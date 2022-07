Taille et analyse du marché du refroidissement liquide des centres de données, tendances, développements récents et prévisions jusqu’en 2030

The global data center liquid cooling market size reached $1.74 billion in 2021 and is expected to register a revenue CAGR of 22.6% during the forecast period, according to a latest analysis from Emergen Research. . Increased focus on improving data center infrastructure efficiency (DCIE) is a key factor that is expected to drive the revenue growth of the data center liquid cooling market. Data center infrastructure efficiency primarily helps measure the energy efficiency of a data center’s information technology (IT) resources and equipment.

Current liquid cooling technologies can effectively and successfully cool racks. This approach is available in a variety of configurations that use various technologies such as backdoor heat exchangers and immersion cooling. Liquid cooling is extremely efficient since it only cools the IT equipment and not the entire space. It is up to three times more efficient at cooling than air, allowing CPUs and GPUs in racks to run at maximum power without overheating. In some cases, liquid cooling is more efficient than air cooling, and its improved thermal conductivity allows for more precise temperature control.

Companies Featured in Global Data Center Liquid Cooling Market:

Rittal GmbH & Co. KG, Asetek, Inc., Vertiv Group Corp, Schneider Electric, DCX The Liquid Cooling Company, Iceotope Precision Immersion Cooling, Cooler Master Technology Inc., Allied Control Inc., Aspen Systems Inc. and COOlIT Systems, Others

Liquid immersion cooling not only protects equipment from heat generated in the environment, but also eliminates the need for server fans, and airborne particle shields. On March 1, 2022, for example, Nokia brought its revolutionary AirScale liquid cooling portfolio to market. Nokia’s revolutionary approach aims to make the radio network more sustainable and cost effective by reducing the amount of energy needed to cool a base station. Compared to standard active air cooling systems, the energy consumption of the cooling system can be reduced by up to 90% and CO 2 emissionscan be reduced by up to 80%. The move continues Nokia’s goal of having the industry’s most energy-efficient and zero-emission 5G product line.

The COVID-19 pandemic has negatively impacted the liquid cooling business in data centers. Temporary closures of manufacturing facilities have resulted in significant delays in the introduction of new products. Nevertheless, the mandatory lockdown has increased the use of online services, thus driving demand for more efficient cooling systems in data centers.

The growing popularity of live video and Over The Top (OTT) media is driving the development of edge data centers and supporting the revenue growth of the market. Edge data center operators spend heavily on modern data center cooling technologies to maintain optimal and efficient operating conditions. Compared to air-based alternatives, liquid cooling technologies offer more efficient cooling in a much smaller package. These systems are suitable for deploying high-density equipment in edge data centers due to their small size.

However, lack of standardization, concerns about the risk of electrocution or shock, and operational complexity issues are expected to hamper the market revenue growth to some extent over the forecast period.

Some highlights of the report

The solutions segment is expected to register a significantly rapid revenue CAGR during the forecast period owing to the growing need for consulting and design, installation and maintenance services among end users. There are several methods of liquid cooling in data centers, including sealed plates placed over processors, fluid compressors to cool the air, and immersion in specially formulated liquids.

The search segment is expected to record a significantly robust revenue growth rate over the forecast period. Factors such as the requirement for high performance computing devices in research centers are causing the rapid replacement of conventional data centers with more advanced modern data centers. Moreover, research institutes have started to implement innovative cooling technologies for data centers to achieve better results. As a result, there is a growing demand for data center liquid cooling solutions for research applications.

Points clés du marché du refroidissement liquide des centres de données :

Couverture étendue de l’analyse du marché du refroidissement liquide des centres de données

Informations clés sur la répartition régionale de l’industrie dans les zones géographiques clés

Des aperçus radicaux sur les tendances vitales du marché ; tendances actuelles et émergentes, et facteurs influençant la croissance du marché

Couverture complète de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance globale du marché Refroidissement liquide des centres de données

Données complètes sur les principaux fabricants et fournisseurs du marché Refroidissement liquide des centres de données

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible dans les sections par chapitre ou par région. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport, et notre équipe vous fournira une excellente assistance.

