Plaques d’acier traitées thermiquement Taille du marché, part, acteurs clés, tendance de croissance et prévisions, 2028

The global materials and chemicals industry includes the production, distribution, sale and consumption of industrial chemicals, specialty chemicals, basic (bulk) chemicals and raw materials such as natural gas , petroleum, paper and pulp, and metals and minerals . The growth of the global materials and chemicals industry is mainly attributed to the rapid industrialization and extensive use of bulk petrochemicals, electronic chemicals, polymers, inorganic chemicals, fertilizers , adhesives, sealants, coatings and various other products in different industries including oil and gas, pharmaceutical, food and beverage, cosmetics and personal care, textile, manufacturing, petrochemical and process industries water and sewage. Technological innovations in the electronics and semiconductor industries, growing demand for nanomaterials, and growing preferences for environmentally friendly chemicals and materials are other major factors contributing to the global growth of the materials and chemicals industry .

Competitive Landscape:

Le rapport propose des informations détaillées sur les activités récentes des acteurs du marché ainsi que leur situation financière, leur position sur le marché, leur position mondiale, leurs services et leur base de produits, ainsi que leur accord de licence. Ces acteurs clés adoptent diverses stratégies telles que des partenariats, des fusions et acquisitions, des collaborations et des coentreprises pour acquérir une assise solide sur le marché. Ces acteurs investissent également dans des activités de recherche et développement pour proposer des matériaux et des produits de pointe.

Les principales entreprises opérant sur les marchés mondiaux des tôles d’acier traitées thermiquement comprennent Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Posco, ArcelorMittal, Baosteel, TATA Steel, Thyssenkrupp AG, Novolipetsk Steel, Essar Steel, JFE Holdings et Outokumpu, entre autres.

Segmentation du marché des tôles d’acier traitées thermiquement :

perspectives du type d’acier (chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : millions de tonnes ; 2018-2028)

inoxydable

de carbone

alliage

Perspectives du type de traitementChiffre d’affaires : milliards USD ; volume : millions de tonnes ; 2018-2028)

Trempe et trempe

Cémentation

Normalisation

Recuit

Autres

Perspectives d’application (chiffre d’affaires : milliards USD ; Volume : millions de tonnes ; 2018-2028)

Machines industrielles

Automobile

Transport

Construction

Autres

Principaux marchés régionaux :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Questions clés abordées dans le rapport :

Quelle était la taille du marché mondial Marchés des plaques d’acier en 2020?

Quels facteurs clés devraient stimuler les marchés mondiaux des plaques d’acier traitées thermiquement au cours de la période de prévision?

Quel segment d’application devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide au cours de la période de prévision ?

Quels facteurs devraient entraver la croissance du marché mondial entre 2021 et 2028 ?

Quel marché régional devrait représenter une part importante des revenus sur les marchés mondiaux des plaques d’acier traitées thermiquement au cours de la période de prévision ?

Quelle région devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide au cours de la période de prévision ?

Quels acteurs clés opèrent sur les marchés mondiaux des Plaques d’acier traitées thermiquement?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces de Porter et de l’analyse SWOT ?

