029. Le large portefeuille offert par les principaux acteurs et l’utilisation du NGS dans le développement de médicaments devraient servir de moteur à la croissance du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS).

Scénario de marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS)

Selon Data Bridge Market Research, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le leader du marché est Illumina, Inc., qui représente une part de marché estimée à environ 26,10 % sur le marché mondial. La société a obtenu des ventes exceptionnelles en fournissant de nouveaux produits de séquençage de nouvelle génération (NGS).

Développements du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS)

En février 2021, QIAGEN a annoncé un partenariat avec INOVIO pour développer un diagnostic compagnon de séquençage de nouvelle génération (NGS) pour le VGX-3100 d’INOVIO pour la dysplasie cervicale avancée. Cela a augmenté le portefeuille de l’entreprise vers NGS et a augmenté les revenus de l’entreprise.

En octobre 2021, ThermoFisher Scientific Inc. a annoncé le lancement du système PCR Applied Biosystem QuantSudio Absolute Q-Digital , conçu pour fournir des résultats très précis en analyse génétique. La PCR numérique est déjà utilisée pour surveiller les mutations induites par le cancer dans la biopsie liquide. Cela a aidé l’entreprise à augmenter son portefeuille de produits.

En janvier 2021, Oxford Nanopore Technologies plc et NVIDIA collaborent pour associer le système de calcul DGX AI avec un séquenceur PromethION à ultra haut débit. Il s’agissait du séquenceur le plus puissant au monde qui prend en charge les analyses en temps réel à grande échelle et peut également analyser n’importe quel fragment d’ADN/ARN. Cela a contribué à l’échange de technologies et devrait aider l’entreprise dans l’expansion et les plans futurs.

Portée du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS)

Le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Suisse, Russie, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Sud Corée, Japon, Inde, Australie, Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil et Reste de l’Amérique du Sud.

Toutes les analyses par pays du marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du produit, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en instruments, consommables et services. Sur la base des applications, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en diagnostic, découverte de médicaments, découverte de biomarqueurs, médecine de précision et recherche agricole et animale. Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de recherche et instituts universitaires et de recherche, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques.

Points clés couverts dans les tendances et les prévisions de l’industrie du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) jusqu’en 2029

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Valeur marchande et aperçu du marché Séquençage de nouvelle génération (NGS)

Profil de la société des huit principaux acteurs du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS)

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Thermo Fisher Scientific Inc.

Agilent Technologies, Inc.

QIAGEN

Illumina, Inc.

Laboratoires Bio-Rad, Inc.

Roche Sequencing (filiale de F. Hoffman La Roche)

BGI (filiale du groupe BGI)

Oxford Nanopore Technologies plc

MACROGEN CO., LTD.

ADNSTAR

Généreux

Partek Incorporé

PerkinElmer Inc.

Takara Bio inc.

bioMérieux SA

Pacific Biosciences de Californie, Inc.

GENÈVE

10x Génomique

Biolabs de la Nouvelle-Angleterre

Compagnie d’Hamilton

