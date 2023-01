Taille du marché, part, demande, croissance future, défis et perspectives concurrentielles au Moyen-Orient et en Afrique

Taille du marché, part, demande, croissance future, défis et perspectives concurrentielles au Moyen-Orient et en Afrique

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Le rapport complet sur le marché des produits de comblement cutané au Moyen-Orient et en Afrique est global et orienté objet et a été planifié avec le regroupement d’une expérience admirable de l’industrie, de solutions inventives, d’une vision de l’industrie et des outils et technologies les plus modernes.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des produits de comblement dermique devrait atteindre la valeur de 347,03 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Téléchargez l’exemple de rapport PDF (comprenant la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=middle-east-and-africa-dermal-fillers- marché

Aperçu du marché:

Les produits de comblement cutané sont des substances conçues pour être injectées dans la peau pour ajouter de la plénitude et du volume. Les substances utilisées dans les produits de comblement cutané comprennent l’hydroxylapatite de calcium (un composé de type minéral présent dans les os), l’acide hyaluronique, le polyalkylimide, l’ acide polylactique , les microsphères de polyméthyl-méthacrylate (PMMA). Les produits de comblement cutané peuvent être classés en fonction de plusieurs critères, dont le derme profond, la profondeur d’implantation (un moyen terme superficiel et les niveaux supérieur et sous-cutané) ; longévité de la correction (temporaire et permanente) ; l’allergénicité, la composition de l’agent (allogreffes, semi/entièrement synthétiques, xénogreffes ou autologues) ; et comportement stimulant (processus physiologiques de prolifération tissulaire endogène) par rapport aux charges de remplacement (effet de remplacement de l’espace).

Les produits de comblement temporaires tels que l’HA et le collagène sont biodégradables et durent de 4 à 9 mois. Les effets secondaires potentiels et l’insatisfaction sont également de courte durée. Par conséquent, les produits de comblement temporaires sont toujours utilisés comme première ligne de traitement pour conserver les produits de comblement de longue durée pour les futures visites de patients.

Les charges permanentes sont essentiellement utilisées dans l’altération des rides profondes et des sillons de la peau, qui sont au-delà des rides normales du visage. Ils sont considérés comme une excellente option dans le rajeunissement du visage, en particulier dans la lipodystrophie du VIH. Le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) est principalement utilisé pour des effets sûrs, efficaces et durables.

Voir le rapport détaillé @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-dermal-fillers-market

Développement du marché

En avril 2022, Sinclair Pharma a annoncé que la société avait reçu un marquage CE européen pour Perfectha Lidocaine dans le traitement du contour du visage, de la restauration du volume et de la correction des rides.

En novembre 2021 , Galderma a annoncé qu’elle avait signé un contrat pour acquérir ALASTIN Skincare, Inc. Cette société d’esthétique spécialisée se consacre au développement de produits de soins de la peau testés cliniquement et délivrés par des médecins. Cette acquisition est assujettie aux approbations réglementaires nécessaires et aux conditions de clôture habituelles.

En octobre 2020 , Allergan Aesthetics, une société d’AbbVie, a annoncé avoir conclu un contrat avec Luminera, une société d’esthétique privée basée en Israël. Selon cet accord, Allergan Aesthetics a acquis l’ensemble du pipeline et du portefeuille R&D de produits de comblement dermique de Luminera, renforçant ainsi son portefeuille de produits de comblement dermique de premier plan.

En mai 2020 , Restylane a reçu l’approbation pour Restylane Kysse de la FDA américaine. C’est un remplisseur de lèvres qui a été conçu pour augmenter le volume, la couleur et la texture des lèvres. Restylane Kysse dure est très demandé pour l’amélioration des lèvres.

La demande croissante de procédures anti-âge devrait stimuler le taux de croissance du marché

Le vieillissement cutané fait partie d’une mosaïque naturelle du vieillissement humain qui est devenue des traces et des trajectoires dissemblables claires dans des tissus, des cellules et des organes dissemblables avec une période. Il s’agit d’un procédé biologique multiforme qui préjuge de la combinaison de facteurs intrinsèques ou endogènes (métabolisme cellulaire, processus métaboliques, génétiques et hormonaux) et exogènes ou extrinsèques (pollution, produits chimiques, rayonnements ionisants, exposition chronique à la lumière, toxines).

Ces aspects entraînent des changements structurels progressifs, des altérations et des changements physiologiques cumulatifs dans chaque couche de la peau. Contrairement à la peau atrophique et fine, sèche, ridée, photo-vieillie prématurément et la peau intrinsèquement âgée présente normalement une décoloration marbrée, un épaississement de l’épiderme, un relâchement, des rides profondes, un teint terne et une rugosité. La perte progressive d’élasticité de la peau conduit au phénomène d’affaissement en diminuant la vitesse du taux de renouvellement épidermique, une desquamation moins efficace et l’élargissement du cycle cellulaire coïncide avec un processus de guérison plus lent. Le processus rend les humains plus âgés, plus secs et plus minces ; la peau devient moins élastique et devient incapable de se protéger contre les dommages qui conduisent à des rides, des plis et des lignes sur la surface de la peau. Pour atténuer les effets du vieillissement, les gens utilisent des médicaments anti-âge, ce qui a augmenté la demande de médicaments anti-âge dans le monde entier.

Application du marché des produits de comblement cutané au Moyen-Orient et en Afrique

Lifting du visage

Rhinoplastie

Chirurgie reconstructrice

Correction des rides du visage

Amélioration des lèvres

Affaissement de la peau

Dépression des joues

Lissage de la peau

Dentisterie

Restauration Esthétique

Prune à lèvres

Traitement des cicatrices

Augmentation du menton

Traitement de la lipoatrophie

Rajeunissement du lobe de l’oreille

Autres

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, les tableaux et les figures, les graphiques ainsi que le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=middle-east-and-africa-dermal-fillers- marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Suneva Médical

Teoxane SA

Croma-Pharma GmbH

REMPLI

Sinclair Pharma (une filiale de Huadong Medicine)

Revance

BIOXIS Pharmaceutique

BioPlus Co., Ltd.

Zhejiang Jingjia Medical Technology Co., Ltd.

Laboratoires Galderma, LP

Allergan (Une filiale d’Abbvie Inc.)

Merz North America, Inc (filiale de Merz Pharma)

Prollenium Technologies Médicales

Contura International Ltd.

HUMEDIX (une filiale de HUONS GLOBAL)

Shanghai Reyoungel Medical Technology Company Limited

Principaux indicateurs couverts par les tendances et prévisions de l’industrie du marché des produits de comblement dermique au Moyen-Orient et en Afrique jusqu’en 2028 –Taille du marché des produits de comblement dermique au Moyen-Orient et en Afrique –Cadre réglementaire et modifications des produits de comblement dermique au Moyen-Orient et en Afrique

–Parts de marché des

produits de comblement dermique au

Moyen-Orient et en Afrique dans différentes régions

-Moyen-Orient et Afrique Développements récents des produits de comblement cutané pour les concurrents du marché

-Valeur récente du marché des produits de comblement cutané au Moyen-Orient et en Afrique pour différentes régions

-Données sur les ventes de produits de

comblement cutané au Moyen-Orient et en Afrique pour les concurrents du marché

Découvrez la couverture complète DBMR dans le domaine de la santé :

La sensibilisation croissante aux procédures cosmétiques stimule la demande de produits de comblement dermique Marché 2030 https://www.databridgemarketresearch.com/press-release/global-dermal-fillers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dermal-fillers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-dermal-fillers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-dermal-fillers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-dermal-fillers-market

meilleurs rapports sur les soins de santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cardasil-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-aestheticcosmetic-lasers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pharmaceutical-laboratory-information-management-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-protein-crystallization-crystallography-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/india-analytical-chromatography-in-pharma-quality-control-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-yeast-infection-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-automated-sample-storage-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dna-vaccines-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laser-probe-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-brachytherapy-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cluster-headache-drug-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-coal-workers-pneumoconiosis-drug-market