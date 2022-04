Taille du marché thérapeutique des tumeurs malignes hématologiques, revenus, croissance, segments par région, entreprise, type et canaux de vente Prévisions 2030

États-Unis – La taille du marché mondial des thérapies contre les hémopathies malignes devrait atteindre plus de 87,0 milliards de dollars d’ici 2025. L’hémopathie maligne est un type de cancer qui affecte la moelle osseuse, le sang et les ganglions lymphatiques. Ils comprennent plusieurs formes de myélome, de leucémie et de lymphome. Selon un rapport de l’industrie en 2011, les tumeurs malignes hématologiques constituaient 9 % de toutes les tumeurs malignes nouvellement diagnostiquées aux États-Unis, précisant que les lymphomes sont plus répandus que le myélome ou les leucémies. À l’exclusion du lymphome de Hodgkin ainsi que de la leucémie lymphoïde aiguë, ces types de malignité sont généralement liés à l’âge. Par conséquent, compte tenu du vieillissement de la population mondiale, le type de malignité est plus susceptible de devenir plus répandu.

La croissance mondiale du marché thérapeutique des tumeurs malignes hématologiques est principalement tirée par l’attention croissante portée au développement de nouveaux traitements et à la fréquence croissante des cancers du sang. Actuellement, les tumeurs malignes du sang sont la deuxième cause de décès par cancer et le cinquième cancer le plus fréquent. Les trois types de cancers du sang les plus courants sont la leucémie à myélome multiple et le lymphome. Chaque année, environ 400 000 personnes reçoivent un diagnostic de lymphome et plus de 300 000 personnes reçoivent un diagnostic de leucémie dans le monde. En outre, les inventions de nouveaux médicaments contre le cancer du sang et ses approbations réglementaires devraient stimuler la croissance du marché. Par exemple, en 2015, Pfizer a annoncé que son conjugué anticorps-médicament inotuzumab avait reçu l’approbation de l’USFDA pour la leucémie aiguë lymphoblastique.

Le marché mondial de la thérapeutique des hémopathies malignes est segmenté en fonction du type, de la thérapie et de la géographie. En fonction du type, le marché est segmenté en leucémie, lymphome, myélome multiple et autres. La leucémie est ensuite segmentée en leucémie lymphoïde aiguë, leucémie lymphoïde chronique, leucémie myéloïde aiguë et leucémie myéloïde chronique. Sur la base du type, on a estimé que la leucémie dominait le marché. La principale part de marché est due à la disponibilité de produits tels que l’Imbruvica, le Rituxan et le Glivec, qui sont estimés être les médicaments les plus générateurs de revenus. Sur la base de la thérapie, le marché mondial de la thérapeutique des hémopathies malignes est segmenté en chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, greffe de cellules souches et autres. Parmi toutes les thérapies,

Sur la base de la région, le marché mondial Thérapeutique des tumeurs malignes hématologiques est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. On estimait que l’Amérique du Nord dominait le marché mondial. La domination est principalement attribuée à la forte présence d’acteurs clés du marché, à la disponibilité de médicaments de marque, à une organisation de soins de santé établie et à l’augmentation du soutien gouvernemental dans la région. Cependant, l’Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial au cours de la période de prévision. La sensibilisation accrue au diagnostic précoce, la disponibilité de traitements efficaces dans les pays émergents, tels que l’Inde et la Chine, l’augmentation des dépenses de santé et les besoins cliniques élevés non satisfaits des patients, sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler considérablement le marché en Asie-Pacifique.

Pfizer, Inc., F. Hoffmann-LA Roche ltd, Sanofi-Aventis, Bristol-Myers Squibb Company, AbbVie, Inc., Novartis AG, GlaxoSmithKline PLC, Celgene Corporation, Johnson & Johnson Services, Inc. et Takeda Pharmaceutical Company Limited, entre autres. L’objectif des principaux acteurs du marché est de fournir une meilleure administration des soins chroniques tout en maintenant un faible coût. En outre, les sociétés se concentrent sur la production d’appareils de surveillance faciles à utiliser qui peuvent aider les patients à mieux accomplir des conditions telles que le diabète ou les maladies cardiaques en évitant des processus médicaux coûteux.

