Taille et croissance du marché des vélos électriques en Europe 2028 | Aventon, Giant Bicycles, Haibike, Merida Bikes ;

Le rapport fournit une analyse stratégique du marché européen des vélos électriques et les estimations de croissance pour la période de prévision 2021 à 2028. Le rapport offre des informations qualitatives et quantitatives et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Ce rapport se concentre sur les principaux moteurs, contraintes, opportunités et menaces pour les acteurs clés. Le rapport se concentre également sur les tendances du marché des vélos électriques en Europe, le volume et la valeur au niveau mondial, au niveau régional et au niveau de l’entreprise.

«Le marché européen du vélo électrique devrait passer de 11 706,81 millions de dollars américains en 2021 à 48 810,57 millions de dollars américains d’ici 2028; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 22,6 % de 2021 à 2028. »

Les principales entreprises opérant sur le marché européen des vélos électriques décrites dans le rapport sont Aventon ; vélos géants ; Haibike; Vélos Mérida ; Groupe Accell ; Robert Bosch GmbH; Shimano Inc. ; Composants de vélo spécialisés, Inc. ; Trek Bicycle Corporation ; et Yamaha Motor Europe NV

Un vélo électrique (e-bike) est livré avec un moteur intégré qui facilite sa propulsion. Les vélos électriques sont largement divisés en vélos qui aident les cyclistes à pédaler (pedelecs) et en vélos qui accélèrent à travers l’accélérateur, conférant une fonctionnalité de style moto. La possibilité d’être pédalé par les cyclistes distingue ces vélos des motos électriques. En Europe, les vélos électriques supportant jusqu’à 45 km/h sont appelés VAE. En 2018, Swindon Powertrain Ltd., un fabricant britannique, a lancé le vélo électrique le plus rapide au monde, le SWIND EB-01.

Principaux points couverts dans la table des matières :

Vue d’ensemble : Outre un large aperçu du marché européen du vélo électrique, cette section donne un aperçu du rapport pour donner une idée de la nature et du contenu de l’étude de recherche.

Analyse des stratégies des principaux acteurs : Les acteurs du marché peuvent utiliser cette analyse pour obtenir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents sur le marché européen du vélo électrique.

Étude sur les tendances clés du marché : Cette section du rapport propose une analyse plus approfondie des tendances récentes et futures du marché européen du vélo électrique.

Prévisions du marché : les acheteurs du rapport auront accès à des estimations précises et validées de la taille totale du marché en termes de valeur et de volume. Le rapport fournit également des prévisions de consommation, de production, de vente et autres pour le marché européen des vélos électriques.

Analyse de la croissance régionale : toutes les principales régions et tous les pays ont été couverts dans le rapport. L’analyse régionale aidera les acteurs du marché à exploiter des marchés régionaux inexplorés, à préparer des stratégies spécifiques pour les régions cibles et à comparer la croissance de tous les marchés régionaux.

Analyse du marché : Le rapport fournit des prévisions précises et fiables de la part de marché de segments importants du marché européen des vélos électriques. Les acteurs du marché peuvent utiliser cette analyse pour effectuer des investissements stratégiques dans les principales poches de croissance du marché européen des vélos électriques.

Méthodologie de recherche :

Le rapport sur le marché européen des vélos électriques comprend une estimation de la taille du marché en termes de valeur (millions USD) et de volume (M²). Des approches descendantes et ascendantes ont été utilisées pour estimer et valider la taille du marché du marché européen des vélos électriques, pour estimer la taille de divers autres sous-marchés dépendants sur le marché global.

Les principaux acteurs du marché ont été identifiés grâce à des recherches secondaires et leurs parts de marché ont été déterminées grâce à des recherches primaires et secondaires. Tous les pourcentages, répartitions et répartitions ont été déterminés à l’aide de sources secondaires et de sources primaires vérifiées.

