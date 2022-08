Taille du marché, part, acteurs clés, TCAC, application et rapport commercial 2022-2029

En comprenant les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement, le rapport sur le marché des lames chirurgicales aide à élaborer les stratégies de vente, de marketing et de promotion. Des solutions expertes et des capacités compétentes ont été utilisées pour générer ce rapport d’étude de marché. Le rapport d’analyse de l’industrie parle du processus de fabrication, du type ainsi que des applications. Ce document d’analyse de marché fournit également la liste des principaux concurrents et donne un aperçu de l’analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant l’industrie de la santé. En tant que rapport d’étude de marché mondial, le rapport sur le marché des lames chirurgicales répond à de multiples demandes commerciales.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des lames chirurgicales était évalué à 143,33 millions USD en 2021, atteindrait 204,45 millions USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 4,54% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des lames chirurgicales sont :

Cincinnati Surgical Company Inc. (États-Unis)

MYCO Medical (États-Unis)

Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd (Chine)

B. Braun Melsungen AG (Allemagne)

VOGT MEDICAL (Allemagne)

Hill-Rom Services, Inc. (États-Unis)

Swann-Morton Limited (Royaume-Uni)

Southmedic inc. (Canada)

Société Kai ( Japon )

Hu-Friedy Mfg. Co. LLC (États-Unis)

IVB (États-Unis)

PL Medical Co. LLC (États-Unis)

Kawamoto Corporation (Japon)

Corza Medical (États-Unis)

Les lames chirurgicales sont les outils utilisés pour disséquer les tissus et couper la peau au cours d’une intervention chirurgicale. Les lames chirurgicales sont disponibles dans des options d’emballage non stériles et stériles. Ces lames peuvent être réutilisables ou non réutilisables. Les lames réutilisables ont des bords tranchants qui peuvent être polis pendant toute la durée de l’intervention chirurgicale. Les lames non réutilisables ne sont utilisées qu’une seule fois à la fois et sont conservées dans un étui en plastique.

Dynamique du marché des lames chirurgicales

Conducteurs

Croissance de la population âgée mondiale

Le nombre de traitements chirurgicaux détermine les principaux facteurs de motivation du marché. En outre, une augmentation des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer devrait propulser l’activité mondiale des lames chirurgicales vers l’avant au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Croissance du nombre de maladies persistantes

Le nombre de centres de chirurgie ambulatoire, d’hôpitaux et de cliniques a augmenté. En conséquence, davantage d’opportunités professionnelles pour les praticiens médicaux ont surgi. Le marché des lames chirurgicales est en pleine expansion en raison de ces préoccupations. La disponibilité de ces aubes dans divers diamètres et formes spécifiques au procédé accroît la demande. Les lames chirurgicales se présentent sous différentes formes et profils, ce qui permet aux experts et aux équipes médicales de sélectionner la lame la plus appropriée pour le travail.

Opportunités

L’utilisation accrue de lames chirurgicales en acier inoxydable, qui comprennent des tranchants tranchants comme des rasoirs et des incisions nettes pour une coupe supérieure et des poignées de scalpel numérotées avec précision, pourrait générer l’une des opportunités les plus rentables du marketing mobile. De plus, ils sont stériles et ont une durée de conservation plus longue. Étant donné que ces produits chirurgicaux sont classés comme dispositifs à faible risque, ils n’ont pas besoin de se soumettre à un processus réglementaire rigoureux. Ces facteurs devraient entraîner davantage de lancements de nouveaux produits, améliorant la croissance des revenus de lames chirurgicales sur le marché global.

Contraintes/Défis

L’expansion du marché est susceptible d’être perturbée par les coûts élevés des capacités de recherche et de développement, des infrastructures inadéquates, des coûts élevés associés à la médecine sportive et un manque de sensibilisation dans les pays arriérés. En outre, au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, le marché devrait être mis au défi par un manque de scénarios de remboursement favorables et de pénétration de la technologie dans les économies en développement, ainsi que par de lourds droits de douane imposés sur les dispositifs médicaux et un manque d’infrastructures adaptées. dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Ce rapport sur le marché des lames chirurgicales fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des lames chirurgicales, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des lames chirurgicales

Le COVID-19 a eu une influence négative à court terme sur le marché en raison de l’arrivée brutale de la pandémie, qui a entraîné l’annulation de nombreuses chirurgies. Selon le Forum économique mondial, 38% des chirurgies mondiales contre le cancer devraient être reportées ou annulées d’ici 2020. Cependant, pendant la période post-pandémique, les chirurgies précédemment reportées ont repris, stimulant le développement du marché.

Portée du marché mondial des lames chirurgicales

Le marché des lames chirurgicales est segmenté en fonction du produit, du matériau et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Par produit

Acier inoxydable

Acier au carbone de haute qualité

Matériel

Stérile

Non stérile

Utilisateur final

Hôpital

Cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Analyse/aperçus régionaux du marché des lames chirurgicales

Le marché des lames chirurgicales est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, matériau et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des lames chirurgicales sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Les lames chirurgicales devraient être rentables dans la région Asie-Pacifique. L’évolution des régimes de soins de santé et de remboursement dans les économies émergentes sont deux facteurs importants qui contribuent au développement de cette province.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial tout au long de la période projetée. Les États-Unis ont la part de marché la plus élevée dans la zone nord-américaine, en raison d’une réglementation plus stricte sur les dispositifs chirurgicaux et d’une sensibilisation croissante aux procédures d’approche en cas de blessures et de problèmes médicaux chroniques.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des lames chirurgicales vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des lames chirurgicales, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché des lames chirurgicales. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

