Taille du marché, part, tendances, croissance, acteurs clés, aperçu, répartition concurrentielle et prévisions régionales du séquençage d’ARN basé sur NGS

Le rapport de recherche commerciale sur le marché mondial du séquençage d’ARN basé sur NGS effectue l’étude approfondie des moteurs du marché et des contraintes du marché ainsi que l’analyse de la structure du marché de l’industrie A. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont deux des méthodes standard et à toute épreuve utilisées ici pour réaliser l’étude de marché et formuler ce rapport de marché particulier. Ce rapport de marché s’enrichit également de données historiques, des tendances actuelles du marché, de l’environnement du marché, de l’innovation technologique, des technologies à venir et des progrès techniques dans l’industrie connexe.

Le rapport d’étude de marché gagnant confère à tout type d’entreprise, qu’elle soit grande, moyenne ou petite, la force de survivre et de réussir sur le marché. Ce rapport sur le marché comprend des données qui peuvent être très essentielles lorsqu’il s’agit de dominer le marché ou de s’imposer sur le marché en tant que nouvel émergent. Il étudie également l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs à l’aide de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS, qui s’élevait à 2,44 milliards USD en 2021, atteindrait 10,42 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 19,90 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, le pipeline l’analyse, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Définition du marché

Le terme « séquençage de nouvelle génération », parfois appelé « séquençage à haut débit », fait référence à une variété de technologies de séquençage actuelles. Dans les années à venir, le marché devrait augmenter en raison de l’accent mis sur les études génétiques et les technologies médicales basées sur les gènes.

Dynamique du marché du séquençage d’ARN basé sur NGS

Conducteurs

Augmenter les activités de R&D

Activité de recherche accrue, demande croissante de médecine de précision et avantages croissants de RNA-Seq Au cours de la période projetée de 2022 à 2029, le nombre croissant de subventions RNA-Seq devrait stimuler la croissance du marché du séquençage d’ARN basé sur NGS. D’autre part, l’augmentation des niveaux d’investissement dans la recherche sur le cancer ainsi que dans le secteur agricole propulsera le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS sur la période de projection.

Demande de séquençage NGS

La demande de technologie de séquençage de nouvelle génération a considérablement augmenté après son lancement. Il est largement utilisé dans les applications traditionnelles et non traditionnelles pour obtenir des informations génétiques avancées et complètes. La demande croissante de diagnostics améliorés basés sur le séquençage a alimenté le développement de toutes nouvelles technologies de séquençage. En conséquence, des équipements tels que des séquenceurs robustes à haut débit et des unités portables ont explosé en popularité.

Avancées technologiques dans les plateformes de séquençage

Les progrès continus de la technologie de séquençage ont permis le développement de séquenceurs NGS efficaces, portables et faciles à utiliser qui donnent des résultats rapides et précis tout en minimisant les délais d’exécution. En conséquence, les grandes entreprises se concentrent continuellement sur l’investissement dans les activités de recherche pour le développement de nouveaux produits afin d’améliorer leur position dans cette industrie à forte croissance.

Opportunités

Ces dernières années, les progrès du séquençage de nouvelle génération, comme le séquençage apparié (PE), ont permis à la préparation de la bibliothèque de produire deux fois plus de lectures simultanément. Le séquençage des deux extrémités des fragments d’ADN dans la bibliothèque et l’alignement des lectures avant et arrière en tant que paires de lecture sont utilisés dans cette procédure. Des séquences avec un alignement de lecture plus précis et, par conséquent, la capacité de détecter les indels, ce qui n’est pas réalisable avec des données à lecture unique, ont également été rendues possibles par les approches. La stratégie appariée est la technique la plus moderne et la plus appréciée des chercheurs.

Contraintes/Défis

Au cours de la période de prévision, le manque de spécialistes qualifiés, le manque de normes de tests de diagnostic et l’instabilité de l’ARN dans des conditions normales devraient entraver l’expansion du marché du séquençage d’ARN basé sur NGS. De plus, la montée en puissance des sociétés de services qui ont rejoint le marché et proposent un séquençage de nouvelle génération à moindre coût.

Ce rapport sur le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché

Impact de Covid-19 sur le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS

Plusieurs chercheurs ont utilisé le séquençage de nouvelle génération comme outil exploratoire dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Afin de se tenir au courant de la dynamique de l’infection et de la pathogenèse virale du virus SARS-CoV-2, un séquençage précis de l’ARN est nécessaire. La recherche a été menée pour mieux comprendre les caractéristiques et l’épidémiologie en constante évolution du virus dans divers pays en utilisant le séquençage d’ARN unicellulaire, le séquençage d’ARN brin et le séquençage d’ARN à très faible apport. Sur la base d’un ensemble de données de séquençage d’ARN à l’échelle du génome, une recherche détaillée du virus SARS-CoV-2 a été réalisée afin de découvrir les mécanismes moléculaires et les gènes hub. Cela a considérablement amélioré les activités de recherche et de développement cliniques utilisant le NGS comme base de l’innovation. Ainsi, dans le contexte de la pandémie en cours,

Développement récent

En mai 2021, le kit SEQuoia RiboDepletion pour NGS, développé par Bio-Rad Laboratories, Inc., supprime l’ARN ribosomal inutile de la bibliothèque de séquençage d’ARN et améliore l’efficacité du test.

En mars 2022, Element Biosciences Inc. a lancé le système Element AVITI, un séquenceur de paillasse qui offre un mélange inégalé de performances, d’abordabilité et de flexibilité. Un instrument NGS de paillasse et les consommables associés composent ce système.

Portée du marché mondial du séquençage d’ARN basé sur NGS

Le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS est segmenté en fonction du type, du site cutané et des maladies. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit et service

Produits de préparation d’échantillons

Plateformes de séquençage et consommables

Services de séquençage

Analyse , stockage et gestion des données

Technologie

Séquençage par synthèse

Séquençage des semi-conducteurs ioniques

Séquençage en temps réel d’ une seule molécule

Séquençage des nanopores

Application

Analyse de profilage d’ expression

Séquençage de petit ARN

Assemblage du transcriptome de novo

Appel de variantes et épigénétique du transcriptome

Utilisateur final

Recherche et milieu universitaire

Hôpitaux et Cliniques

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Autres utilisateurs finaux

Analyse / aperçus régionaux du marché du séquençage d’ARN basé sur NGS

Le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, site cutané et maladies, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS en raison de l’augmentation des initiatives et des fonds du gouvernement pour la recherche en génomique, de la fréquence croissante des maladies chroniques et de l’adoption des produits RNA-Seq.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des niveaux d’investissement dans les activités de recherche et de la présence de meilleurs établissements de santé.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Séquençage d’ARN basé sur NGS

Le paysage concurrentiel du marché du séquençage d’ARN basé sur NGS fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS sont:

Illumina Inc. (États-Unis)

Thermo Fischer Scientific Inc. (États-Unis)

Oxford Nanopore Technologies plc (Royaume-Uni)

Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)

BGI (Chine)

PerkinElmer Inc. (États-Unis)

QIAGEN (Allemagne)

Eurofins Scientific (Luxembourg)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Takara Bio Inc. (Japon)

GENEWIZ, Inc. (États-Unis)

Société Hamilton (États-Unis)

Macrogen Inc. (Corée du Sud)

Zymo Research Corporation (États-Unis)

Tecan Trading AG (Suisse)

Table des matières:

Introduction

Portée de la recherche

Segmentation du marché

Méthodologie de recherche

Définitions et hypothèses

Résumé

Dynamique

du marché Moteurs du

marché Contraintes

du marché Opportunités de marché Informations

clés

Impact du COVID-19

Principales conclusions / Résumé

A continué…

Destinations de ce rapport :

1. Rendre accessible les grandes lignes du marché.

2. Pour accomplir les données sur les membres centraux de cette industrie, leurs portefeuilles d’articles et leurs techniques clés.

3. Connaître le point de vue futur et les possibilités de cette étude de marché et chiffre 2022-2029.

4. Disséquer la taille du marché du marché afin que la compréhension des modèles critiques de celui-ci devienne simple.

5. Examiner le marché en fonction de l’article, de la part de l’industrie globale et de la taille de la part de l’article.

6. Disséquer des possibilités ou des ouvertures à la recherche de partenaires en réalisant les fragments à fort développement du marché.

7. Accroître les connaissances sur les grandes expériences provinciales dans lesquelles prospère l’.

8. Pour effectuer des délimitations et évaluer le marché, en ce qui concerne la valeur, par processus, type d’article et industrie.

9. Pour schématiser stratégiquement les parties centrales et disséquer de manière exhaustive leur position sur le marché en ce qui concerne le positionnement et les capacités centrales, et détailler la scène féroce pour les pionniers du marché.

