Taille du marché Smart Lock, analyse des revenus, opportunités, tendances, lancement de produit, 2020-2028

des serrures intelligentes jusqu’en 2028

mondial du marché des serrures intelligentes devrait atteindre 8,87 milliards USD en 2028 avec un TCAC de 15,0 % au cours de la période de prévision, selon le dernier rapport d’Emergen Research. Le besoin croissant de sûreté et de sécurité des biens, des objets personnels et d’autres objets de valeur, l’adoption croissante des systèmes domotiques intelligents, la préférence croissante pour les serrures intelligentes dans les bâtiments commerciaux et d’entreprise et les progrès rapides de la technologie des serrures intelligentes sont des facteurs clés qui devraient conduire croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante des serrures intelligentes dans le secteur de l’hôtellerie pour améliorer la sécurité dans les chambres et réguler l’accès aux personnes autorisées dans les usines, les aéroports, les banques et les zones de défense, entre autres, sont d’autres facteurs clés qui alimentent la croissance des revenus du marché.

Les serrures intelligentes sont des dispositifs d’entrée compatibles IoT qui ne nécessitent pas de clés et aident les utilisateurs à accéder à distance aux serrures de porte via des smartphones et d’autres appareils intelligents. Les serrures intelligentes utilisent le Wi-Fi, des applications mobiles et des assistants vocaux tels qu’Alexa, Google Assistant et Siri pour verrouiller et déverrouiller les portes, accorder l’accès aux invités et envoyer une alerte lorsque les portes restent ouvertes ou déverrouillées. Les progrès de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique, des applications basées sur le cloud et de la connectivité IoT ont conduit au développement de serrures intelligentes dotées de fonctionnalités avancées. Les systèmes de contrôle d’accès intégrés offrent un contrôle régulé des portes, la reconnaissance des utilisateurs et un contrôle total des opérations de l’installation. La demande croissante de ces systèmes pour créer une expérience de maison intelligente pratique et sûre est un facteur clé qui devrait alimenter davantage la croissance des revenus du marché. En outre, le besoin croissant d’accès à distance aux propriétés parmi les propriétaires en raison de la tendance croissante à l’espace de vie partagé a considérablement stimulé la demande de serrures intelligentes et devrait se poursuivre.

Le paysage concurrentiel du rapport a été formulé en tenant compte de tous les paramètres essentiels tels que le profilage de l’entreprise, la part de marché, les développements et avancées récents, les marges brutes, le portefeuille de produits, les revenus génération, la situation financière, la position sur le marché et les plans d’expansion. Le rapport examine également en détail les récentes fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux et les partenariats, entre autres. Le rapport met également en lumière les récents développements technologiques et les avancées des produits sur le marché Smart Lock.

En outre, le rapport fournit des détails sur les nouveaux acteurs entrant sur le marché, les obstacles à l’entrée et propose des recommandations stratégiques pour surmonter ces obstacles afin d’acquérir une présence substantielle dans l’industrie.

Entreprises présentées sur le marché mondial des serrures intelligentes :

Assa Abloy AB, Allegion Plc., dormakaba Holding AG, Spectrum Brands Holdings, Inc., SALTO Systems, Onity, Inc., Samsung SDS, Panasonic Corporation, The Master Lock Company et Godrej Group .

Le marché mondial des serrures intelligentes est analysé plus en détail dans les zones géographiques clés où le marché s’est étendu à une taille significative. Les principales régions analysées sont l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport propose une analyse par pays pour fournir une analyse complète du marché Smart Lock en termes de modèles de production et de consommation, de rapport offre/demande, d’import/export, de contribution aux revenus, de tendances et de présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport complet sur le marché mondial des serrures intelligentes ajouté par Reports and Data démontre que le marché mondial des serrures intelligentes devrait croître à un TCAC stable tout au long de la chronologie prévisionnelle. Le rapport a analysé les principaux moteurs du marché, les contraintes, les opportunités de croissance, les opportunités d’investissement, les menaces et les limites du marché Smart Lock. Le rapport propose également une estimation précise des prévisions aux niveaux mondial et régional pour donner une meilleure compréhension de la portée du marché.

Caractéristiques radicales du rapport sur le marché Smart Lock :

Le rapport comprend un aperçu du marché Smart Lock ainsi que la part de marché, le rapport demande et offre, les modèles de production et de consommation, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et d’autres éléments ley

Une analyse approfondie des différentes approches et procédures entreprises par les acteurs clés pour mener efficacement leurs activités

Offre un aperçu de la production et de la valeur manufacturière, des produits et services offerts sur le marché, et des informations fructueuses sur les stratégies d’investissement

Analyse de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les avancées technologiques proposées dans le rapport

Le rapport couvre une analyse approfondie des tendances, des moteurs, des contraintes, des limites, des menaces et des opportunités de croissance dans l’industrie Smart Lock

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

