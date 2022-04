Taille et analyse du marché des ingrédients de soins personnels, tendances, développements récents et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des ingrédients de soins personnels atteindrait une valeur de 15,12 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Cette croissance du marché peut être attribuée à l’évolution du mode de vie des consommateurs et de leur comportement d’achat. La sensibilisation croissante à l’hygiène et à la santé a stimulé les ventes de produits de soins personnels contenant des ingrédients de haute qualité. L’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement par les fabricants de produits de soins personnels pour produire des produits respectueux de l’environnement et durables stimule le marché des ingrédients de soins personnels. Le désir croissant de produits de soins personnels et de promotion de la santé chez les consommateurs contribue à la demande de produits de soins personnels.

Taille du marché – 11,19 milliards USD en 2019, croissance du marché – à un TCAC de 4,1 %, tendance du marché – Augmentation de la demande d’ingrédients naturels

Nous fournissons une cartographie détaillée des produits et une étude de divers scénarios de marché. Nos analystes experts fournissent une analyse approfondie et une ventilation de la présence sur le marché des principaux leaders du marché. Nous nous efforçons de rester à jour avec les développements récents et de suivre les dernières nouvelles de l’entreprise liées aux acteurs de l’industrie opérant sur le marché mondial des ingrédients de soins personnels. Cela nous aide à analyser de manière approfondie la position individuelle des entreprises ainsi que le paysage concurrentiel. Notre analyse du paysage des fournisseurs propose une étude complète pour vous aider à prendre le dessus sur la concurrence.

Principaux faits saillants du rapport

En juin 2019, siHealth Ltd., une société de soins de santé basée au Royaume-Uni, a collaboré avec BASF SE, qui comprenait une prise de participation investissement. Cette collaboration devrait aider BASF à fournir uniquement des technologies satellitaires et optroniques à l’industrie mondiale des soins personnels. La collaboration devrait étendre les offres de BASF et contribuer au développement de nouvelles solutions.

Le segment des soins de la peau détenait la plus grande part de marché de 39,2 % en 2019. La demande croissante d’ingrédients anti-âge parmi la population âgée pour obtenir une peau rajeunie stimule l’utilisation d’ingrédients de soins personnels dans les applications de soins de la peau.

Le segment des polymères de conditionnement devrait se développer au TCAC le plus rapide de 5,5 % au cours de la période de prévision. La demande croissante des consommateurs pour des ingrédients sûrs, multifonctionnels et naturels devrait stimuler le segment des polymères conditionnels dans un avenir proche.

L’Europe représentait la plus grande part du marché mondial des ingrédients de soins personnels en 2019. L’intérêt croissant des entreprises de cosmétiques de la région pour remplacer les ingrédients synthétiques par des variantes naturelles contribue au marché de la région.

Principales entreprises présentées dans le rapport :

Dow, BASF SE, Clariant AG, Solvay SA, Ashland Global, Evonik Industries AG, Lubrizol Corporation, Nouryon, Lonza Group AG et Croda International

Dynamique du marché :

Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique du marché des ingrédients de soins personnels. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché des ingrédients de soins personnels, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché des ingrédients de soins personnels.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des ingrédients de soins personnels en termes d’application, de type d’ingrédient et de région :

Application Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027)

Soins capillaires

Maquillage Soins de la

peau Soins

bucco

Autres

Type d’ingrédient Outlook (Revenu, USD milliards ; 2017-2027)

Émulsifiants

Conditionnement Polymères

Tensioactifs

Modificateurs de rhéologie

Émollients

Autres

Segmentation régionale ;

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Faits saillants radicaux du rapport sur le marché des ingrédients de soins personnels:

aperçu complet du marché des ingrédients de soins personnels ainsi qu’une analyse de la dynamique changeante du marché

Évaluation de la croissance de divers segments de marché tout au long de la période de prévision

Analyse régionale et mondiale des acteurs du marché, y compris leur marché part et position mondiale

Stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs du marché pour lutter contre l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché

Impact des développements technologiques et des avancées en R&D sur le marché Ingredients de soins personnels

Informations sur les stratégies lucratives et les stratégies de développement des grandes entreprises et fabricants

Informations perspicaces pour les nouveaux entrants désireux d’entrer sur le marché

Détails et informations sur les stratégies d’expansion commerciale, les lancements de produits et autres collaborations

Le rapport intègre des outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité et l’investissement r eturn analysis

