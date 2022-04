Taille et analyse des revêtements miroirs, tendances, développements récents et prévisions jusqu’en 2028

mondial des revêtements miroirs devrait atteindre 979,6 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 6,3% sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data. La demande croissante de verre miroir longue durée dans l’industrie de la construction devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, l’adoption progressive des revêtements miroir en argent devrait stimuler la croissance des revenus du marché à l’avenir. Les revêtements de miroir d’argent sont fabriqués selon différentes longueurs d’onde du spectre. Les verres miroirs sont extrêmement fragiles sans revêtement protecteur, nécessitant des soins et une attention supplémentaires lors de la manipulation et du nettoyage. Les verres miroir avec des revêtements en argent permettent une bonne manipulation, augmentent la durabilité et protègent contre l’oxydation sans affecter les performances. De plus, des revêtements d’argent peuvent être conçus pour augmenter la réflectance du miroir en particulier la longueur d’onde de la lumière du soleil. Les propriétés réfléchissantes des revêtements miroir en argent les rendent idéales pour les applications couvrant diverses gammes spectrales, y compris les applications visibles et infrarouges. De plus, les revêtements d’argent sont utilisés comme barrières renforcées par plasma, empêchant une réflexion et une absorption élevées. Ces facteurs devraient stimuler la croissance des revenus du marché mondial des revêtements de miroir au cours de la période de prévision.

Cependant, les inquiétudes croissantes concernant les politiques réglementaires strictes et les défis environnementaux sont des facteurs qui pourraient entraver la croissance des revenus du marché mondial des revêtements de miroir au cours de la période de prévision. Les fabricants opérant sur le marché mondial des revêtements pour miroirs sont confrontés à des défis juridiques et environnementaux alors que les gouvernements de divers pays du monde se concentrent sur les réglementations relatives à l’utilisation des composés organiques volatils (COV). Les COV sont libérés dans l’environnement pendant le processus de séchage des revêtements à base de solvant, qui ont un impact dangereux sur l’environnement. En conséquence, les gouvernements ont mis en place des réglementations strictes favorisant l’utilisation de produits écologiques et respectueux de l’environnement. Ainsi, divers fabricants se concentrent sur la production de revêtements respectueux de l’environnement avec de faibles niveaux de COV en raison de réglementations strictes imposées par divers organismes de réglementation, notamment l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH) de l’Union européenne, l’Agence américaine de protection de l’environnement (USEPA ), Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) et d’autres autorités réglementaires régionales.

Les acteurs clés présentés dans le rapport incluent :

The Sherwin-Williams Company, Arkema SA, Vitro Architectural Glass, Ferro Corporation, CASIX Inc., FENZI SpA, Guardian Glass LLC, PearlNano LLC, Diamon-Fusion International, Inc. (DFI) et Tianjin Xin Lihua Color Materials Co. Ltd.

Ltd. et 2028, en raison de la prise de conscience croissante des avantages offerts, tels que des fonctionnalités durables et faciles à nettoyer, entraînant une demande accrue de revêtements miroir en polyuréthane et une utilisation croissante des revêtements miroir en polyuréthane pour obtenir des couches de protection à long terme.

Le segment des revêtements à base de nanotechnologie devrait enregistrer une croissance significative et régulière de ses revenus au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de panneaux solaires concentrés.

Le marché des revêtements de miroir en Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision. La forte présence des principaux fabricants de verre miroir dans les pays de la région, l’adoption croissante de revêtements basés sur la nanotechnologie et la croissance rapide des industries d’utilisation finale sont des facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché en Asie-Pacifique.

Aperçu du marché:

L’industrie des matériaux et des produits chimiques gagne rapidement du terrain au cours des dernières années et devrait enregistrer une croissance significative des revenus tout au long de la période de prévision. Les matières premières et les produits chimiques sont largement utilisés dans divers secteurs industriels tels que la biotechnologie et la pharmacie, le papier et la pâte à papier, les aliments et les boissons, l’agriculture, la chimie et la médecine. La croissance des revenus du marché mondial des revêtements miroirs est largement influencée par des facteurs tels que l’augmentation des investissements de divers acteurs du marché pour développer et lancer des produits améliorés, l’urbanisation rapide et les développements industriels, l’augmentation du revenu par habitant et l’adoption croissante de l’énergie verte. En outre, l’augmentation des fonds des organisations privées et publiques pour l’équipement et l’adoption croissante de produits biodégradables en raison d’une prise de conscience croissante des problèmes d’émissions de carbone stimulent encore la croissance du marché.

Type de résines Perspectives

Polyuréthane

Époxy

Acrylique

Autres

Applications Perspectives

Bâtiment et construction

Automobile et transport

Énergie solaire

Décoration

Autres

Perspective régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde , Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

