Taille du rapport sur le marché des luminaires et des commandes d’éclairage, analyse des tendances 2021, valeur du TCAC, principaux acteurs clés avec, paysage concurrentiel, taux de croissance, développement récent, revenus et prévisions jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché des luminaires et des commandes d’éclairage contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché Luminaire et contrôle d’éclairage par région.

Le marché mondial des luminaires et du contrôle de l’éclairage était évalué à 71,89 milliards de dollars américains en 2020, et le marché croît à un TCAC d’environ 6,5 % au cours de la période de prévision 2021-2027.

La stratégie de contrôle des luminaires et de l’éclairage consiste en des luminaires individuels et les commandes sont indépendantes les unes des autres, maximisant ainsi le contrôle incrémentiel dans de très petites zones. Un système de contrôle d’éclairage automatisé se compose de plusieurs appareils d’éclairage connectés en réseau pour contrôler l’éclairage. Une meilleure efficacité énergétique, de meilleures performances et une meilleure expérience client sont autant d’avantages du contrôle de l’éclairage. Il existe plusieurs applications pour ces systèmes dans des secteurs verticaux variés, comme les avions, les automobiles, les appareils électroménagers et bien d’autres. Il n’y a rien de plus basique qu’un luminaire, qui comprend plusieurs lampes, une douille et d’autres accessoires qui maintiennent et protègent la lampe. Les appareils d’éclairage de ce type sont alimentés par batterie ou électriquement, avec un interrupteur de commande fixé au corps de la lampe ou au câble d’alimentation.

Facteurs influant sur la croissance du marché Luminaire et contrôle d’éclairage

Les commandes d’éclairage sont devenues de plus en plus populaires pour réduire la consommation d’énergie. De plus, le marché des luminaires et des commandes d’éclairage s’est développé en raison d’une sensibilisation accrue à la gestion de l’énergie.

Plusieurs réglementations gouvernementales encouragent l’utilisation de produits économes en énergie.

Les capteurs et les produits LED à des prix inférieurs permettront aux marchés des commandes d’éclairage de croître à un rythme rapide car les coûts d’installation seront réduits, créant de nombreuses opportunités de croissance.

Le marché croissant des luminaires et des commandes d’éclairage est stimulé par la demande croissante d’éclairage des rues et des chaussées, des systèmes d’éclairage éconergétiques et des initiatives gouvernementales visant à réduire la consommation d’énergie.

Dans le processus de création de villes intelligentes, les solutions d’éclairage intelligentes devraient donner un formidable élan. Les marchés des luminaires et des commandes d’éclairage bénéficient d’un éclairage intelligent qui répond efficacement aux défis du développement durable.

Le prix d’installation initial élevé est une contrainte majeure sur le marché mondial.

Impact du Covid-19

Plusieurs aspects de la pandémie de COVID-19 ont entraîné des perturbations importantes, notamment des restrictions sur la main-d’œuvre et les déplacements, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, une réduction de la demande et des effets de récession. Le manque de développement et d’installation d’infrastructures entravera la croissance du marché dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.

Les revenus des luminaires et des commandes d’éclairage ont chuté en raison de projets de construction retardés, ce qui a eu un impact substantiel. Pendant la pandémie, cependant, la demande de l’industrie médicale a augmenté. De plus, plusieurs acteurs du marché ont consacré des ressources au développement de systèmes d’éclairage intelligents, à travers le monde, en raison d’initiatives gouvernementales croissantes. La taille du marché des luminaires et des commandes d’éclairage devrait donc augmenter d’ici la fin de 2021.

Le ralentissement de la production des équipementiers et la baisse de la demande de systèmes d’éclairage et d’autres appareils électroniques ont entraîné une légère baisse du marché des luminaires et des commandes d’éclairage. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues à des pénuries de composants et de matériaux ont considérablement perturbé les marchés mondiaux. De plus, l’économie mondiale a souffert des réductions des budgets d’investissement et des retards dans les projets prévus dans diverses industries.

Perspectives régionales

Le marché nord-américain des luminaires et des commandes d’éclairage domine le marché mondial en raison de l’essor des technologies d’infrastructure numérique. On estime que le marché des luminaires et des commandes d’éclairage en Asie-Pacifique affichera le TCAC le plus élevé entre 2021 et 2027.

Objectif du rapport

Un rapport sur le marché mondial des luminaires et des commandes d’éclairage segmente le marché en fonction du produit, du composant, de la lumière, de la technologie, de l’application et de la région.

Segmentation basée sur le produit

Luminaire

Contrôle d’éclairage

Segmentation basée sur le composant

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Segmentation basée sur la lumière

Fluorescent

Halogène

CACHÉ

LED

Autres

Segmentation basée sur la technologie

Filaire

Sans fil

Bluetooth

Wifi

ZigBee

Autres

Segmentation basée sur l’application

Intérieur

Résidentiel

Commercial

Les établissements d’enseignement

Établissements de santé

Des bureaux

Restaurants et hôtels

Autres

Industriel

Extérieur

Segmentation basée sur la région

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Nord

Moyen-Orient et Afrique

Concurrents clés

Marques Acuity, Inc.

Lutron Electronics Co., Inc,

Hubbell Inc.

Société Eaton

Cree, Inc.

General Electric

Philips N.V.

Dialight

Legrand S.A.

OSRAM SA

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

