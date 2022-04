Taille et défis du marché de l’éclairage automobile 2022: croissance, demande de l’industrie, stratégie des meilleurs acteurs, estimation de la part de taille et rapport prévisionnel jusqu’en 2030

La taille du marché de l’éclairage automobile était de 25,00 milliards de dollars américains en 2020. Le marché de l’éclairage automobile devrait atteindre 48 milliards de dollars américains d’ici 2030, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision 2021-2030.

L’éclairage joue un rôle crucial dans les véhicules automobiles. Il aide les passagers ainsi que les conducteurs à visualiser la position et le mouvement du véhicule. L’éclairage automobile se compose de dispositifs d’éclairage et de signalisation.

Les facteurs influant

Les préoccupations croissantes concernant les accidents et la sécurité propulsent la croissance du marché mondial. La prise de conscience concernant les dispositifs de sécurité augmente partout dans le monde. Les feux automobiles sont montés pour permettre une visibilité efficace même dans des environnements difficiles. Le rapport de l’Organisation mondiale de la santé indique qu’environ 1,25 million de personnes meurent à cause d’accidents de la route. Ainsi, les préoccupations croissantes finiraient par stimuler la demande pour le marché mondial de l’éclairage automobile.

Le marché mondial de l’éclairage automobile propulserait en raison de l’introduction d’avancées technologiques dans l’industrie. Les constructeurs automobiles travaillent sur de nouveaux systèmes d’éclairage dotés de fonctions de communication avancées. En conséquence, il attirerait l’attention des clients dans les années à venir.

Les verrouillages gouvernementaux stricts pour assurer la sécurité de la population sont un autre facteur important qui stimule la croissance du marché mondial. Une visibilité insuffisante est la principale raison du taux croissant d’accidents de la route. Les gouvernements du monde entier ont introduit des réglementations strictes concernant l’utilisation des systèmes d’éclairage. L’Union européenne avait rendu nécessaire l’utilisation de feux de jour (DRL). Ainsi, des verrouillages stricts feraient finalement augmenter la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les coûts élevés associés aux éclairages à LED utilisés dans les automobiles peuvent ralentir la croissance du marché mondial au cours de la période d’analyse.

Analyse régionale

Le marché de l’éclairage automobile en Asie-Pacifique devrait croître en enregistrant le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance de la région Asie-Pacifique sur le marché mondial de l’éclairage automobile est attribuée à la production et aux ventes élevées de véhicules nationaux. De tous les pays des régions, la Chine et le Japon contribuent avec les plus grandes parts de marché. Le marché mondial est témoin de progrès techniques continus dans ces pays, ce qui finirait par faire augmenter la demande d’éclairage automobile.

L’augmentation du revenu par habitant des clients et l’augmentation des ventes de SUV dans les marchés émergents comme l’Inde stimuleraient encore plus la demande. Les ventes d’automobiles augmentent rapidement dans les pays en développement comme le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine (BRIC). De plus, des facteurs tels que la croissance de la population urbaine, l’augmentation des niveaux de revenu et l’évolution des modes de vie contribuent tous à la croissance de l’industrie de l’éclairage automobile.

Analyse d’impact de la COVID-19

L’épidémie de COVID-19 a créé d’énormes ravages dans l’industrie automobile, entraînant une baisse des ventes, une perturbation de la chaîne d’approvisionnement, une indisponibilité des matières premières, etc. En conséquence, elle a interrompu la croissance de l’industrie de l’éclairage automobile. De plus, l’indisponibilité des matières premières et l’interdiction des activités d’import-export ont encore ralenti les activités commerciales. Ainsi, la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif grave sur le marché mondial de l’éclairage automobile.

Segmentation du marché

Par technologie

Halogène

Xénon/HID

LED

Par type de véhicule

Véhicule de tourisme

Véhicule commercial

Par demande

Avant/Phares

Éclairage arrière

Côté

L’éclairage intérieur

Par vente de produit

Fabricants d’équipement d’origine (OEM)

Produits de rechange

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Concurrent sur le marché

DENSO Corporation

Hella KGaA Hueck & Co.

Hyundai Mobi

Koito Manufacturing Co. Ltd.

Koninklijke Philips NV

Osram Licht SA

ROBERT BOSCH GmbH

Stanley Electric Co. Ltd.

Valéo

Zizala Lichtsysteme GmbH

Autre joueur de premier plan

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

