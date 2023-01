Taille du marché, part, développement de l’industrie, tendances futures, analyse de la croissance et prévisions d’ici 2030

Le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2030. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2030 et devrait atteindre 28,21 millions USD d’ici 2030. L’adoption rapide des vélos électriques pour atteindre leur destination en évitant tout retard dû à un trafic élevé agit comme un facteur majeur qui stimule la croissance du marché des moteurs de hub de vélos électriques en Amérique du Sud.

Les moteurs de moyeu sont principalement utilisés dans les vélos électriques qui sont utilisés à des fins de loisirs, pour les randonnées en alpinisme, pour les croisières occasionnelles ainsi que pour les événements de course. Le moteur de moyeu à entraînement moyen est largement utilisé car il offre le meilleur des moteurs de moyeu avant et arrière. Les initiatives gouvernementales visant à réduire le niveau d’émission stimulent la croissance du marché. La concurrence sur le marché s’intensifie à mesure que les acteurs du marché étendent leur présence, leurs services et leur soutien au marché chinois. Par exemple,

Analyse du marché du moteur de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud:

Ce rapport sur le marché du moteur de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de revenus émergents poches, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du moteur de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché du moteur de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud comprennent:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont SR SUNTOUR, MAHLE GmbH, Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG, TranzX , Bafang Electric (Suzhou) Co., Ltd., Suzhou Shengyi Motor Co., Ltd, SHIMANO INC., TDCM, Maxon , Robert Bosch GmbH, Heinzmann GmbH & Co. KG, Yamaha Motor Co., Ltd., CHANGZHOU MXUS IMP&EXP CO., LTD parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

DEVELOPPEMENTS récents:

En juillet 2020, Robert Bosch GmbH a annoncé son nouveau concept de conception de vélo électrique qui marque une décennie de systèmes de vélo électrique. Le concept a été basé sur l’idée de fusionner facilement des composants pour offrir un design simpliste. Cela a permis à l’entreprise d’améliorer son offre et de proposer un tout nouveau design qui a attiré de nombreux clients et augmenté leur taux de rétention.

Segmentation du marché des moteurs de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud :

Le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique est segmenté en fonction de l’emplacement du moteur de moyeu, du type de moteur, de la plage de tension, du poids, du type de batterie, de la classe, du canal de vente et du type d’application/véhicule. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de l’emplacement du moteur de moyeu, le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique a été segmenté en moteur de moyeu central / central, moteur de moyeu arrière et moteur de moyeu avant. En 2021, le moteur de moyeu central / central représentait la plus grande part de marché dans le segment de l’emplacement des moteurs de moyeu et devrait croître au TCAC le plus élevé car il s’agit de la conception la plus adaptée pour les vélos électriques à assistance électrique et les vélos électriques assistés par pédale qui sont largement consommés dans le monde. De plus, en raison de sa meilleure répartition du poids, les vélos électriques à moteur central sont préférés.

Sur la base du type de moteur, le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique a été segmenté en moteur de moyeu à engrenage interne et à entraînement direct. En 2021, les engrenages internes représentaient la plus grande part de marché dans le segment des types de moteurs et devraient croître au TCAC le plus élevé en raison de ses caractéristiques de transition en douceur ainsi que de moins de traînée et du faible poids du moteur.

Sur la base de la plage de volts, le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique a été segmenté en plus de 36 volts et moins de 36 volts. En 2021, plus de 36 volts représentaient la plus grande part de marché dans le segment de la gamme de volts et devraient croître au TCAC le plus élevé car la plupart des vélos électriques fonctionnent à 36 V et plus en raison de son rapport de puissance élevé à faible coût.

Sur la base du poids, le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique a été segmenté en plus de 7 livres et moins de 7 livres. En 2021, plus de 7 livres représentaient la plus grande part de marché dans le segment de poids et devraient croître au plus haut car de plus en plus de moteurs pèsent plus de 7 livres. De plus, le poids croissant des batteries en raison de l’exigence d’une puissance plus élevée augmente le poids du moteur.

Sur la base du type de batterie, le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique a été segmenté en lithium-ion, polymère lithium-ion, hydrure métallique de nickel, plomb-acide, plomb-acide scellé et autres. En 2021, le lithium-ion représentait la plus grande part de marché dans le segment des types de batteries en raison de sa maintenance réduite et de sa durabilité plus longue. Cependant, le polymère lithium-ion devrait croître au TCAC le plus élevé car il s’agit d’une version avancée des batteries lithium-ion avec une meilleure durabilité.

Sur la base du type de classe, le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique a été segmenté en classe I (assistance au pédalage/ VAE ), classe II (accélérateur) et classe III ( VAE rapide ). En 2021, la classe I (assistance au pédalage / VAE ) représentait la plus grande part de marché dans le segment de type de classe et devrait croître au TCAC le plus élevé car elle offre des fonctionnalités de cyclisme ainsi qu’une assistance électrique pour une croisière plus longue.

Sur la base du canal de vente, le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique a été segmenté en OEM et après-vente. En 2021, les OEM représentaient la plus grande part de marché dans le segment des canaux de vente et devraient croître au TCAC le plus élevé, étant donné que les ventes de moteurs de vélos électriques sur le marché secondaire sont rares et que la demande après-vente de ces moteurs est moindre.

Sur la base de l’application / du véhicule, le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique a été segmenté en vélos urbains / urbains, de croisière, de montagne / de randonnée, de course, de fret et autres. En 2021, la ville/urbain représentait la plus grande part de marché dans le segment des applications/véhicules et devrait croître au TCAC le plus élevé, car la plupart des vélos électriques achetés sont utilisés dans les zones urbaines pour des déplacements rentables et respectueux de l’environnement sur de courtes distances, par exemple. se rendre au lieu de travail ou au bureau.

Analyse au niveau du pays du marché des moteurs de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud

Les pays couverts par le rapport sur le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud sont le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

Le Brésil domine le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud en raison de la demande croissante de modes de transport rentables et respectueux de l’environnement. L’Argentine domine en raison de la demande croissante de modes de transport respectueux de l’environnement et de la progression du secteur du cyclotourisme. Cependant, le reste de l’Amérique domine en raison de l’amélioration des performances des vélos électriques et les initiatives gouvernementales visant à réduire le niveau d’émission dans le pays augmentent la croissance du marché.

Table des matières: marché des moteurs de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud

