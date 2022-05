Taille et part du marché du personnel de santé | Rapport, 2021-2028

Selon notre nouvelle étude de recherche sur les prévisions du «marché du personnel de santé» jusqu’en 2028 – impact du COVID-19 et analyse globale – par type de service, utilisateur final, «le marché du personnel de santé devrait passer de 34,76 milliards de dollars américains en 2021 à 34,76 milliards de dollars américains. 51,58 milliards d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 5,8 % de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les tendances qui prévalent sur le marché et les facteurs qui stimulent sa croissance. La croissance du marché est principalement attribuée à des facteurs tels que la demande croissante de médecins extenseurs et le nombre croissant d’initiatives gouvernementales. Cependant, l’impact de la pénurie d’infirmières entrave la croissance du marché.

Envision Healthcare Corp., AMN Healthcare Inc., Cross Country Healthcare Inc., Jackson Healthcare (LocumTenens.Com), Adecco Group, Maxim Healthcare Services Inc., Favorite Healthcare Staffing Inc., Aya Healthcare Inc., Medical Solutions LLC et CHG Les services de santé font partie des principales entreprises opérant sur le marché du personnel de santé.

Le marché du personnel de santé basé sur le type de service est segmenté en personnel infirmier de voyage, personnel infirmier per diem, personnel suppléant, personnel paramédical et autres. Le segment de la dotation en personnel infirmier en voyage détenait la plus grande part en 2021. Cependant, le segment de la dotation en personnel suppléant devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours des prochaines années. Les entreprises de soins de santé sont confrontées à divers défis, tels que la satisfaction de taux de rotation élevés et l’agrégation des taux de satisfaction des patients. Une approche de recherche de personnel compétent et qualifié est en train d’émerger pour répondre aux exigences d’une nouvelle génération d’infirmières. De plus, la restructuration de la méthode d’embauche depuis le moment de la candidature jusqu’à la reconnaissance, jusqu’à l’intégration est importante dans cet environnement concurrentiel.

Bien que certaines organisations aient organisé certaines solutions à court terme pour traiter différentes demandes d’accord, la plupart des entreprises n’ont pas encore trouvé de solutions à long terme susceptibles d’équilibrer l’activité. Un référentiel centralisé comprenant les données d’identification, la disponibilité et la réflexion sur les dates d’expiration et les statuts des informations d’identification est essentiel pour un succès à long terme. À mesure que les marges financières se rétrécissent, les progrès technologiques devraient stimuler les approches de diagnostic, faire progresser la connectivité, la communication patient-médecin et rationaliser les flux de travail. Les personnels de santé sont mis au défi de comprendre et d’exécuter des technologies de soins de santé avancées tout en conservant leur stature en tant que visage des soins aux patients.

L’épidémie de COVID-19 affecte négativement les industries du monde entier et cet effet dévastateur se poursuit également en 2021. L’épidémie a créé des perturbations importantes dans les industries primaires telles que la fabrication, la santé, l’énergie et l’électricité, l’électronique et les semi-conducteurs, l’aérospatiale et la construction. En raison de la propagation rapide du COVID-19, les hôpitaux sont débordés dans divers pays, dont la Chine, les États-Unis, l’Italie et l’Inde. Ces pays sont confrontés à de graves pénuries d’infirmières qui peuvent avoir un effet négatif sur la santé des patients pendant l’épidémie de COVID-19. Le Bureau of Labor Statistics a indiqué que le personnel infirmier autorisé devrait augmenter d’environ 3,4 millions, en 2019, soit une augmentation de 15% par rapport à 2016.

Le rapport segmente le marché du personnel de santé comme suit:

Marché mondial du personnel de santé – Par type de service

Dotation en personnel infirmier de voyage

Personnel infirmier per diem

Dotation en personnel suppléant

Personnel paramédical

Autres

Marché mondial du personnel de santé – par utilisateur final

Hôpitaux et Cliniques

Pharmacie

Clients

Organismes gouvernementaux

