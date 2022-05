Taille du marché, part, revenus, dernières tendances, stratégies de stimulation des activités, statut du TCAC, opportunités de croissance et prévisions 2028

Un récent rapport d’étude de marché intitulé Global Healthcare Business Intelligence Market Size, Share, Growth, Industry Trends, and Forecast to 2029 réalisé par notre équipe de recherche décrit l’analyse complète et collaborative de l’industrie au cours des périodes passées, présentes et prévisionnelles. Le rapport détermine l’analyse de la croissance historique et le scénario actuel du marché mondial de l’industrie de l’intelligence d’affaires dans le domaine de la santé et a l’intention d’offrir des informations exploitables sur les projections de croissance du marché mondial. Le rapport met en lumière tous les secteurs verticaux de l’industrie, tels que le scénario de marché concurrentiel, la présence régionale et les opportunités de développement. La partie suivante couvre le paysage de la concurrence sur le marché en fonction des revenus et du taux de croissance. En outre, il explique les types de marché, les applications et l’analyse des prix.

Le marché de l’intelligence d’affaires en santé devrait croître de 14,66 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 14,05 % de 2020 à 2027. L’analyse avancée croissante améliorant l’intelligence d’affaires à l’ancienne stimule la croissance du marché de l’intelligence d’affaires en santé dans la période prévue de 2020 à 2027.

Analyse et perspectives du marché mondial de l’intelligence d’affaires dans le domaine de la santé: L’acceptation croissante de l’intelligence artificielle dans le traitement des données de santé stimule la croissance du marché de l’intelligence d’affaires dans le domaine de la santé. Des avancées révolutionnaires telles que la mise en œuvre du Big Data et les initiatives des administrations pour améliorer les solutions de soins de santé dynamisent le marché de l’informatique décisionnelle dans le domaine de la santé. La germination d’un pool de patients et de leurs informations dans la base de données pour créer des registres respectifs est devenue une tâche fastidieuse, pour gérer un volume de travail aussi fastidieux, une phase numérique est nécessaire. . Les avancées croissantes des technologies de l’information et la pénétration des services cloud pour renforcer l’infrastructure des soins de santé infléchissent les succès verticaux de croissance en faveur du marché de l’intelligence d’affaires des soins de santé, qui est entièrement soutenu par les acteurs informatiques ciblant les économies émergentes fournissant des services de soins de santé. Ces certains facteurs moteurs stimulent le développement commercial stratégique du marché de l’intelligence d’affaires des soins de santé, au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Développement du marché de l’intelligence d’affaires dans le domaine de la santé en 2019

En février 2019, Hologic Inc. a lancé un outil de veille économique qui aidera à gérer les appareils de mammographie, à prévenir les temps d’arrêt imprévus et à surveiller les performances des technologues. La plate-forme avancée offrira également des informations exploitables pour optimiser les performances du centre d’imagerie.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’intelligence économique des soins de santé en raison de la robustesse de l’infrastructure de soins de santé et des solutions et services informatiques avancés, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de la concentration de divers marchés établis. joueurs à étendre leur présence dans cette région particulière.

Portée du rapport :

Les segments du marché mondial de la Business Intelligence dans le domaine de la santé et la répartition des données du marché sont illustrés ci-dessous :

Par composant (plateformes, logiciels, services)

Par fonction (requête et reporting, OLAP et visualisation, gestion des performances)

Par application (analyse financière, analyse opérationnelle, analyse clinique)

Par déploiement (modèle sur site, modèle basé sur le cloud, modèle hybride )

Par utilisateur final (payeurs, fournisseurs, échanges d’informations sur la santé (HIE), organisations de soins responsables (ACO), organisations de soins gérés (MCO) et administrateurs tiers (TPA))

Segment géographique du marché de la Business Intelligence dans le domaine de la santé

Amérique du Nord (Canada, États-Unis & Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, BeNeLux, France, Russie & Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde & Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou , Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

Pôles clés de la TOC :

Chapitre 1 Business Intelligence dans le domaine de la santé, aperçu des activités du marché mondial

Chapitre 2 Répartition majeure par type [basé sur le cloud et sur site]

Chapitre 3 Répartition judicieuse des principales applications (revenus et volume)

Chapitre 4 Répartition du marché de fabrication

Chapitre 5 Étude de marché sur les ventes et les estimations

Chapitre 6 Répartition comparative du marché de la production et des ventes des principaux fabricants

Chapitre 8 Fabricants, transactions et fermetures Évaluation et agressivité du marché

Chapitre 9 Répartition des principales entreprises par taille globale du marché et revenus par type

Chapitre 11 Chaîne commerciale / industrielle (analyse de la valeur et de la chaîne d’approvisionnement)

Chapitre 12 Conclusions & Appendice

