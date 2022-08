Taille du marché, part, aperçu régional, demandes, défis, tendances et prévisions de valeur

Marché mondial des suppléments pour la santé du cerveau par produit (extraits de plantes, vitamines et minéraux, molécules naturelles), application (amélioration de la mémoire, humeur et dépression, attention et concentration, longévité et anti-âge, sommeil et récupération et anxiété), forme de supplément (comprimés, capsules et autres), groupe d’âge (enfants, adultes et personnes âgées), canal de vente (supermarchés et hypermarchés, pharmacies, magasins en ligne et autres) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029. » Base de données de 350 pages de l’étude Data Bridge Market , intitulée Marché des suppléments pour la santé cérébrale avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre.

Analyse et taille du marché des suppléments pour la santé du cerveau

Les suppléments sont des produits qui sont utilisés pour améliorer et renforcer tout type de déficience dans le corps humain. Les consommateurs peuvent obtenir des suppléments sous forme de pilules, de gélules, de gélules, de poudres ou de liquides. Les suppléments peuvent être classés selon leur type, qui comprend les suppléments à base de plantes et les suppléments naturels.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des suppléments pour la santé du cerveau était évalué à 7700,4 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 15799,81 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 9,40% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché Le rapport organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production, une analyse des brevets et le comportement des consommateurs.

Définition du marché

Les suppléments pour la santé du cerveau sont des composés naturels qui ont des effets positifs sur le cerveau. Ces suppléments sont des extraits de plantes disponibles sous forme de gélules, de comprimés et de poudres qui aident les personnes en bonne santé à améliorer leur mémoire, leur créativité, leur attention, leur motivation et leur vigilance. Il a été démontré que les plantes médicinales telles que bacopa monniera et withania somnifera améliorent les fonctions cérébrales. De plus, les vitamines B et C sont bénéfiques pour la santé du cerveau et des nerfs.

Portée et segmentation du marché des suppléments pour la santé du cerveau

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (extraits de plantes, vitamines et minéraux, molécules naturelles), application (amélioration de la mémoire, humeur et dépression, attention et concentration, longévité et anti-âge, sommeil et récupération et anxiété), forme de supplément (comprimés, capsules et autres), âge Groupe (Enfants, Adultes et Personnes âgées), Canal de vente (Supermarchés et Hypermarchés, Pharmacies, Boutiques en ligne et autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts DSM (Pays-Bas), BASF SE (Allemagne), Lonza Group (Suisse), Glanbia Plc (Irlande), ADM (États-Unis), Farbest Brands (États-Unis), SternVitamin GmbH & Co. KG (Allemagne), Adisseo (France), BTSA Biotechnologias Aplicadas SL (Espagne) et Rabar Pty Ltd (Australie) Opportunités L’application croissante de suppléments pour la santé du cerveau dans l’industrie pharmaceutique

Augmentation du mode de vie sédentaire et trépidant de la population

Progrès technologique rapide et innovation de produit

Dynamique du marché des suppléments pour la santé du cerveau

Conducteurs

Sensibilisation croissante à la consommation de suppléments pour la santé du cerveau

Les suppléments pour la santé du cerveau contiennent des vitamines et des avantages nutritionnels qui aident à réduire le stress, à augmenter la concentration, à améliorer l’humeur et à améliorer la mémoire, ainsi qu’à protéger contre l’anxiété, la dépression et la démence . En raison du mode de vie trépidant et du stress mental d’aujourd’hui, les suppléments pour la santé du cerveau sont un excellent produit de style de vie. Les suppléments ou boosters pour la santé du cerveau se présentent sous diverses formes, notamment les comprimés, les poudres, les gélules et autres. Les suppléments pour la santé du cerveau sont de plus en plus populaires car ils constituent une bonne source de vitamines, de protéines et de minéraux et peuvent aider à lutter contre des maladies comme le cancer, l’asthme et la dépression.

Stratégies de marketing et recommandations pour stimuler la croissance du marché

Certains facteurs influençant les décisions d’achat des consommateurs sont le nom de la marque, la valeur nutritionnelle et la sécurité du produit. La sensibilisation aux avantages des suppléments pour la santé du cerveau par le biais de diverses formes de médias, y compris électroniques et imprimés, est également susceptible d’influencer le comportement d’achat. L’acide docosahexaénoïque (DHA), la vitamine D, la vitamine B12, les antioxydants, la vinpocétine, le bacopa monnieri et d’autres sont les principaux ingrédients utilisés dans les suppléments pour la santé du cerveau.

Occasion

L’application croissante de suppléments pour la santé du cerveau dans l’industrie pharmaceutique stimule le marché, tout comme l’augmentation des initiatives publiques associées à la santé et à la forme physique, qui aident davantage le marché. La sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages pour la santé des suppléments pour la santé du cerveau pousse les acteurs du marché à innover afin de rester compétitifs. La technologie, d’autre part, fournit des huiles odorantes dans une formulation micro-émulsionnée conçue pour augmenter l’absorption en surface.

Le rapport d’analyse de premier ordre du marché des suppléments pour la santé cérébrale classe le marché par entreprises, région géographique, type, composant, application et industrie d’utilisation finale. Ce rapport de marché est susceptible de montrer une croissance considérable du marché en pourcentage au cours de la période de prévision 2022-2029. En tenant compte de l’année de base et de l’année historique spécifiques, des calculs dans le rapport de l’industrie sont effectués qui interprètent les performances du marché au cours des années de prévision en informant sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Le rapport de classe mondiale sur le marché des suppléments pour la santé du cerveau est une estimation analytique des principaux défis en termes de ventes, d’exportation/importation ou de revenus auxquels une organisation pourrait être confrontée dans les années à venir.

Un rapport de grande envergure sur le marché des suppléments pour la santé du cerveau a été principalement conçu en gardant à l’esprit les exigences des clients, ce qui les aidera finalement à augmenter leur retour sur investissement (ROI). De plus, ce rapport de recherche commerciale prend en considération plusieurs secteurs verticaux de l’industrie tels que le profil de l’entreprise, les coordonnées du fabricant, les spécifications du produit, la portée géographique, la valeur de la production, les structures du marché, les développements récents, l’analyse des revenus, les parts de marché et le volume de ventes possible de l’entreprise. Les données, informations, statistiques, faits et chiffres couverts dans le rapport persuasif sur le marché des suppléments pour la santé du cerveau aident l’industrie du marché des suppléments pour la santé du cerveau à maximiser ou à minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande.

