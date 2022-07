Taille et analyse du marché des chaussettes pour diabétiques, tendances, développements récents et prévisions jusqu’en 2030

Le marché mondial des chaussettes pour diabétiques la taille était de 344,80 millions USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation de la prévalence des diabétiques et des complications associées telles que l’ulcère alimentaire diabétique (DFC) et la neuropathie diabétique, la demande croissante des consommateurs pour une meilleure accessibilité et les avantages offerts par les chaussettes diabétiques aux patients par rapport aux chaussettes ordinaires, et l’introduction de la technologie innovante des chaussettes intelligentes sont des facteurs qui stimulent le marché hausse des revenus.

Le diabète est de plus en plus répandu partout dans le monde. Selon l’International Diabetes Foundation, 537 millions de personnes (âgées de 20 à 79 ans) seront atteintes de diabète d’ici 2021, avec 1,5 million de nouveaux cas diagnostiqués chaque année aux États-Unis. Le diabète peut entraîner un certain nombre de problèmes de santé, notamment la rétinopathie, des maladies cérébrales ou cardiaques. , la neuropathie (anomalies du système nerveux) et les ulcères du pied diabétique (UPD), entre autres. Cependant, l’une des préoccupations les plus courantes et les plus précoces est l’augmentation des problèmes de peau chez les patients diabétiques. Les pieds de la plupart des diabétiques deviennent une zone particulièrement sensible, faisant des ulcères du pied liés au diabète un problème courant qui nécessite une observation attentive et une prise en charge médicale, en raison d’un retard de cicatrisation et d’une immunité réduite.

Selon les recherches, l’ulcère du pied touche 15 à 25 % des diabétiques au cours de leur vie et une plaie ouverte peut s’infecter et causer des problèmes, alors que dans 85 % des cas des cas d’amputation d’un membre liés au diabète, l’ulcération est survenue en premier. Par conséquent, les patients souffrant de diabète qui ont des problèmes de pieds, tels que des ulcères du pied diabétique, des changements de couleur ou de température des pieds, des irritations, des lésions nerveuses, des cloques, des infections fongiques, des pieds souvent humides ou humides et une diminution du pouls des pédales, auraient avantage à porter uniquement chaussettes pour diabétiques, ce qui est susceptible d’augmenter la demande de chaussettes pour diabétiques chez ces patients.

Principales entreprises opérant sur le marché mondial des chaussettes diabétiques:

Apex Foot Health Industries, SIGVARIS, Siren, HangZhou Aidu Trading Co., Ltd., Soyad Brothers LLC., DJO, LLC, PediFix Inc., Cupron, Thorlo Inc., Reflexa et BSN Médical.

Marché mondial des chaussettes pour diabétiques – Table des matières :

Résumé du marché : Perspectives du produit :

Production, par type de produit

Chiffre d’affaires, par type de produit

Prix, par type de produit

3 Perspectives d’application :

Consommation, par application

Part de marché, par application

Répartition géographique :

Production, par région

Chiffre d’affaires, par région

Consommation, par région

Aperçu des fabricants :

Sites de production et zones desservies

Lancement de produit, application et spécification

Production, revenus, prix départ usine et marge brute

Activités clés

Perspectives régionales :

Le rapport propose une analyse complète des opportunités de croissance actuelles pour différentes régions du marché Chaussettes diabétiques. Il évalue les parts de revenus de ces régions sur la période de prévision. En outre, le rapport analyse le taux de croissance d’une année sur l’autre de ces régions sur la durée de prévision. Les principales régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Perspectives concurrentielles :

Le dernier rapport de recherche comprend un résumé précis du paysage intensément concurrentiel du marché mondial des chaussettes pour diabétiques. Il propose une présentation systématique des profils d’entreprises des principaux acteurs du marché. Cette section du rapport analyse les initiatives efficaces entreprises par ces acteurs pour l’expansion des affaires à long terme. En outre, cette section met en évidence les principaux développements et positions financières de ces sociétés pour expliquer le scénario de marché global. Les profils d’entreprise des acteurs établis et nouveaux ont été évalués à l’aide de certains outils d’analyse efficaces, tels que l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse SWOT.

