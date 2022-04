Taille et analyse du marché des services d’évaluation, tendances, Développements récents et prévisions jusqu’en 2028

Le nombre croissant de concours et de certifications, ainsi que l’augmentation de la population de jeunes travailleurs sont des facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du

marché Taille du marché – 7,05 milliards USD en 2020, croissance du marché – à un TCAC de 7,1% et les gouvernements de divers pays vers des examens en ligne

La taille du marché mondial des services d’évaluation devrait atteindre 12,26 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 7,1% sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Le nombre croissant de jeunes demandeurs d’emploi ainsi que d’entrepreneurs, associé à l’adoption croissante de services d’évaluation en ligne pour la réalisation de divers types de tests d’aptitude, sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance des revenus du marché. Les services d’évaluation sont offerts sur une plate-forme Internet où les individus peuvent trouver des types d’emplois et d’emplois nouveaux et variés et augmenter la portée des opportunités de revenus.

L’apprentissage en ligne en entreprise permet aux organisations de réduire les coûts RH associés à la formation, à l’intégration, au recrutement, à la fidélisation et à la nomination via des processus automatisés, des rapports sophistiqués et un besoin minimal ou nul d’embaucher un service des talents pour gérer et dispenser une formation ou une formation continue. Les examens en ligne menés pour les évaluations ou les tests se font sur une plateforme entièrement automatisée. La préférence croissante pour les services d’évaluation en ligne dans le secteur des entreprises et par les gouvernements de divers pays et pour les examens en ligne devrait alimenter la croissance du marché dans les années à venir.

Les préoccupations budgétaires, les problèmes de connectivité et la mauvaise utilisation des outils d’évaluation sont des facteurs majeurs qui pourraient entraver la croissance des revenus du marché mondial des services d’évaluation. Les technologies ne sont pas toujours fiables car il peut y avoir des problèmes d’Internet ou de connectivité, des pannes de courant, etc. La connectivité Internet n’est toujours pas disponible dans les zones isolées ou les villages ruraux et certaines régions sous-développées. En cas de nombre d’examens simultanés, la connectivité Internet peut être un obstacle au bon déroulement des examens en ligne.

L’adoption croissante des services d’évaluation, y compris pour des examens tels que le test d’évaluation comportementale de l’indice prédictif (PIBAT) et le test d’anglais comme langue étrangère (TOEFL), entre autres, est un autre facteur qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché mondial des services d’évaluation. Le test d’évaluation comportementale de l’indice prédictif est généralement utilisé par les organisations pour sécuriser les candidats qui sont câblés pour être un bon candidat, pour concevoir des équipes qui fonctionnent bien et excellent, et pour gérer les employés d’une manière qui les encourage à mieux performer et à rester au sommet de leur jeu. Il s’agit d’un outil de stimulation-réponse qui mesure les besoins de motivation et les moteurs d’une personne. Le test d’anglais comme langue étrangère (TOEFL) est un test d’évaluation d’aptitude utilisé pour mesurer la capacité en anglais des personnes de pays non natifs souhaitant s’inscrire dans les universités anglophones.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1512

Les acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial incluent Korn Ferry, AON PLC, IBM Corporation, Pearson Vue, TeamLease, Aspiring Minds, PSI Services LLC, Hogan Assessments, Talent Plus Inc. et Cubiks.

Quelques points saillants du rapport Le

segment des services d’évaluation de la certification devrait enregistrer un taux de croissance significatif des revenus au cours de la période de prévision. Les services d’évaluation de certification nécessitent l’examen de différents types d’accréditations telles que la certification professionnelle, les diplômes universitaires et la certification de produit, entre autres. Les services d’évaluation de la certification sont généralement appliqués à des fins professionnelles et aux établissements d’enseignement. Les organisations peuvent vérifier que la certification fournie par un individu est authentique, avec l’aide de ce service.

Le segment en ligne représentait la plus grande part des revenus en 2020, en raison de l’importance croissante accordée à la recherche et à la promotion de candidats de n’importe quelle partie du monde. Le mode de cours en ligne est accessible à tout moment selon son confort, par opposition à la participation physique aux cours à une heure proposée. De plus, il a été prouvé qu’avec l’aide de la formation en ligne ou de l’apprentissage en ligne, les associés apprennent près de cinq fois plus dans un laps de temps de formation plus court.

Le segment des entreprises représentait une part de revenus significativement importante sur le marché mondial en 2020. Le service d’évaluation joue un rôle important dans le secteur des entreprises, car les secteurs des entreprises investissent toujours de manière significative pour trouver les meilleurs moyens possibles de filtrer les bons candidats pour les postes disponibles. Les services d’évaluation dans les secteurs corporatifs consistent en un programme d’embauche d’employés, des tests de formation et d’engagement pour les projets, des évaluations administratives, des évaluations et des évaluations de désignation, et d’autres évaluations de développement interne.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement élevé au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de concours et de certifications au niveau international, et de l’exigence croissante d’évaluation des compétences pour accroître l’employabilité dans les pays de la région. En outre, l’adoption rapide de la technologie dans des secteurs tels que les télécommunications et l’informatique, la BFSI et la vente au détail stimule la croissance des revenus du marché des services d’évaluation dans la région.

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous: https://www.reportsanddata.com/report-detail/assessment-services-market

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché des services d’évaluation basé sur le type de produit, le type de service d’évaluation, le support, les secteurs et la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018-2028)

Tests psychométriques

Aptitude Tests

Coding Tests

Others

Assessment Service Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018-2028)

Services d’évaluation d’entrée Services d’évaluation de

recrutement et de promotion Services

certification Services d’évaluation

préalable à l’emploi Services d’évaluation du

développement

Perspectives moyennes (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

hors

ligne

Perspectives des secteurs

K-12

Enseignement supérieur

Corporate

Government

Regional Outlook (Revenu, USD Billion; 2018–2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1512

Le rapport sur le marché comprend les principaux points de la table des matières :

Aperçu du marché des services d’évaluation

Impact économique mondial sur l’industrie

Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Production mondiale, revenus (valeur) par région

Approvisionnement mondial ( Production), consommation, exportation, importation par régions

Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial par application

Analyse des coûts de fabrication

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, distributeurs / commerçants

Analyse des facteurs d’effet de marché

Évaluation Prévisions du marché des services En

conclusion, tous les aspects du marché des services d’évaluation sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.