Taille et analyse du marché du câble d’acier, tendances, développements récents et prévisions jusqu’en 2027

La taille du marché mondial acier est estimée à 8,11 milliards USD, contre 5,26 milliards USD en 2019, avec un TCAC de 5,5 % jusqu’en 2027. La croissance du marché est tirée par la forte demande de produits des secteurs de la construction et de l’automobile.

Le secteur automobile à travers le monde génère une énorme demande de pneus radiaux renforcés avec des câbles en acier pour offrir une résistance et une résistance optimales lors de la rotation du pneu pour de meilleures performances du véhicule et la sécurité routière. La préférence croissante des consommateurs pour une expérience de conduite confortable et sûre incite les constructeurs automobiles à équiper leurs véhicules de pneus radiaux renforcés de câbles en acier. La croissance du marché des câbles en acier est directement proportionnelle à la croissance de l’industrie des pneus automobiles en raison d’une augmentation de la demande de produits pour les équipementiers ainsi que pour les pneus de remplacement. La demande croissante de produits de l’industrie automobile avec des préoccupations croissantes en matière de sécurité routière stimulera la croissance du marché mondial des câbles en acier au cours des prochaines années.

De plus, la prolifération des VE et des BEV complétera également la part des revenus du marché du câble d’acier jusqu’en 2027. Selon l’Agence internationale de l’énergie, les ventes mondiales de VE dépasseront 23 millions d’ici 2030, et la consommation de véhicules légers devrait atteindre 105 millions de tonnes d’ici la fin de 2025. Cela, à son tour, alimentera la demande de pneus radiaux, renforçant ainsi la croissance de l’industrie du câble d’acier. En outre, le développement croissant des infrastructures et des bâtiments, en particulier dans les économies en développement, notamment la Chine, l’Inde et d’autres, renforcera les tendances du marché des câbles en acier au cours de la période de prévision.

Tire Kogyo Co., Bridgestone, Henan Hengxing, Sumitomo Electric Industries, Jiangsu Xingda SteelCordon, Apollo Conveyor Pvt. Ltd., et Toyo Tire Corporation, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

base du type, le segment de traction normale représentait 1,99 milliard USD en termes de génération de revenus en 2019 et devrait détenir une part importante de la part de marché du câble d’acier jusqu’en 2027 en raison de son champ d’application étendu dans divers marchés verticaux d’utilisation finale.

Le segment de l’acier à haute résistance devrait connaître un taux de croissance de 6,1 % jusqu’en 2027 en raison de la forte demande de produits pour la fabrication de pneus radiaux. L’acier à haute résistance présente des propriétés impressionnantes telles qu’une résistance et un module élevés, une meilleure résistance à la chaleur. Il aide à réduire le poids du pneu radial, ce qui réduit à son tour la consommation de carburant.

Sur la base du produit, le segment des produits revêtus de zinc devrait croître à un TCAC de 5,7 % jusqu’en 2027. Cette croissance robuste peut être attribuée à l’épaisseur accrue fournie par le revêtement de zinc, qui améliore la résistance à la corrosion de plusieurs produits.

Sur la base de l’application, le segment des pneus représentait la majorité de la part de marché du câble d’acier en 2019 et devrait croître à un taux de 0,8 % jusqu’en 2027. En 2019, le secteur des pneus de l’APAC représentait 60 % de la consommation du produit.

Dans le paysage régional, l’Asie-Pacifique représentait 40 % du marché des câbles en acier en 2019 et devrait croître à un TCAC de 6,2 % sur la période d’analyse en raison de l’accent constant mis sur des procédures rentables et innovantes dans la région. Suivie par la région Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord représentait près de 28 % de la part des revenus du marché en 2019 et devrait connaître un taux de croissance de 4,8 % jusqu’en 2027.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des câbles en acier en fonction du produit, du type, de l’application et de la région

: Perspectives (Revenus, milliards USD ; Volume, Kilo Tonnes ; 2017-2027)

laiton Revêtements

zinc

Autres

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; Volume, Kilo

)

2017-2027

;

Revêtements

Tonnes, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2017-2027)

Pneus

Bandes transporteuses

Autres

L’analyse régionale comprend :

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o France

o Italie

o BENELUX

ou Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

o Chine

o Japon

o Corée du Sud

o Inde

o Reste de l’APAC

Amérique latine

o Brésil

o Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o EAU

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

Principaux avantages du rapport sur le marché mondial des câbles en acier:

Analyse complète de l’évolution du paysage concurrentiel

Aide aux processus de prise de décision pour les entreprises ainsi qu’aux méthodologies de planification stratégique détaillées

Le rapport propose une prévision et une évaluation sur 8 ans du marché mondial des câbles en acier

Analyse SWOT et analyse des cinq forces de Porter pour offrir des informations précises

Couverture complète des développements technologiques clés, des tendances du marché et des développements de produits

