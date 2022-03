Taille et part du marché des médicaments contre le cancer de l’utérus – Perspectives mondiales de l’industrie, croissance, analyse de l’industrie, tendances et prévisions 2028

Le marché mondial des médicaments contre le cancer de l'utérus croît à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2020-2027. Le rapport contient des données de l'année de référence 2019 et de l'année historique 2018. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l'augmentation de l'incidence des cancers gynécologiques ainsi qu'à la croissance de l'importance des thérapies médicamenteuses ciblées.

Définition du marché: marché mondial des médicaments contre le cancer de l’utérus

Le cancer de l’utérus est un type de cancer qui survient dans les couches de cellules qui forment la muqueuse de l’utérus appelée endomètre. Les symptômes comprennent des saignements vaginaux après la ménopause, des douleurs pelviennes et des saignements entre les règles. Le cancer de l’utérus peut être détecté à un stade précoce car il produit fréquemment des saignements vaginaux anormaux et peut être traité en enlevant l’utérus par voie chirurgicale.

Selon l’American Cancer Society pour l’année 2019, on estime qu’aux États-Unis, environ 61 880 nouveaux cas de cancer de l’utérus seront diagnostiqués et environ 12 160 femmes mourront d’un cancer de l’utérus. La sensibilisation croissante au diagnostic du cancer et la présence de l’infrastructure de soins de santé développée devraient propulser le marché aux États-Unis

Facteurs de marché

L’augmentation du nombre de femmes diagnostiquées pour un cancer de l’utérus dans le monde stimule la croissance du marché

La croissance de l’importance des thérapies médicamenteuses ciblées stimulera également la croissance du marché

L’augmentation des facteurs de risque conduisant au cancer est un autre facteur qui fait exploser la croissance du marché

L’augmentation des investissements du gouvernement, des organisations publiques et privées pour le développement de nouveaux médicaments pour traiter le cancer agit également comme un moteur du marché

Contraintes du marché

Le manque de sensibilisation à la maladie dans les pays en développement devrait freiner la croissance du marché

Le coût élevé du traitement qui n’est pas abordable pour tout le monde est un autre facteur qui entrave la croissance du marché

Les effets indésirables associés au traitement du cancer entravent également la croissance du marché

Segmentation : Marché mondial des médicaments contre le cancer de l’utérus

Par types

Adénocarcinome de l’endomètre

Carcinome adénosquameux

Carcinome séreux papillaire

Sarcome utérin

Par mécanisme d’action

Inhibiteur de l’angiogenèse

Inhibiteur de la cible mammifère de la rapamycine (mTOR)

Anticorps monoclonal

Les autres

Par les médicaments

Bévacizumab

Évérolimus

Temsirolimus

Pembrolizumab

Carboplatine

Les autres

Par thérapie

Radiothérapie

Chimiothérapie

Immunothérapie

Thérapie ciblée

Hormonothérapie

Progestatif

Tamoxifène

Inhibiteur de l’aromatase

Par traitement

Des médicaments

Opération

Salpingo-ovariectomie

Lymphadénectomie

Hystérectomie

Par voie d’administration

Oral

Intraveineux

Les autres

Par canal de distribution

Direct

Pharmacie en ligne

Détaillants

Les autres

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Par géographie

Amérique du Nord

nous

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

Italie

Royaume-Uni

La France

Espagne

Pays-Bas

la Belgique

la Suisse

Turquie

Russie

Hongrie

Lituanie

L’Autriche

Irlande

Norvège

Pologne

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Japon

Chine

Inde

Corée du Sud

Australie

Singapour

Malaisie

Thaïlande

Indonésie

Philippines

Viêt Nam

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Pérou

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Afrique du Sud

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Koweit

Israël

Egypte

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Principaux développements sur le marché

En août 2018, Merck & Co. Inc, en collaboration avec Eisai Co., Ltd, a reçu la désignation Breakthrough Therapy de la FDA américaine pour l’association du lenvatinib (Lenvima) et du pembrolizumab (Keytruda) pour le traitement des patientes atteintes d’un cancer de l’endomètre. Cette désignation permet à l’entreprise d’accéder à toutes les fonctions de désignation accélérée

En mai 2017, Merck & Co. Inc a reçu l’approbation de la FDA américaine pour le pembrolizumab (Keytruda) pour le traitement des tumeurs présentant des modifications génétiques spécifiques, notamment le cancer de l’endomètre. Pour la première fois, la FDA a approuvé un médicament basé sur des modifications génétiques. La principale raison de l’approbation de Keytruda était que la nouvelle indication utilise l’approbation accélérée et l’examen prioritaire pour accélérer la disponibilité des médicaments dans le traitement des maladies graves

Analyse compétitive:

Le marché mondial des médicaments contre le cancer de l’utérus est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des médicaments contre le cancer de l’utérus pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Méthodologie de recherche : Marché mondial des médicaments contre le cancer de l’utérus :

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, d’autres modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Répondants principaux :

Côté demande : médecins, chirurgiens, consultants médicaux, infirmières, acheteurs d’hôpitaux, organisations d’achat groupées, associations, assureurs, payeurs médicaux, autorités sanitaires, universités, rédacteurs techniques, scientifiques, promoteurs et investisseurs, entre autres.

Côté offre : chefs de produit, responsables marketing, cadres de niveau C, distributeurs, informations sur le marché et responsables des affaires réglementaires, entre autres.

Raisons d’acheter ce rapport :

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des médicaments contre le cancer de l’utérus sur les marchés développés et émergents.

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision.

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché.

