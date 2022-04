Taille du marché, part, analyse des applications, perspectives régionales, tendances de croissance, acteurs clés, stratégies concurrentielles et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport de recherche sur le marché mondial des technologies de l’information pour les soins de santé ambulatoires a été structuré par des membres d’équipe compétents et expérimentés qui travaillent dur pour une croissance absolue et le succès de l’entreprise. Le rapport mène des études et des analyses de marché pour fournir des données sur le marché lors de l’examen du développement de nouveaux produits, de la conception au lancement. La méthodologie de recherche clé utilisée dans ce rapport de marché par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact sur le marché des variables de données et la validation primaire. L’adoption d’un tel rapport de marché est toujours bénéfique pour toute entreprise, qu’elle soit petite ou grande, pour commercialiser ses produits ou services.

Le marché informatique des soins de santé ambulatoires devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,20 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. La demande accrue et l’adoption de soins préventifs intensifient la croissance du marché informatique des soins de santé ambulatoires.

Scénario de marché informatique des soins de santé ambulatoires

Selon Data Bridge Market Research, le marché informatique des soins de santé ambulatoires se développe en raison de certains paramètres, tels que les frais de gestion et de maintenance des solutions d’information et de technologie de santé, l’amélioration de l’application du mécanisme du big data, la nécessité de freiner la hausse des coûts des soins de santé et d’énormes gains de financement. de solutions informatiques pour la santé contribuera à la croissance du marché. Certains des facteurs peuvent entraver la croissance de l’entreprise au cours de la période de prévision, tels que les restrictions d’infrastructure des technologies de l’information dans les pays émergents et les problèmes de sécurité.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions vers lesquelles vous pointez intuitivement ? Data Bridge Market Research a prévu une croissance énorme en Asie-Pacifique (APAC). L’échange Asie-Pacifique (APAC) est déterminé à devenir le CAGR le plus éminent à travers l’espace de projection. Des circonstances telles qu’une grande communauté de patients, en particulier en Inde et en Chine, l’augmentation des revenus du PIB, l’augmentation des dépenses dans les soins de santé par les principaux professionnels du marché et la sensibilisation croissante aux technologies supérieures stimulent l’extension du marché Asie-Pacifique (APAC).

Développements du marché informatique des soins de santé ambulatoires en 2028

En novembre, Amazon Web Services (AWS) a annoncé son partenariat avec Deloitte pour créer une interface cloud facile à comprendre pour accéder aux données et aux dossiers des essais médicaux. Désormais, une infrastructure va être construite qui nécessitera toutes les catégories de main-d’œuvre, de ressources et de mesures dans l’exécution de ce dernier programme sur le marché de l’externalisation des soins de santé, une porte ouverte pour d’innombrables postes de travail.

En octobre, IBM Big Data Analytics a introduit l’intelligence artificielle pour maintenir les données de santé et améliorer le flux de travail. IBM a déclaré que l’industrie de la santé extrayait quotidiennement 2,5 quintillions d’octets de données dans le monde. Comme cette grande quantité de données de santé générées par cette industrie augmente le besoin d’analyse de données volumineuses d’IBM, l’intelligence artificielle sera l’élément clé de l’avenir des industries de la santé.

Portée du marché des soins de santé ambulatoires

Le marché informatique des soins de santé ambulatoires est segmenté en fonction des pays suivants : États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis États-Unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Toutes les analyses par pays du marché Informatique de soins de santé ambulatoires sont analysées plus en détail sur la base de la granularité la plus élevée dans une segmentation plus poussée. En fonction du type, le marché est segmenté en services ambulatoires, cliniques de soins primaires, services ambulatoires, services d’urgence, spécialité chirurgicale, spécialité médicale et autres. Sur la base de la modalité, le marché est segmenté en hôpitaux affiliés et indépendants. En fonction du type de chirurgie, le marché est segmenté en ophtalmologie, orthopédie, gastro-entérologie, gestion de la douleur et autres. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en traitement des lacérations, traitement des fractures osseuses, service de soins d’urgence et traitement des traumatismes.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Société AmSurg.

Affiliés en soins chirurgicaux

partenaires de chirurgie

Groupe médical Healthway

centre chirurgical

Socios de Trillium Health

Société des installations médicales

Capitale de Nueterra

santé du tremble

Suomen Terveystalo Oy

IntegraMed Amérique, Inc.

SOINS DE SANTÉ SHERIDAN

NueSanté

atenasalud

ÉNERGIE GÉNÉRALE

optum, inc.

Apria Healthcare Group, Inc.

davita inc.

LVL Médico

Fresenius Kabi AG

santé sonore

Les soins ambulatoires sont également appelés soins ambulatoires. Il s’agit de soins médicaux préétablis dans les normes ambulatoires telles que les services de réadaptation, de consultation, d’intervention, d’observation, de diagnostic et de traitement.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché informatique des soins de santé ambulatoires au cours de la période de prévision sont l’augmentation des mandats gouvernementaux et le soutien aux solutions informatiques pour les soins de santé. En outre, l’augmentation de l’utilisation des mégadonnées et les retours sur investissement élevés pour les solutions informatiques de soins de santé devraient stimuler la croissance du marché informatique des soins de santé ambulatoires. En outre, on estime que le besoin croissant de limiter la hausse des coûts des soins de santé freine la croissance du marché informatique des soins de santé ambulatoires. D’autre part, les contraintes d’infrastructure informatique dans les pays en développement devraient entraver davantage la croissance du marché informatique des soins de santé ambulatoires au cours de la période.

De plus, l’utilisation accrue des solutions informatiques de soins de santé dans les établissements de soins ambulatoires offrira des opportunités potentielles pour la croissance du marché informatique des soins de santé ambulatoires dans les années à venir. Cependant, les préoccupations concernant la sécurité pourraient encore remettre en question la croissance du marché informatique des soins de santé ambulatoires dans les années à venir.

Ce rapport sur le marché informatique des soins de santé ambulatoires fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché informatique des soins de santé ambulatoires, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un résumé des analystes.

Portée du marché et taille du marché des technologies de l’ information sur les soins de santé ambulatoires

Le marché informatique des soins de santé ambulatoires est segmenté en fonction du type, de la modalité, du type de chirurgie et de l’application. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Selon le type, le marché informatique des soins de santé ambulatoires est segmenté en services ambulatoires, cliniques de soins primaires, services ambulatoires, services d’urgence, spécialité chirurgicale, spécialité médicale et autres.

Sur la base de la modalité, le marché informatique des soins de santé ambulatoires est segmenté en hôpitaux affiliés et indépendants.

En fonction du type de chirurgie, le marché informatique des soins de santé ambulatoires est segmenté en ophtalmologie, orthopédie, gastro-entérologie, gestion de la douleur et autres.

Sur la base de l’application, le marché informatique des soins de santé ambulatoires est segmenté en traitement des lacérations, traitement des fractures osseuses, service de soins d’urgence, traitement des traumatismes.

Analyse au niveau du pays du marché informatique des soins de santé ambulatoires

Le marché de l’informatique de soins de santé ambulatoires est analysé, et les perspectives et les tendances de la taille du marché sont fournies par pays, type, modalité, type de chirurgie et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des technologies de l’information sur les soins de santé ambulatoires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché informatique des soins de santé ambulatoires en raison de l’acceptation et de la mise en œuvre accrues de services et de solutions informatiques par les prestataires de soins de santé. De plus, l’émergence de grands centres de fabrication et l’augmentation du nombre d’hôpitaux, de centres de recherche de pointe et d’universités stimuleront davantage la croissance du marché informatique des soins de santé ambulatoires dans la région au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché informatique des soins de santé ambulatoires en raison de l’augmentation de la prévalence des troubles chroniques. En outre,

La section par pays du rapport sur le marché de l’informatique de soins ambulatoires fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la faible ou de la grande concurrence des marques locales et nationales sont pris en compte,

