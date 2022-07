Taille et part du marché des toitures monocouches – Prévisions de croissance et analyse de la demande jusqu’en 2030  

Selon le dernier rapport de Reports and Data, la du marché mondial des toitures monocouches devrait atteindre 6 405,49 millions USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 6,38 % sur la période de prévision. Les toitures monocouches sont constituées de feuilles flexibles de matériaux composites dérivés du plastique qui sont utilisées pour recouvrir et protéger les bâtiments plats et à faible pente. Ces membranes préfabriquées sont fabriquées dans une usine selon des exigences de contrôle de qualité strictes et peuvent être fixées de différentes manières. Au cours des dernières années, la toiture monocouche a remplacé les matériaux plus anciens, tels que le papier goudronné, en tant que matériau de couverture de choix pour les entrepreneurs en toiture commerciaux. Correctement installés, les systèmes de toiture monocouche offrent un avantage par rapport aux matériaux traditionnels en raison de leur résistance, de leur flexibilité et de leur grande durabilité.

Les inquiétudes concernant les émissions de carbone de l'industrie de la construction ont conduit à l'acceptation mondiale des bâtiments écologiques et à la notion de construction durable. Par exemple, selon des études, les bâtiments sont responsables d'environ 40 % de la consommation d'énergie et d'environ 36 % des émissions de CO2 dans l'Union européenne.

Le rapport d’étude de marché mondial sur les toitures monocouches fournit un bref aperçu du paysage concurrentiel et des principaux développements du marché. Il fournit une analyse approfondie des alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords d’entreprise et les partenariats, entre autres. Il offre également un aperçu de la vue d’ensemble de l’entreprise, de sa situation financière, des plans d’expansion commerciale et de la croissance des revenus de chaque entreprise. Il met également en lumière l’avancement des produits, les développements technologiques et les activités de recherche et développement.

Quelques points saillants du rapport : Le

segment des thermoplastiques devrait enregistrer des revenus relativement plus rapides à un TCAC important tout au long de la période de prévision. Les membranes thermoplastiques sont utilisées pour inclure une couche de renforcement qui peut fournir plus de stabilité et de résistance à la toiture. Ces matériaux offrent une solution flexible aux mouvements structurels et aux chocs thermiques. Les coûts économiques ainsi que les avantages à grande échelle rendent les membranes thermoplastiques hautement préférables parmi les entrepreneurs en toiture résidentiels et commerciaux.

Les systèmes entièrement adhérents devraient connaître une croissance significative dans les années à venir. Ces systèmes conviennent à la plupart des applications, principalement là où l’amélioration de l’esthétique, de l’apparence et de la géométrie complexe sont des facteurs de conception essentiels. Il peut être utilisé sur des toitures légèrement inclinées. Les plaques de montage sont utilisées pour ancrer l’isolant du toit au platelage du toit, puis la toiture monocouche est collée directement à l’isolant.

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer un chiffre d’affaires relativement plus rapide à un TCAC de 6,47 % tout au long de la période de prévision. Avec la croissance de l’industrie de la construction et la demande croissante de techniques de construction légères et plus rapides dans des pays comme la Chine, l’Inde et la Corée du Sud, la demande pour ces membranes de toiture augmente dans la région.

Acteurs clés : Les

principales entreprises du rapport sur le marché sont GAF Materials LLC, Owens Corning, Kingspan Group, PLC, Johns Manville, Carlisle SynTec Systems, Baker Roofing Company, Duro-Last, Inc. et Sika AG

Questions clés abordées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance des revenus attendu que le marché mondial des toitures monocouches devrait enregistrer au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché Toiture monocouche?

Qui sont les principaux acteurs du marché ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quelle région devrait représenter la plus grande part de marché dans la

segmentation du marché mondial des toitures monocouches:

perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD; volume, millier de mètres carrés; 2019-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Type de membrane Perspectives (Revenus, Millions USD ; Volume, Mille mètres carrés ; 2019-2030)

Thermoplastique TPO PVC Autres

Thermodurcissables EPDM CSPE Néoprène

Autres

Méthode d’installation Perspectives (Revenus, Millions USD ; Volume, Mille mètres carrés ; 2019-2030)

Système lesté

mécaniquement Système attaché Système

entièrement adhérent

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; volume, millier de mètres carrés ; 2019-2030)

Industriel

Commercial

Résidentiel

L’analyse régionale couvre l’étude du marché dans les principales régions géographiques du monde, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Le rapport prévoit en outre les régions qui devraient représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision et le TCAC pour la période de prévision. La section examine en outre en détail le ratio de production et de consommation, l’offre et la demande, les exportations et les importations, la demande et le comportement des consommateurs et la présence d’acteurs clés dans chaque région. La section propose en outre une analyse par pays pour fournir des informations plus approfondies sur le marché mondial.

Une analyse approfondie du marché mondial est incluse dans le rapport qui couvre différents facteurs, des données statistiques clés centrées sur la région aux facteurs macro et microéconomiques qui sont cruciaux pour l’évaluation des prévisions. L’étude propose également une analyse complète des perspectives de croissance, des brevets, des avancées technologiques et des lancements de produits sur le marché.

Points clés abordés dans le rapport:

Une analyse détaillée du marché mondial de la toiture monocouche grâce à une évaluation des aspects clés du marché tels que la technologie, le type de produit, l’application, l’utilisation finale et la dynamique globale de l’industrie.

Analyse qualitative et quantitative de l’estimation du marché et calcul du TCAC pour la période de prévision.

Évaluation globale de la dynamique du marché en mettant l’accent sur les moteurs, les contraintes, les opportunités et les limites.

Profilage détaillé des principales entreprises opérant sur le marché, y compris aperçu de l’entreprise, situation financière, offres de produits, portefeuille de produits, progrès récents en matière de produits et de technologies et plans d’expansion commerciale.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

