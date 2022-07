Taille et analyse du marché de la gelée de pétrole, tendances, développements récents et prévisions jusqu’en 2030

Le dernier rapport d’analyse de l’industrie de Reports and Data intitulé « Marché mondial de la gelée de pétrole » fournit au lecteur un aperçu exhaustif de l’industrie de la gelée de pétrole. Le rapport comprend un résumé concis du marché et contient des projections du marché basées sur la situation actuelle du marché, la taille actuelle du marché et le taux de croissance des revenus. Le rapport détaille la dynamique clé du marché, y compris les moteurs de croissance du marché, les opportunités, les menaces et les défis. Dans ce rapport, les analystes de marché de Reports and Data ont souligné les modèles de croissance du marché en constante évolution et l’environnement dynamique de l’industrie. Les principales attractions du rapport comprennent la liste des tableaux et des figures, la méthodologie de recherche, le paysage concurrentiel, l’analyse régionale, les percées technologiques et les développements futurs du marché.

La taille du marché mondial du pétrole était considérablement robuste en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de revenus rapide au cours de la période de prévision.

La section « Étude d’impact du COVID-19 » du rapport se concentre sur l’impact profond de la pandémie mondiale sur le marché des matériaux et des produits chimiques, mettant en lumière les principaux défis auxquels les acteurs de l’industrie sont actuellement confrontés. Le rapport analyse en outre d’autres aspects cruciaux du marché, tels que la structure de prix des produits, les portefeuilles de produits, les industries d’utilisation finale, les statistiques de vente, les canaux de distribution et les tendances à venir de l’industrie. De plus, le rapport fournit des informations exploitables sur le scénario hautement concurrentiel de l’industrie et présente les principales entreprises opérant dans l’industrie, ainsi que leurs vastes portefeuilles de produits.

Obtenez un exemple de copie du rapport sur le marché mondial de la gelée de pétrole : https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/5043

Principales entreprises présentées dans le rapport : Royal Dutch Shell, Sonneborn LLC, Sasol, Raj Petro Specialties Pvt. Ltd., Eastern Petroleum, Sovereign Chemicals & Cosmetics, Unisynth Group, Shimi Taghtiran Co., Nippon Siero Co., Ltd., Petrobras

Principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial Gelée de pétrole

Petroleum jelly has numerous benefits for skin healing and promotion of glowing skin owing to water-protective barrier properties of petroleum, which is its main ingredient. Petroleum jelly is highly effective in keeping the skin moist during post-surgery healing which makes it a suitable option for less dramatic skin injuries. Petroleum jelly is also one of the most effective occlusive moisturizer and creates a hydrophobic barrier over the skin to reduce trans-epidermal water loss. Petroleum jelly enables barrier repair while permeating throughout the stratum corneum and this has widely increased its use in cosmetics and personal care products. In addition, petroleum jelly is recommended as a viable treatment option by dermatologists for atopic dermatitis and this is expected to further boost its use and application and drive market revenue growth over the forecast period.

Regional Outlook

The key regions covered in the report are as follows:

North America (U.S., Canada)

Europe (U.K., Italy, Germany, France, Rest of EU)

Asia Pacific (India, Japan, China, South Korea, Australia, Rest of APAC)

Latin America (Chile, Brazil, Argentina, Rest of Latin America)

The Middle East & Africa (Saudi Arabia, U.A.E., South Africa, Rest of MEA)

To know more about the report : https://www.reportsanddata.com/report-detail/petroleum-jelly-market

Market Segmentation:

Grade Outlook (Revenue, USD Billion; 2019-2030)

Industrial

Medical

Cosmetic

End-Use Outlook (Revenue, USD Billion; 2019-2030)

Pharmaceuticals

Cosmetics & Personal Care

Textile

Food

Leather

Others

Request a customization of the report : https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/5043

Table of Contents:

Report Overview

1.1 Research Scope

1.2 Key Petroleum Jelly market segments

1.3 Major players

1.4 Market analysis by product type

1.5 Market analysis by application

1.6 Report timeline

Global Growth Trends

2.1 Global Petroleum Jelly market size

2.2 Latest regional market trends

2.3 Emerging growth trends

Competitive Outlook

3.1 Global Petroleum Jelly market key players

3.2 Global Petroleum Jelly size by manufacturers

3.3 Products of major players

3.4 Entry barriers in the Petroleum Jelly market

3.5 Mergers, acquisitions, joint ventures, and other strategic alliances

About Us:

Reports and Data is a market research and consulting company that provides syndicated research reports, customized research reports, and consulting services. Our solutions purely focus on your purpose to locate, target, and analyse consumer behaviour shifts across demographics, across industries, and help clients to make smarter business decisions. We offer market intelligence studies ensuring relevant and fact-based research across multiple industries, including Healthcare, Touch Points, Chemicals, Products, and Energy. We consistently update our research offerings to ensure our clients are aware of the latest trends existent in the market. Reports and Data has a strong base of experienced analysts from varied areas of expertise. Our industry experience and ability to develop a concrete solution to any research problems provides our clients with the ability to secure an edge over their respective competitors.

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

LinkedIn | Gazouillement | Blogues | Connaissances

Lisez le blog innovant sur https://www.reportsanddata.com/blogs

Consultez notre prochain rapport de recherche sur https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports