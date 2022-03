Taille et analyse du marché du Big Data, tendances, développements récents et Prévisions jusqu’en 2028

Le développement de cadres logiciels open source Big Data est l’un des facteurs importants qui influencent la croissance du marché.

Taille du marché – 123,90 milliards USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 9,7%, tendances du marché – Prolifération d’Internet

Le marché mondial du Big Data devrait atteindre 261,92 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’énorme croissance des données est un facteur important qui stimule la croissance du marché du Big Data. Les organisations de toutes les disciplines du monde entier sont confrontées à un grave problème concernant la gestion des données pour la conservation des données, la compréhension des données obscures et l’intégration des données à des fins d’analyse, entre autres. Par conséquent, les mégadonnées pourraient aider les entreprises et les organisations dans la gestion des données en triant les données obscures, en prenant des décisions concernant le rejet des données indésirables, l’agrégation appropriée des données et l’organisation du stockage des données, entre autres. De plus, la prolifération d’Internet et la popularité croissante des appareils IoT jouent un rôle crucial dans la stimulation de la demande du marché. On estime que les connexions IoT cellulaires passeront de 1,00 milliard en 2018 à 4,10 milliards d’ici 2024, ce qui, avec l’évolution de la connectivité 5G, créera une augmentation du volume de données non structurées pouvant être utilisées par les organisations pour prévoir tendances du marché.

Les données dans le secteur de la santé ont augmenté à un rythme accéléré, alimentées par une baisse des coûts de stockage, l’avènement du stockage en nuage et l’augmentation des mandats réglementaires, ainsi que des initiatives gouvernementales pour soutenir la mise en œuvre des systèmes d’information sur les soins de santé. L’utilisation croissante des services de test à domicile, des appareils portables et des applications de santé mobile qui permettent aux patients de gérer leur santé est également responsable de la génération d’un énorme pool de données personnelles liées à la santé. L’accessibilité à de grands volumes d’informations sur la santé a conduit à des avancées substantielles dans le développement de la médecine de précision, de la recherche clinique, des outils d’aide à la décision clinique, de la découverte plus rapide de médicaments et d’une vision méticuleuse de la santé de la population, ce qui a fourni de nouvelles façons de gérer les maladies chroniques.

Les principaux participants incluent Oracle, IBM, Google, Salesforce, AWS, SAP, Teradata, SAS Institute, Adobe et HPE, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Par composante, le segment des services devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision, les services offerts par les mégadonnées avaient le capacité à générer une présentation plus précise et inclusive des données disponibles. De plus, en déployant un outil de business intelligence approprié, les organisations peuvent collecter des données à partir de nombreuses sources, atténuant ainsi les risques de manquer des informations critiques.

Selon la taille de l’organisation, les grandes entreprises ont contribué à une plus grande part de marché en 2019 et devraient croître à un taux de 9,1 % au cours de la période de prévision.

Par type de déploiement, le déploiement cloud a dominé le marché en 2019 et devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision. Des volumes massifs de données structurées et non structurées exigent du stockage et une puissance de traitement accrue, entre autres exigences. Le déploiement basé sur le cloud offre une infrastructure prête à l’emploi, ainsi que la possibilité de faire évoluer rapidement l’infrastructure pour gérer les pics d’utilisation ou de trafic importants.

Par les utilisateurs finaux, l’industrie BFSI a contribué à la plus grande part de marché en 209 et devrait croître au rythme le plus rapide de 9,9 % au cours de la période de prévision. La domination du marché de BFSI est attribuée à la génération rapide d’énormes volumes de données en raison des transactions via divers modes, de la gestion des risques et des offres de produits personnalisées aux clients/clients.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 10,8% au cours de la période de prévision, en raison de l’utilisation croissante des technologies de mégadonnées par les secteurs de la BFSI, de l’informatique et des télécommunications et de la santé, ainsi que des initiatives gouvernementales, y compris les villes intelligentes, dans la région.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial du Big Data en fonction du composant, de la taille de l’organisation, du type de déploiement, de la fin utilisateurs et région :

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

solutions

des services

Perspectives de la taille de l’organisation

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

Type de déploiement Outlook (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017 -2027)

Cloud

On-Premises

End-Users Outlook (Revenus, USD Millions ; 2017-2027)

BFSI

Healthcare

Manufacturing

Government & Defense

Retail & Consumer Goods

Media & Entertainment

Logistics & Transportation

IT & Telecom

Others

Regional Outlook (Revenus, USD Millions ; 2017 -2027)

Amérique du Nord

Europe

Asie Pacifique

Amérique latine

MEA

Enfin, tous les aspects du marché Big Data sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

