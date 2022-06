Taille du marché MPLS géré, dernières tendances, perspectives de recherche, profil clé et applications d’ici 2030

Description

Selon Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial du MPLS géré devrait passer de 55,6 millions de dollars en 2021 à 97,9 millions de dollars d’ici 2030, à un TCAC de 6,4 % de 2022 à 2030. Les connexions MPLS sont des réseaux privés qui fonctionnent indépendamment d’Internet et connectent les centres de données et les succursales. Ils offrent des niveaux élevés de fiabilité et de performances en permettant la hiérarchisation du trafic via la fonction de classe de service (CoS). Les fournisseurs de services externalisent et gèrent souvent le MPLS pour garantir les performances, la qualité et la disponibilité du réseau. Cependant, étant donné que MPLS est effectivement un réseau privé avec une solution réseau stable et sécurisée, il est coûteux.

Définition du marché mondial du MPLS géré

Les connexions MPLS sont des réseaux privés qui fonctionnent indépendamment d’Internet. Ils offrent des niveaux élevés de fiabilité et de performances en permettant la hiérarchisation du trafic via la fonction de classe de service (CoS). Les VPN MPLS sont le type de service WAN le plus couramment utilisé par les entreprises qui ont besoin de se connecter à leurs activités de distribution dans le monde entier. L’expansion des réseaux de liaison mobile devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les réseaux MPLS ont gagné en popularité en raison du besoin d’une connectivité sécurisée entre plusieurs unités commerciales et d’une gestion efficace des données, ce qui a accéléré leur développement.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial du MPLS géré

Le nouveau coronavirus s’est propagé rapidement dans divers pays et régions et continue de se propager, faisant des ravages dans la vie des individus et de la communauté au sens large. Il est apparu comme un problème médical humain et est maintenant devenu une menace majeure pour le commerce, l’économie et la finance mondiale. Bien que les gouvernements aient mis en place des restrictions pour empêcher la propagation du virus, toutes les entreprises et organisations déplacent leurs opérations en ligne et transmettent des données vers le cloud. En conséquence, de plus en plus d’entreprises utilisent MPLS pour accroître la sécurité des données dans le stockage en nuage, ce qui stimule la croissance du marché.

Moteurs de la dynamique du marché MPLS géré à l’échelle mondiale

: expansion rapide de l’activité et pénétration accrue des services cloud à l’échelle mondiale

Avec des entreprises en croissance constante, MPLS devient progressivement l’alternative populaire pour les entreprises, offrant une grande qualité de service pour minimiser la perte de paquets et maintenir le trafic le plus vital d’une entreprise. L’expansion des réseaux de liaison mobile est susceptible de stimuler le développement du marché au cours de la période de prévision. Le besoin d’une communication sécurisée entre les différentes unités commerciales et d’une bonne gestion des données a accru l’utilisation des réseaux MPLS, ce qui a accéléré le développement des réseaux MPLS. Quelque 79 % des multinationales ont souligné que la gestion du réseau était un problème majeur pour les DSI, les organisations ayant du mal à déployer des réseaux sécurisés, évolutifs et flexibles pour servir une grande variété de services.

Contraintes : les coûts plus élevés associés aux

fournisseurs de services MPLS maintiennent les performances, la qualité et la disponibilité du réseau en externalisant et en gérant MPLS. MPLS est reconnu comme robuste et sécurisé, mais il est également coûteux car il s’agit essentiellement d’un réseau privé. Bien que MPLS soit géré par les opérateurs, ce qui réduit le stress sur l’administration du réseau, la maintenance nécessite toujours un effort important. Tous les travaux d’entretien général, en particulier, ne peuvent pas être effectués immédiatement. Un FAI doit effectuer la maintenance. Ce n’est pas un processus facile en raison des limites de vitesse variables et de la complexité technologique du FAI.

Opportunités : augmentation de la demande de réseaux

interentreprises sécurisés Le besoin de communication sécurisée entre les différentes unités commerciales et d’une bonne gestion des données a accru l’utilisation des réseaux MPLS, entraînant le développement des réseaux MPLS. Pour économiser de l’argent et se concentrer sur les points forts de leur cœur de métier, les entreprises et les multinationales se sont tournées vers l’externalisation, y compris l’achat de réseaux gérés et de services de télécommunications.

Portée du marché mondial du MPLS géré

L’étude classe le marché du MPLS géré en fonction du type et de l’application sur une base régionale et mondiale.

Par type d’insight (ventes, M$, 2017-2030) VPN de

niveau 2

VPN de niveau 3

Par application Insight (ventes, M$, 2017-2030)

Santé

BFSI Vente au

détail

Fabrication

Gouvernement

IT et télécommunications

Autres

perspectives des utilisateurs finaux par région (ventes, USDM , 2017-2030)

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Italie

France Royaume-

Uni

Espagne

Pologne

Russie

Pays-Bas

Norvège

République tchèque

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Porcelaine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis Afrique du

Sud

Afrique du Nord

Reste de la MEA

Le segment devrait représenter l’informatique et les télécommunications pour le plus grand marché part, par application

Le marché mondial du MPLS géré est segmenté par application

cation dans les soins de santé, BFSI, la vente au détail, la fabrication, le gouvernement, l’informatique et les télécommunications, et d’autres utilisateurs finaux. Le segment informatique et télécommunications devrait représenter la plus grande part de marché en 2021. L’utilisation croissante des smartphones et le nombre d’appareils connectés à Internet ont exercé une pression énorme sur le réseau de télécommunications actuel. En conséquence, les opérateurs de réseau sont confrontés à des défis tels qu’une bande passante insuffisante et une congestion du réseau, entraînant des interruptions d’appels et des services réseau incohérents. De plus, les dépenses importantes en services cloud en raison des avantages supérieurs du SaaS, de l’IaaS et du PaaS ont forcé les fournisseurs informatiques à maintenir leur approvisionnement auprès d’une clientèle croissante via leur réseau.

Les opérateurs ont augmenté leurs investissements dans les réseaux en réponse à l’expansion des services mobiles grand public basés sur le cloud et au déploiement mondial des services 4G LTE. L’automatisation est devenue un élément essentiel de la capacité des opérateurs à fournir des services efficaces « à la demande » tout en maîtrisant les coûts d’exploitation.

L’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché au cours de la période de prévision

Le marché mondial du MPLS géré a été divisé en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. Au cours de la période de prévision, l’Amérique du Nord devrait détenir la part de marché la plus élevée sur le marché mondial du MPLS géré. Les pays de la région comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis devraient détenir une part de marché importante. L’essor du cloud computing a accru les besoins des entreprises en réseaux sécurisés, ce qui devrait stimuler la demande de services MPLS gérés.

Dans la région, Cognizant, par exemple, propose une large gamme de services d’externalisation d’applications, d’intégration de systèmes et de conseil en processus métier. Alors qu’elle étendait sa portée mondiale grâce à la diversification de ses activités, la société a compris le besoin d’une connexion transcontinentale et de mesures de sécurité efficaces.

Principaux acteurs du marché du service commercial de taille MPLS géré à l’échelle mondiale

Orange

Century Link

Tata Communications

ATandT Communications Inc.

BT Global Services Ltd.

cisco systems inc.

Sprint Corporation Nextel

Syringa Networks LLC

Verizon Communications Inc.