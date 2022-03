Taille et analyse du marché des produits chimiques aromatiques, tendances, développements récents et prévisions jusqu’en 2027

Global Le marché des produits chimiques aromatiques est publié pour atteindre 8,41 milliards USD d’ici 2027. Le marché augmente rapidement à mesure que la demande d’odorants et d’intensificateurs parfumés augmente considérablement sur le marché mondial. Les parfums, les déodorants corporels, les désodorisants, les savons, les produits chimiques parfumés pour les aliments font partie des produits d’utilisation finale très consommés qui ajoutent sensiblement à la valeur marchande des ingrédients aromatiques. La demande massive pour les industries des soins personnels spécialisées dans les soins de la peau, les produits de soins capillaires et une énorme augmentation soudaine de la croissance des soins personnels médicamenteux et des médicaments topiques ont considérablement propulsé la croissance globale du marché et devraient augmenter la part de marché principalement dans le années à venir. Les composés chimiques tels que les esters, les terpènes ont le plus grand nombre d’applications et ont donc la plus forte demande des utilisateurs finaux.

Les ingrédients de parfum synthétiques, l’étiquette des ingrédients de parfum, les ingrédients de parfum par marque, les ingrédients chimiques de parfum, pour n’en nommer que quelques-uns, sont les sujets et facteurs extrêmement exigeants qui préoccupent les utilisateurs finaux et qui ont influencé la croissance du marché de plusieurs façons, ont également été discutés. en détail dans le rapport. Les acteurs leaders et en croissance du marché qui ont investi des sommes considérables dans la recherche et le développement de ces facteurs correspondants ont observé une croissance énorme de leur activité. Parfumerie, parfumerie d’huile, apprentis parfumeurs, sont quelques-unes des entreprises les plus renommées présentes sur ce marché, largement préférées par la plupart des utilisateurs finaux.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/366

Entreprises clés :

BASF SE, International Flavors & Fragrances Inc., Privi Organics India Limited, MANE, Hindustan Mint & Agro Products Pvt. Ltd., SymriseAG, Takasago International Corporation, Givaudan, Fairchem Specialty Ltd et PFW Aroma Chemicals, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Les esters comprennent certains acétates, le butyrate, le propionate et certains autres composés organiques. La plupart du temps, les parfums floraux, sucrés et fruités sont les types de parfums dérivés de ce composé chimique et ont obtenu la part de marché la plus élevée d’environ 25,3 % en 2019. Le TCAC pour ce sous-segment est calculé à 5,5 % tout au long de la prévision. point final.

Les parfums floraux, en raison de leurs utilisations finales maximales, possèdent la part de marché la plus élevée de 16,3 % en 2019 et connaîtraient la croissance la plus rapide à un taux de 6,1 % au cours de la période de prévision. Ces parfums sont utilisés dans les parfums, les déodorants, les parfums d’eau de Cologne, la poudre de parfum et les savons, entre autres. La rose, le lilas et la lavande sont parmi les parfums floraux les plus utilisés.

L’usage médical comprend les produits de santé et médicamenteux et les traitements effectués avec les ingrédients aromatiques. L’aromathérapie réduit le stress mental et physique et diminue également plusieurs troubles mentaux ainsi que des maux de tête sévères. Les produits aromatiques suscitent l’attrait sexuel en stimulant les sécrétions hormonales. Le sous-segment devrait atteindre une part de marché plus élevée d’ici 2027.

Progrès dans les techniques de fabrication, une plus grande disponibilité des ressources pour les unités de fabrication, une technique de traitement adroite, une capacité de production plus élevée, des consommateurs accrus et des modèles commerciaux favorables d’exportation et d’importation , les pays en développement d’Asie-Pacifique ont été en vogue pour l’externalisation des matières premières et des produits chimiques.

Télécharger le résumé : https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/366

Aperçu du marché :

Le marché mondial des produits chimiques aromatiques se développe rapidement au cours des dernières années et devrait enregistrer un TCAC robuste dans les années à venir. Les progrès technologiques, le besoin croissant de développer des produits durables et biodégradables et l’augmentation du revenu disponible à travers le monde sont des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché mondial. L’augmentation des investissements et du financement du gouvernement pour soutenir l’industrie des matériaux et des produits chimiques et la demande croissante de produits chimiques et de matières premières dans divers secteurs, notamment la pharmacie et la biotechnologie, l’alimentation et les boissons, et la sensibilisation accrue aux savons et parfums biologiques devraient également alimenter la croissance du marché.

Paysage concurrentiel :

Le marché mondial des produits chimiques aromatiques est extrêmement concurrentiel et comprend divers acteurs du marché régionaux et mondiaux. Ces acteurs clés sont impliqués dans diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et les lancements de nouveaux produits pour s’implanter solidement sur le marché.

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://reportsanddata.com/report-detail/aroma-chemicals-market

Segmentation du marché des produits chimiques aromatiques par types :

Floral

Boisé

Agrumes

Fruité

Musqué

Menthol

Épicé

Océanique

Savoureux

Autres

Segmentation du marché des produits chimiques aromatiques par application :

Cosmétiques et articles de toilette

Produits ménagers

Aliments et boissons

Médical Utilisation

Autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Demander une personnalisation du rapport @ https://reportsanddata.com/request-customization-form/366

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations sur la personnalisation du rapport, contactez-nous et nous veillerons à ce que vous obteniez un rapport adapté à vos besoins.

Lisez plus de rapports connexes:

Taille du marché de l’extrusion d’aluminium: https://www.reportsanddata.com/press-release/global-aluminium-extrusion-market

Part de marché des pigments de cadmium : https://www.reportsanddata.com/press-release/global-cadmium-pigments-market

Ventes sur le marché du PET biosourcé : https://www.reportsanddata.com/press-release/global-bio-based-pet-market

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com/

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

LinkedIn | Gazouillement | Blogues | Facebook