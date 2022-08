Taille du marché, parts, opportunités, applications, moteurs de croissance et perspectives d’avenir des systèmes de codage et de marquage

Marché mondial des systèmes de codage et de marquage, par technologie (jet d’encre continu, codage et marquage laser, imprimante à jet d’encre thermique , goutte à la demande, impression et application d’étiqueteuses, surimpression par transfert thermique), utilisateur final (aliments et boissons, électricité et électronique, automobile et aérospatiale, chimie, soins de santé) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029″ Data Bridge Market Research a une étude approfondie récemment publiée intitulée Marché des systèmes de codage et de marquage qui garantit que vous resterez mieux informé que vos concurrents.

Analyse et taille du marché

La demande de codage et de marquage sur le marché est entravée par les perspectives du secteur de la vente au détail et les besoins des utilisateurs finaux dans divers secteurs tels que l’alimentation et les boissons, les cosmétiques, la chimie, la pharmacie, les matériaux de construction et autres. Sur les matériaux d’emballage primaires et secondaires, l’utilisation croissante des systèmes de codage et de marquage pour les codes d’identification gouvernementaux, l’impression des numéros de lot et l’impression des étiquettes, entre autres, présente un potentiel de croissance important.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des systèmes de codage et de marquage était évalué à 6,69 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 10,87 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,25 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

Définition du marché

Les systèmes de codage et de marquage sont largement utilisés dans le code du secteur automobile. Le codage et le marquage sont utilisés pour imprimer des numéros de pièces ou des étiquettes anti-contrefaçon sur les composants automobiles afin d’arrêter la vente de pièces contrefaites. Dans les opérations de production et d’intralogistique de biens de consommation et industriels emballés, le codage et l’étiquetage sont essentiels. Les informations relatives au produit telles que la date de fabrication, le numéro de lot et la date de péremption, ainsi que d’autres détails, sont imprimées sur l’emballage à l’aide de techniques de codage et de marquage.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Technologie (jet d’encre continu, codage et marquage laser, imprimante à jet d’encre thermique, goutte à la demande, impression et pose d’étiqueteuses, surimpression par transfert thermique), utilisateur final (aliments et boissons, électricité et électronique, automobile et aérospatiale, chimie, soins de santé) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Dover Corporation (États-Unis), Hitachi Industrial Equipment & Solutions America, LLC, (États-Unis), LIMITRONIC (Espagne), Danaher (États-Unis), ATD Ltd. (États-Unis), RN Mark (Canada), Engage Technologies Corporation (États-Unis), ID Technology, LLC (États-Unis), ITW Diagraph (États-Unis), Matthews International Corporation (États-Unis), Domino Printing Sciences plc (Royaume-Uni), Leibinger Group (Allemagne), ProMach (États-Unis), REA Elektronik GmbH (Allemagne), SATO Holdings Corporation ( Japon), VIDEOJET TECHNOLOGIES (Inde) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Nombre croissant d’innovations de produits

Hausse des collaborations stratégiques

Dynamique du marché des systèmes de codage et de marquage

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Demande croissante de l’industrie automobile

Les systèmes de codage et de marquage sont largement utilisés dans le secteur automobile pour coder les numéros de pièces ou les étiquettes anti-contrefaçon sur les machines automobiles afin d’arrêter la vente de pièces contrefaites. Afin de lutter contre la menace des contrefaçons, les constructeurs automobiles peuvent scanner les encres d’impression anti-contrefaçon Invisible et les codes-barres. Ces aspects devraient stimuler le marché des systèmes de codage et de marquage dans les temps à venir.

Application croissante des systèmes de codage et de marquage dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique

L’un des principaux facteurs à l’origine de l’essor des systèmes de codage et de marquage est la demande croissante de tels équipements de la part des industries agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Les jus de fruits, les aliments emballés, l’eau en bouteille et les produits laitiers ont tous vu leurs ventes augmenter, propulsant le secteur des aliments et boissons emballés dans le monde entier. De même, de nombreuses raisons soutiennent la demande croissante d’emballages pharmaceutiques au cours de la période de projection, telles qu’une meilleure compréhension des fabricants des avantages de référencer les informations sur les médicaments sur l’emballage.

Technologies de codage respectueuses de l’environnement

En raison des réglementations de la directive sur les substances dangereuses (RoHS) et du comité d’enregistrement, d’évaluation, d’autorisation et de restriction des produits chimiques (REACH), ces agences de protection de l’environnement, les fabricants de systèmes de codage et de marquage sont tenus de réduire l’utilisation de solvants dangereux comme le méthyléthyl cétone (MEK), qui diminuent la teneur en composés organiques volatils et empêchent le maculage.

Des codeurs laser pour augmenter les opportunités de croissance

La technologie laser a généré de meilleures opportunités de croissance pour les fabricants du marché des systèmes de codage et de marquage. Les systèmes de marquage laser sont largement utilisés pour imprimer des codes sur des produits métalliques en raison de leurs propriétés de marquage à grande vitesse et nettes. Au cours de la période projetée, le marché mondial sera tiré par la demande croissante de codeurs laser.

Opportunités

Normes gouvernementales strictes pour répondre aux normes de l’industrie en matière de codage et de marquage

La majorité des revenus est attribuée aux règles gouvernementales strictes, à l’augmentation de la production alimentaire et à l’augmentation des exportations de produits alimentaires emballés. De plus, la consommation alimentaire est susceptible d’augmenter avec l’augmentation de la population, propulsant davantage l’industrie des aliments et des boissons emballés. De plus, les gouvernements de différents pays ont introduit des normes législatives. Des réglementations gouvernementales aussi strictes ont poussé les utilisateurs finaux à utiliser des systèmes de codage et de marquage pour garantir un étiquetage correct des biens produits.

Augmentation des innovations de produits

Le nombre croissant d’innovations de produits stimulera de nouvelles opportunités de marché pour le taux de croissance du marché. Diverses avancées de produits visant à améliorer les processus de conception et de fabrication contribuent également à l’expansion du marché. Les fabricants travaillent sur des produits plus efficaces, fiables et pratiques.

Faits saillants de l’étude

Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leur position sur le marché en termes de classement et de compétences de base, et détailler le paysage concurrentiel des leaders du marché Décrire et prévoir le marché, en termes de valeur, pour divers segments, par région Amérique du Nord , Europe , Asie-Pacifique (APAC) et Reste du monde (RoW) Paramètres clés qui animent ce marché et freinent sa croissance Quels sont tous les défis auxquels les fabricants seront confrontés ainsi que les nouvelles opportunités et menaces auxquelles ils sont confrontés. Découvrez les stratégies de marché adoptées par vos concurrents et les principales organisations

Principaux avantages du rapport :

Cette étude présente la représentation analytique de l’industrie mondiale des Marché des systèmes de codage et de marquage ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

Le rapport présente des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités, ainsi qu’une analyse détaillée de la part de marché mondiale de Dispositifs de séparation de sperme.

Le marché actuel est analysé quantitativement de 2022 à 2029 pour mettre en évidence le scénario de croissance du marché des systèmes de codage et de marquage.

L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs sur le marché.

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché mondial des systèmes de codage et de marquage basée sur l’intensité concurrentielle et sur la façon dont la concurrence prendra forme dans les années à venir.

Quelles informations les lecteurs peuvent-ils tirer du rapport sur le marché Systèmes de codage et de marquage?

Découvrez le comportement de chaque acteur du marché Systèmes de codage et de marquage – lancements de produits, extensions, collaborations et acquisitions sur le marché actuellement .

Examinez et étudiez les perspectives de progrès du paysage mondial du Marché des systèmes de codage et de marquage, qui comprend les revenus, la production et la consommation, ainsi que l’historique et les prévisions.

Comprendre les facteurs importants, les contraintes, les opportunités et les tendances (analyse DROT).

Tendances importantes, telles que l’empreinte carbone, les développements en R&D, les prototypes de technologies et la mondialisation.

«