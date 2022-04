Taille et part du marché de l’apprentissage en ligne: scénario de développement de l’industrie et prévisions 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de l’apprentissage en ligne. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur l’apprentissage en ligne présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

L’apprentissage en ligne est une méthode d’apprentissage flexible qui exploite la puissance d’Internet. Les plateformes d’apprentissage en ligne se multiplient dans tous les segments de l’enseignement primaire, secondaire, supérieur, préparation aux tests et apprentissage informel. Le marché du e-learning en Inde est très fragmenté, avec quelques acteurs de niche opérant sur les différents segments et plusieurs start-up aux offres innovantes qui gagnent progressivement du terrain. Les étudiants peuvent suivre leurs performances en temps réel à l’aide d’enregistrements en ligne automatisés sur des portails d’apprentissage en ligne.

Aperçu du marché :

Au cours de la dernière décennie, des avancées technologiques ont eu lieu dans le domaine du marché de l’apprentissage en ligne . Il s’agit notamment de l’application des technologies de l’information et des communications (TIC) dans les salles de classe et de l’utilisation de plates-formes basées sur le cloud, de la réalité virtuelle (VR) et de la réalité augmentée (AR). Le marché de l’apprentissage en ligne en Inde était évalué à 91,41 milliards INR en 2020. Il devrait atteindre une valeur de 312,13 milliards INR d’ici 2026, avec une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 17,60 % au cours de la période 2021-2026.

Impact du COVID-19 :

Dans le sillage de la pandémie, les cours en personne ont été arrêtés pour freiner la propagation du virus. Cependant, on ne s’attendait pas à ce que cela ait un effet aussi durable. Les établissements adoptent des méthodes d’apprentissage en ligne et passent aux cours en ligne afin que l’apprentissage puisse se poursuivre. La demande de livres académiques a chuté de 40% à 50% en raison de la fermeture des établissements d’enseignement.

Actions gouvernementales :

Le gouvernement central a introduit le NDEAR dans le budget de l’Union de 2021-2022 pour renforcer l’infrastructure numérique et soutenir les activités de planification de l’éducation. En mai 2020, le gouvernement a lancé le programme PM eVIDYA pour rendre l’apprentissage en ligne accessible aux étudiants et aux enseignants, ainsi que pour promouvoir et renforcer l’éducation numérique.

Influenceurs du marché :

Facteurs de marché:

Au fil des ans, l’amélioration de la disponibilité des smartphones à bas prix a entraîné une augmentation de la demande de services Internet dans toute l’Inde. Cela a stimulé la demande de contenu en ligne, y compris de matériel pédagogique, tant dans les zones rurales qu’urbaines.

Principaux facteurs de dissuasion à la croissance du marché :

Les Indiens sont familiers et à l’aise avec le mode d’apprentissage traditionnel en face à face, ce qui entrave l’adoption de l’apprentissage en ligne. Les canaux en ligne ne parviennent pas à reproduire certains aspects des canaux hors ligne, tels que l’interaction avec les pairs, l’apprentissage en groupe, les commentaires et le développement des compétences non techniques.

