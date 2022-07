Taille et analyse du marché du vitrage structurel en silicone, tendances, développements récents et prévisions jusqu’en 2026

Le marché mondial du vitrage structurel en silicone devrait atteindre 56,68 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’augmentation des activités de construction à travers le monde, associée à l’augmentation de la population et à l’évolution des modes de vie, propulse la croissance du marché. L’urbanisation rapide stimulera également la demande de vitrage structurel en silicone au cours de la période de prévision. Avec le processus de développement et la migration des personnes, le besoin de systèmes de façade à partir des types de matériaux résidentiels a été un facteur important régissant la croissance du marché.

Les progrès rapides de l’industrie alimenteront la demande de vitrage structurel en silicone dans les années à venir. Le type de matériau des joints structuraux en silicone optimisés se traduira par des systèmes de charpente plus petits. Cela peut supporter en toute sécurité le vitrage avec des charges spécifiées plus élevées et des conceptions de murs détaillées plus économes en énergie. D’autres innovations peuvent conduire à l’utilisation de silicone structurel uniquement en verre et en métal sur d’autres substrats de façade. Le type de matériau continu de silicone structurel pour le vitrage présente également des attributs de performance uniques. Il empêche les éclats de verre feuilleté de se briser, qu’ils soient causés par des catastrophes naturelles ou non naturelles. Le système s’est avéré offrir des avantages de performance à long terme aux propriétaires de bâtiments en gardant les propriétés commerciales économes en énergie, sans fuite et esthétiquement agréables.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1899

Les principaux participants sont Nippon Sheet Glass, Asahi Glass, PPG Industries, Sika AG, Saint-Gobain SA, 3M Company, Dow Chemical Company, Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group , YKK Corporation, Permasteelisa SpA, Cardinal Glass Industries, Arkema SA et Schott Ag, entre autres.

.

Parmi les types de matériaux, les panneaux de verre représentent la plus grande part de marché d’environ 29 % en 2018 et devraient encore croître avec le TCAC le plus élevé de 9,2 % au cours de la période de prévisionLe verre ajoute non seulement une valeur esthétique à un bâtiment, mais conserve également sa qualité après recyclage. Les panneaux de verre sont principalement utilisés pour des applications résidentielles et commerciales. L’utilisation de panneaux de verre améliore l’efficacité énergétique des bâtiments, en réduisant la quantité d’énergie utilisée, ce qui prouve que les panneaux de verre sont une solution rentable.

Les produits de vitrage à quatre côtés représentent la plus grande part de marché d’environ 33 % en 2018. Les avantages du système de vitrage structurel à quatre côtés sont que le verre est maintenu mécaniquement et qu’il est facile à installer. C’est une méthode rentable. Ce système de vitrage fournit une structure de support améliorée à l’unité de vitrage. Il est préfabriqué et assemblé sur place.

La région Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché d’environ 31 % en 2018 et devrait connaître le TCAC le plus élevé de 8,8 % au cours de la période de prévision. Les dépenses élevées de construction et d’infrastructure dans les économies émergentes, y compris la Chine et l’Inde, augmentent considérablement la demande de façades, ce qui alimente la croissance du marché dans la région. En raison de l’urbanisation et du développement rapides de plusieurs banlieues de la région asiatique, l’ensemble de l’industrie du bâtiment est témoin de plusieurs projets à venir et en cours.

Les entreprises ont adopté diverses stratégies, y compris des fusions, des acquisitions et des partenariats pour maintenir des pistes en cours et proposer de nouveaux développements sur le marché.

Demander une personnalisation sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1899

Pour ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial du vitrage structurel en silicone en fonction du type de produit, du type de matériau, de l’utilisateur final et de la région :

Perspectives du type de produit (volume, kilotonnes et revenus, millions de dollars ; 2016-2026)

Structure à quatre côtés Structure à

deux côtés

Pente

Verre

forme de U

Autres

Type de matériau Perspectives (volume, kilotonnes et revenus, millions de dollars ; 2016-2026 )

Charpente structurelle en aluminium

Terpolymère d’éthylène propylène diène (EPDT)

Panneau de verre

silicone

Autres

Perspectives de l’utilisateur final (volume, kilotonnes et revenus, millions USD ; 2016-2026)

Résidentiel

Commercial

Public

Autres

En outre, l’étude de recherche donne des informations supplémentaires sur les entreprises ‘ présence régionale grâce à une analyse régionale approfondie. L’analyse régionale couvre les régions géographiques clés telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le segment d’analyse régionale couvre les détails de la part de marché détenue par chaque région ainsi que les opportunités de croissance potentielles et la génération de revenus. Le rapport propose également une projection du taux de croissance pour chaque région dans l’intégralité du calendrier de prévision. Il offre également une analyse par pays pour donner une meilleure compréhension de l’industrie.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de renseignements et d’informations sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

Parcourir les rapports connexes :

l’acier inoxydable Marché

du béton ultra-haute performance Marché

de l’impression de béton 3D Marché

des moteurs électriques Marché des

matériaux de batterie

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, l’énergie et l’énergie, et les produits chimiques. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Lire le communiqué de presse complet : https://www.reportsanddata.com/press-release/global-silicone-structural-glazing-market