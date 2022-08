Taille du marché, Perspectives de l’Industrie et du Paysage, Analyse de la croissance des revenus jusqu’en 2030

Reports and Data a récemment ajouté un nouveau rapport de recherche intitulé » Global Genetic Engineering in Agriculture Market Forecast to 2030’ à sa vaste base de données qui offre des informations détaillées sur le marché du Génie Génétique dans l’agriculture en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la croissance des revenus, la portée mondiale et régionale et le portefeuille de produits offerts par le marché. Le rapport se concentre sur les tendances actuelles et émergentes dans l’industrie agricole telles que l’agriculture durable, les nouvelles technologies d’irrigation et d’ensemencement à l’air, l’incorporation du GPS et de l’imagerie satellite pour augmenter la productivité des exploitations agricoles et l’adoption rapide de l’agriculture intelligente pour offrir des informations cruciales sur les développements technologiques et les progrès du secteur. L’agriculture est l’une des industries à la croissance la plus rapide au monde, attribuée à la croissance démographique et à la demande croissante de produits alimentaires et de produits alimentaires. Les principales entreprises du marché se concentrent sur les activités de R&D pour élargir leur offre de produits et répondre à la demande mondiale croissante.

Le rapport offre en outre un aperçu des développements récents, des fusions et acquisitions, des lancements de produits, de l’offre et de la demande, ainsi que des facteurs macroéconomiques et microéconomiques affectant la croissance du marché. La taille du marché mondial du génie génétique dans l’agriculture a été considérablement robuste en 2021 et devrait enregistrer un TCAC rapide des revenus au cours de la période de prévision.

Dynamique du Marché:

Le secteur agricole est l’un des secteurs générateurs de revenus les plus importants et contribue de manière significative à la croissance économique globale d’un pays. Les progrès technologiques dans les équipements et techniques agricoles ont considérablement augmenté la production et la capacité de production. L’intégration rapide des TIC, de la robotique, de l’imagerie aérienne et des techniques GPS, ainsi que de l’Internet des objets, entre autres, ont radicalement façonné le secteur agricole dans un passé récent. L’adoption croissante de l’agriculture de précision et des drones a permis aux fermes et aux entreprises d’augmenter leurs marges bénéficiaires et d’améliorer leurs opérations pour être plus efficaces, plus sûres et plus durables sur le plan environnemental.

Les progrès technologiques dans le secteur agricole ont entraîné une productivité accrue des cultures, une utilisation limitée de l’eau et des engrais, ce qui a permis de minimiser les prix des cultures, de réduire les rejets de produits chimiques et de pesticides dans les plans d’eau et de sécuriser les conditions de culture et de qualité des cultures. La demande croissante et la consommation croissante de produits alimentaires à travers le monde en raison de la croissance rapide de la population sont un facteur clé contribuant à la croissance des revenus du marché. Le rapport examine la portée et le développement de l’industrie dans des régions clés du monde telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique pour offrir des informations cruciales sur les opportunités de croissance lucratives en ce qui concerne le modèle de production et de consommation, l’offre et la demande, la demande des consommateurs et le cadre réglementaire.

Les entreprises clés du marché se concentrent sur la R & D pour le développement de dispositifs agricoles innovants et avancés, de capteurs de température et d’humidité et de systèmes pour répondre à la demande croissante. De plus, ils offrent une formation et une assistance aux agriculteurs sur la façon de déployer et d’utiliser de nouvelles technologies ainsi que leurs pratiques existantes pour stimuler la productivité agricole et animale. La section Paysage concurrentiel du rapport traite en détail de la vue d’ensemble de l’entreprise, du portefeuille de produits et services, des plans d’expansion de l’entreprise, de la capacité de production et de fabrication, de la situation financière et de la position sur le marché mondial. Il met en lumière les fusions et acquisitions récentes, les collaborations, les partenariats, les accords d’entreprise et gouvernementaux, les accords et les lancements de produits.

Les principales entreprises opérant sur le marché et présentées dans le rapport comprennent:

* Eurofins Scientific

* Illumina, Inc.

* Technologies Agilent

* Qiagen N. V.

* NRgene

• Neogen Corporation

* Keygene

* Traitgenetics GmbH

* Société Novogene

* Technologies de Nanopore d’Oxford

En outre, le rapport segmente le marché du Génie génétique en agriculture sur la base des types de produits, des applications, des industries d’utilisation finale et de la technologie, entre autres. Le rapport offre un aperçu des facteurs clés influençant la croissance des revenus du segment et fournit des informations sur les opportunités d’investissement lucratives aux parties prenantes, aux investisseurs et aux clients.

Le Génie Génétique dans la Segmentation du Marché Agricole:

Perspectives Techniques:

* Séquençage de l’ADN et de l’ARN

• Génotypage

* Test de pureté des caractères OGM

* Profilage de l’Expression Génique

* CRISPR

* Autres

Perspectives de l’Application:

* Céréales et Céréales

* Fruits et Légumes

• Graines oléagineuses et Légumineuses

* Autres

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la fonctionnalité de personnalisation, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé pour répondre à vos besoins.

