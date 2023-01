Taille du marché, part de l’industrie et prévisions jusqu’en 2022-2030

Smart Gardening est une campagne visant à aider les jardiniers novices et expérimentés à adopter et à mettre en œuvre des techniques réelles dans leurs cours et leurs jardins pour économiser du temps, de l’argent et de l’environnement. Les jardins intelligents d’intérieur transforment ce que signifie faire pousser des plantes. Le système de jardinage d’intérieur intelligent se compose de sol, ce qui aide à garantir que les plantes du jardin intérieur recevront une quantité optimale d’eau, d’oxygène et de nutriments. Le système de jardinage d’intérieur intelligent a plusieurs fonctionnalités telles que la lumière intelligente, les données intelligentes et la nutrition intelligente. Le système de jardinage d’intérieur intelligent permet à l’utilisateur de cultiver des herbes fraîches, des fruits et des fleurs avec une technologie innovante. Marché mondial des systèmes de jardinage intérieur intelligents a été évalué à XX millions USD en 2022, le marché devrait croître avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision et atteindre XX millions USD d’ici 2030.

Dynamique du marché :

Le marché du système de jardinage intérieur intelligent se développe rapidement car le système de jardinage intérieur permet à l’utilisateur de planter un jardin intérieur dans moins d’espace avec de meilleurs résultats devient le principal facteur moteur du marché. De plus, le système d’arrosage de jardin domestique intelligent basé sur l’IoT devient également le principal facteur de croissance du marché des systèmes de jardinage d’intérieur intelligents de manière positive.

Cependant, les contraintes majeures auxquelles sont confrontés la plupart des fournisseurs sur le marché des systèmes de jardinage d’intérieur intelligents sont dues à l’investissement initial important pour des conteneurs de haute qualité.

Joueurs clés:

Le marché Système de jardinage intérieur intelligent comprend des acteurs mondiaux et régionaux, dont Sprouts IO. AVA Technologies Inc. EDN Inc., Click and Grow, Grobo Inc., Aero Farms et autres.

Segmentation du marché :

Le marché Système de jardinage intérieur intelligent est divisé en fonction de la technologie, du type et de la région. Sur la base de la technologie, le marché des machines Smart Indoor Gardening System est classé en auto-arrosage, gestion intelligente des ravageurs, détection intelligente et autres. Sur la base du type, le marché est divisé en petit, mur et autre jardin. Marché du système de jardinage intérieur intelligent par région segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. .

Marché segmenté sur la base de la technologie :

– Auto-arrosage

– Smart Sensing

– Smart Pest Management

– ​​Autres

Marché segmenté en fonction du type :

– Petit jardin

– Jardin mural

– Autres

Marché segmenté sur la base de la région :

– Amérique du Nord

• États-Unis

• Canada

• Mexique

– Europe

• Royaume-Uni

• Allemagne

• France

• Reste de l’Europe

– Asie-Pacifique

• Chine

• Japon

• Inde

• Australie

• Reste de l’Asie-Pacifique

– Amérique latine

• Brésil

• Reste de l’Amérique latine

– Moyen-Orient et Afrique (MEA)

• Afrique du Sud

• Arabie saoudite

• Reste de la MEA