Taille du marché, tendances, opportunités, développements de nouveaux produits, paysage concurrentiel et prévisions d’ici 2029

Le marché nord-américain des localisateurs de services publics devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 3 328,23 millions d’ici 2029.

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché de la localisation des services publics sont l’attention croissante portée à la prévention des dommages aux services publics souterrains, l’augmentation de la demande du secteur de la construction en raison du développement croissant des infrastructures et les progrès des technologies de localisation des services publics qui alimentent la demande de produits de localisation des services publics. Les développements de la technologie de réalité augmentée à utiliser dans les services de localisation créent des opportunités pour la croissance du marché. Le coût élevé de la localisation des services publics constitue le principal obstacle au marché des localisateurs de services publics. Le manque d’expertise et de compétences constitue un défi majeur pour la croissance du marché.

Obtenez un exemple de rapport de recherche sur le marché des localisateurs de services publics en Amérique du Nord @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-utility-locator-market&Somesh=

Analyse du marché des localisateurs de services publics en Amérique du Nord :

Ce rapport sur le marché North America Utility Locator fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des localisateurs de services publics en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché du localisateur de services publics en Amérique du Nord comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sont le marché des localisateurs de services publics sont US Radar, 3M, Emerson Electric Co., Vermeer Corporation, Stake Center Locating, Subsite Electronics, USIC, Ground Penetrating Radar Systems, LLC., RYCOM Instruments, Inc., Penhall Company entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

DEVELOPPEMENTS récents

En janvier 2022, USIC a annoncé l’acquisition de Utility Resource Group, LLC (URG) (États-Unis) dont le siège est à Troy, Michigan. La société acquise a fourni la localisation des services publics, la détection des fuites de gaz, les services de compteurs, les inspections latérales des égouts et l’atténuation des forages transversaux pour les services publics et les municipalités à travers le pays. Cette acquisition a aidé l’entreprise à élargir sa gamme de services publics. Cela a permis à l’entreprise d’offrir une valeur considérable dans son offre à ses clients.

En février 2016, RYCOM Instruments, Inc. a introduit une technologie avancée d’acquisition et de filtrage de signaux basée sur une conception éprouvée et avec la technologie Pathfinder SAF en son cœur. Le localisateur de câbles et de tuyaux 8879v3 de la société offre un localisateur de services publics FrequencyFlex permettant aux utilisateurs d’adapter le système à leurs besoins spécifiques. Plusieurs fréquences actives permettent à l’utilisateur de localiser le câble et le tuyau avec précision avec un minimum d’interférences. Cela a amélioré les offres de l’entreprise sur le marché.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport sur le marché du localisateur de services publics en Amérique du Nord @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-utility-locator-market?Somesh=

Segmentation du marché des localisateurs de services publics en Amérique du Nord :

Le marché nord-américain des localisateurs de services publics est segmenté en fonction des méthodes, de la cible, de l’offre, de la taille de l’organisation et de la verticale. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de méthodes, le marché nord-américain des localisateurs de services publics est segmenté en champ électromagnétique, radar de pénétration du sol, localisateurs de fréquence, localisateurs de câbles, magnétomètres, localisateurs de trous d’homme, excavation sous vide ou hydraulique, etc. En 2022, le segment des champs électromagnétiques devrait dominer le marché car cette méthode est très précise et couramment utilisée pour détecter les conduites de gaz, d’électricité, de téléphone, de câble, de propane, d’eau, d’égout, d’orage et d’irrigation. De plus, la localisation électromagnétique est entièrement sûre et non destructive pour les lignes localisées, ce qui signifie que le localisateur peut obtenir une disposition complète de ce qui se trouve sous la surface du chantier sans jamais soulever une pelle.

Sur la base de la cible, le marché nord-américain de la localisation des services publics est segmenté en services publics métalliques, non métalliques et autres. En 2022, le segment des services publics métalliques devrait dominer le marché, car la plupart des services publics souterrains sont fabriqués à partir de métal ; les conduites d’eau, les câbles ou les lignes électriques sont tous constitués de corps métalliques.

Sur la base de l’offre, le marché nord-américain des localisateurs de services publics est segmenté en matériel, solutions et services. En 2022, le segment du matériel devrait dominer le marché car les appareils matériels sont vendus à des prix élevés et sont limités à un usage commercial uniquement. Les entrepreneurs sont la seule personne qui peut effectuer la localisation des services publics à l’aide de ces appareils. Avec l’exigence croissante de localisation des services publics, de plus en plus de localisateurs de services publics sont fabriqués et vendus rapidement.

En fonction de la taille de l’organisation, le marché nord-américain de la localisation des services publics est segmenté en organisation à petite échelle, organisation à moyenne échelle et organisation à grande échelle. En 2022, le segment des organisations à grande échelle devrait dominer le marché car elles peuvent facilement se permettre le matériel de localisation des services publics. De plus, des actifs de grande valeur sont enterrés, tels que des câbles, des lignes électriques et des conduites d’eau, et tout dommage à ceux-ci peut entraîner des pertes importantes pour l’entreprise ; par conséquent, les grandes organisations dépendent fortement des localisateurs de services publics.

Basé sur la verticale, le marché nord-américain de la localisation des services publics est segmenté en électricité et services publics, pétrole et gaz, transport et logistique, eau et égouts, télécommunications et autres. En 2022, le segment des télécommunications devrait dominer le marché car l’ industrie des télécommunications est florissante dans la région. Il est essentiel de détecter les lignes téléphoniques, les lignes à fibres optiques et les lignes câblées avant l’excavation. Avec la croissance croissante de l’industrie des télécommunications, de plus en plus de localisateurs de services publics sont utilisés pour la verticale des télécommunications.

Analyse au niveau du pays du marché des localisateurs de services publics en Amérique du Nord

Les pays couverts par le rapport sur le marché du localisateur de services publics en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis représentaient une part maximale du marché de la localisation des services publics en Amérique du Nord en raison de facteurs tels que la forte croissance des dispositifs et des services de localisation des services publics, car il est essentiel d’appeler le système à appel unique 811 « Call Before You Dig », avant de commencer toute excavation ou construction. .

Les États-Unis représentaient la part maximale du marché nord-américain de la localisation des services publics en raison du grand nombre d’acteurs locaux dans la région. Le Canada représente le deuxième marché en importance, car le Canada utilise un système d’appel unique connu sous le nom de « Cliquez avant de creuser ». Le Mexique a connu la troisième croissance la plus importante du marché car il investit massivement dans son infrastructure souterraine.

La section par pays du rapport sur le marché du localisateur de services publics en Amérique du Nord fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et l’analyse import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et leurs difficultés rencontrées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Renseignez-vous avant d’ acheter ce rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=north-america-utility-locator-market&Somesh=

Table des matières: Marché des localisateurs de services publics en Amérique du Nord

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché des localisateurs de services publics en Amérique du Nord, par types Marché de la localisation des services publics en Amérique du Nord, par application Marché des localisateurs de services publics en Amérique du Nord, par utilisateur final Marché des localisateurs de services publics en Amérique du Nord, paysage des entreprises Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la table des matières, Demande TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-utility-locator-market&Somesh=

Parcourir plus de rapports DBMR :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-interactive-whiteboard-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-internet-protocol-version-6-ipv6-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-iot-solutions-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laser-marking-in-electronics-industry-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laser-projection-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-lasers-quantum-dots-market

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com